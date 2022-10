Nincs pénze a magyaroknak meleg ételre? Egyre többen állnak sorba az ételosztásokon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A növekvő infláció és a megemelkedett rezsiárak egyre nagyobb terhet rónak az emberekre, azon belül is kifejezetten a társadalom szegényebb rétegeire. Ezt pedig a segélyszervezetek is egyre jobban megérzik: augusztus közepe óta egyre többen kérnek tőlük anyagi segítséget, vagy állnak sorban étel- és ruhaosztásaikon. Az áremelkedések azonban a segélyszervezeteket is sújtják, miközben fel kell készülniük arra, hogy egyre kevesebben fognak tudni adományozni, miközben az igény pedig nőni fog – számolt be a Telex.

A Heti Betevő Egyesület vasárnaponként délután 1 órától szokott ételosztást tartani a Klauzál téren, amit hétről hétre többen látogatnak meg az utóbbi hónapokban. Néhány héttel ezelőtt ugyanis még csak 220-230 sorszámot osztottak ki a rászorulóknak, de most vasárnapra már 300-at voltak kénytelenek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Korábban is ennyit főztünk, de akkor hajléktalanszállókra is tudtunk ételt szállítani, ezt most már nem engedhetjük meg magunknak. Egyre többen, egyre éhesebben, egyre rosszabb körülmények közül érkeznek hozzánk. Ha valamikor, hát most szükségünk van rátok, a támogatóinkra – olvasható a Heti Betevő Egyesület Facebook- oldalán. Az egyesület önkéntes sajtósa, Holczer-Nagy Emese elmondása szerint az egyesület országosan öt helyen rendez hetente ételosztást. Mindenhol helyi éttermek, szállodák főzik meg az ételt, amihez az alapanyagot az egyesület veszi meg. Az emelkedő árak miatt pedig mára egy 300 adagos ételosztás költsége 150 ezer forint, holott nem rég még 80-100 ezer forint volt. Az éves bevételük körülbelül 20 millió forint volt, aminek a nagyrészét adományozóktól kapták, egy kisebb százalékát pedig cégektől, az adó 1 százalékos felajánlásából és pályázati pénzekből gyűjtötték össze. A Telex cikke szerint a többi szervezet még nem tapasztalta, hogy drasztikusan nőtt volna a kereslet az ételosztásokra, vagy ruhaosztásokra.

Címlapkép: Getty Images

