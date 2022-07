Durva lépés az MNB-től: itt a 10,75 százalékos alapkamat

100 bázisponttal 10,75 százalékra emelte kedden az alapkamatot a Monetáris Tanács, így 2009 óta először lett kétszámjegyű – közölte az MNB délután. Nemsokára érkezik az indoklás, illetve háttérbeszélgetést is tart Virág Barnabás alelnök.

Előzetesen az elemzők többsége 50 bázispontos kamatemelésre számítottak, de volt 100 bázispontos előrejelzés is. Végül a Monetáris Tanács 100 bázispontos emelésről döntött, illetve ezzel párhuzamosan a kamatfolyosó két szélét is feljebb tolták. Így most az egynapos betét kamata 10,25 százalékra, az egynapos hitelé pedig 13,25 százalékra emelkedik.

Az utóbbi hetekhez képest valamivel nyugodtabb hangulatban készülhetett a mai kamatdöntő ülésre az MNB, hiszen a forint visszaerősödött 400-ig a hónap elején látott 415 körüli történelmi mélypontról. Ugyanakkor az inflációs kilátások inkább még tovább romlottak az elmúlt hetekben, ami elkerülhetetlenné teszi a kamatemelés folytatását.

Az alapkamat mostani emelkedése után várhatóan csütörtökön ezzel megegyező mértékben emelkedik majd az egyhetes betét kamata is.