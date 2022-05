Mégsem kell pánikba esni: nem lesz hiány ebből a termékből a boltokban

Hamarosan ismét megtelnek a boltok polcai a Balaton szelettel. A gyártást az ukrajnai háború miatt ideiglenesen kellett leállítani, de amint lehet, újraindul a termelés.

Nem tűnik el a boltok polcairól a klasszikus Balaton szelet, a termék gyártása hamarosan újra megkezdődik - emelte ki a Nestlé Hungária Kft. Mint mondták, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelenlegi gyártás helyén néhány hónapon belül változatlan minőségben, és ízvilágban újrainduljon a termelés. A márka egyéb termékeinek forgalmazása zavartalan.

A Balaton szelet eddig Ukrajnában készült, ám a háború miatt a Nestlé kénytelen volt leállítan a gyártást. Bár a gyár a harcokkal egyelőre nem érintett nyugati régióban, Lviv városában van, s támadás sem érte az üzemet, a társaság úgy döntött, hogy a gyárban dolgozó kollégáinak épsége és biztonsága miatt ideiglenesen bezárja, illetve korlátozza a termelést. A döntés a klasszikus Balaton szelet mellett a Boci csoki választékának egy részét is érinti.

A termelés azóta ismét helyreállt a lvivi gyárban, a kieső tételek egy részét azonban a Nestlé más európai gyáraiban készítik. A Boci csokoládék ezentúl a csehországi üzemből érkeznek, a most is elérhető Újhullám és a Balaton Bumm továbbra is Lengyelországban készül, a klasszikus Balaton gyártása pedig Lvivben marad. A Nestlé Hungária által gyártott termékek árának esetleges emelkedése a világpiaci trendektől, az alapanyag, csomagolóanyag beszerzési árától függ, a gyártás helye és az esetleges áremelkedés között nincs összefüggés – fogalmazott a Magyar Nemzetnek a gyártó.