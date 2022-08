Aggasztó hírek érkeztek az ukrán atomerőműről: nem múlt el a hazánkra is leselkedő veszély

Oroszország állandó ENSZ-képviselője, Vaszil Nebenzia kijelentette, hogy az ország nem támogatja a zaporizzsjai atomerőmű körüli demilitarizált övezet létrehozására irányuló javaslatot. - írja a The Guardian értesüléseire hivatkozva a Portfolio.

Vaszil Nebenzia elutasította, hogy fegyvermentes övezetté nyilvánítsák az erőmű területét. Erről a porfolio.hu számolt be, a brit The Guardian cikke alapján.Az orosz diplomata arra hivatkozott, hogy ezzel akár terrorista támadásoknak is kitehetnék a zaporizzsjai reaktorokat, hiszen nem lenne a helyszínen olyan erő, amely megvédhetné az erőművet.

Korábban Antonio Gutteres ENSZ-főtitkár is arra szólította fel az oroszokat, hogy vonják vissza az erőmű területéről a katonáikat és szállítsák el az ott levő fegyvereket. A portál idézi a világszervezet első emberét, aki azt mondta: "A létesítményt nem szabad katonai műveletek részeként használni. Ehelyett sürgősen technikai szintű megállapodásra van szükség a demilitarizációról a térség biztonságának szavatolása érdekében."