Megszólalt Orbán Viktor: Ez most már veszélyes!

Veszélyes javaslatok vannak az asztalon - jelentette ki a miniszterelnök hétfőn a Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével tartott tanácskozása után. Hétfő esti összefoglaló az orosz-ukrán háború legfontosabb történéseiről.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: "az előző hét sem volt könnyű, ez a hét azonban még annál is nehezebb lesz: NATO- és európai uniós csúcs Brüsszelben". Azt mondta: "veszélyes javaslatok vannak a NATO asztalán". Vannak tagállamok, amelyek ismét felvetették, hogy légtérzárat hozzanak létre Ukrajna felett.

"A NATO azonban egy védelmi szövetség" - szögezte le a kormányfő, hozzátéve:

arra képesek és alkalmasak vagyunk, sőt az kötelességünk is, hogy egymást megvédjük, de a NATO területén kívül katonai akciókban bonyolódni nem dolga a NATO-nak. Magyarország álláspontja világos, sem katonát, sem fegyvert nem akarunk küldeni a NATO területén túlra

- jelentette ki. A másik javaslat, amellyel meg kell majd birkózni, az orosz gáz- és olajellátás kérdése - mondta Orbán Viktor, megjegyezve: ezt tíz nappal ezelőtt már sikerült rendezni tíz nap erejéig, akkor világossá tették, hogy a szankciókat nem lehet kiterjeszteni az orosz gáz- és olajbehozatalra, mert az Magyarország és néhány más európai uniós ország esetében aránytalanul, szinte elviselhetetlenül nagy terheket jelent. Jobban fájna nekünk, mint Oroszországnak, akit a szankciók egyébként céloznak - jegyezte meg a kormányfő, hozzátéve.

Az ukrán erők orosz veszteségekről és civil áldozatokról számoltak be

Az ukrán fegyveres erők több térségből számoltak be hétfőn az orosz csapatoknak okozott veszteségekről, közben polgári áldozatok hozzávetőleges számáról is érkeztek jelentések. Az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint az Azovi-tenger partján fekvő Mariupolt védő Azov ezred közölte, hogy egy nap alatt 17 orosz katonát öltek meg a harcokban, továbbá megsemmisítettek két orosz harckocsit és egy Raptor típusú hadihajót. Ezenfelül fegyvereket is zsákmányoltak, egyebek mellett RPG-30 és Fagot típusú páncéltörőket, valamint Kord típusú nagykaliberű golyószórót. Mariupolban naponta nő a civil áldozatok száma, és mostanra meghaladta a háromezret. Sok holttest hever az utcákon temetetlenül, de vannak még túlélők a romba dőlt házak alatt is. Az ukrán vezérkar hétfőn a Facebokon azt állította, hogy az ukrán erők felrobbantottak egy Tor M1 típusú légvédelmi rakétarendszert. Azt nem közölték, hogy hol.

Anton Herascsenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója a Telegram üzenetküldő portálon arról számolt be, hogy a dél-ukrajnai Mikolajiv megyében az ukrán erők felszabadítottak egy falut. A közlés eszerint az orosz katonák óvodába vették be magukat. A tanácsadó szerint az oroszok személyi veszteségeket szenvedtek el, az ukrán csapatok fegyvereket, felszereléseket és dokumentumokat foglaltak le. Vitalij Klicsko kijevi polgármester eközben hétfőn azt közölte, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborújának február 24-i kezdete óta mostanáig 65 polgári személy vesztette életét az ukrán fővárosban és csaknem háromszázan sérültek meg. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök európai közszolgálati műsorszolgáltatóknak adott hétfői interjújában ultimátumnak nevezte az orosz javaslatokat, és leszögezte, hogy ezek elfogadhatatlanok Ukrajna számára.

Mindannyiunkat el kell pusztítaniuk, akkor teljesül az ultimátumuk

- jelentette ki az elnök hangsúlyozva, hogy például Harkivot, Mariupolt vagy Kijevet feladni sem ő, sem az ott élők nem hajlandók. Az UNIAN emlékeztetett arra, hogy a Kreml fő követelései Ukrajna semleges státusa, a Krím Oroszországhoz tartozásának és a kelet-ukrajnai szakadár "népköztársaságok" függetlenségének elismerése. Ezekből kizárólag az ország semlegességbe hajlandó Kijev beleegyezni.

Újabb szankciók

Jelentősen romlottak a világgazdaság idei növekedési kilátásai az újult erővel feltámadó infláció és az inflációs nyomást még tovább erősítő ukrajnai háború miatt - áll a Fitch Ratings hétfőn Londonban bemutatott negyedéves globális előrejelzésében. A nemzetközi hitelminősítő a szankciók sújtotta Oroszországban mély recessziót vár az idén. A 35 oldalas felülvizsgált prognóziscsokor szerint a koronavírus-járvány utáni világgazdasági kilábalásra mindenekelőtt a potenciálisan hatalmas ellátási oldali sokk gyakorol nyomást, az Ukrajna elleni orosz invázió és az Oroszországra emiatt kirótt szankciók ugyanis globális energiaellátási kockázatot jelentenek.

A hitelminősítő londoni elemzői Oroszországon kívül az európai gazdaság növekedésére szóló előrejelzésüket rontották a legnagyobb mértékben, tekintettel arra, hogy az euróövezet milyen nagy mértékben ki van téve az energiaellátási sokkoknak. A cég új előrejelzése 2022-re 3 százalékos gazdasági növekedést valószínűsít az euróövezetben, 1,5 százalékponttal lassabbat az eddigi prognózisban szereplő ütemnél.

Az EU kész további szankciók elfogadására Oroszországgal szemben

Az Európai Unió kész további szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben az ukrajnai inváziója miatt - jelentette ki Josep Borrell uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő Brüsszelben, a tagországok külügy- és védelmi minisztereinek közösen tartott tanácsülését követően hétfőn.

Josep Borrell a sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a korlátozó intézkedések továbbra is fontos részét képezik annak az uniós megközelítésnek, hogy a lehető legnagyobb nyomást gyakorolja Oroszországra az ukrajnai háború megállítása érdekében, valamint, hogy elszigetelje Moszkvát és kikényszerítse a nemzetközi és humanitárius kötelezettségek betartását.

Hétfő délig 4444-en folyamodtak menedékeskénti elismerésért

Az orosz-ukrán konfliktus kezdete óta hétfő délig 4444-en kérelmezték menedékeskénti elismerésüket az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál történt regisztrációk alapján. Az idegenrendészet hétfőn közleményében kiemelte: továbbra is minden segítséget megkapnak a háború elől menekülők, a főigazgatóság munkatársai folyamatosan azon dolgoznak, hogy ellássák őket a szükséges tartózkodásra jogosító okmányokkal.

A főigazgatóság munkatársai hétfőtől a BOK Csarnokban kialakított tranzitváróban is tájékoztatással, koordinálással segítik az Ukrajnából érkezőket, és a menedékeskénti elismerést kérők Budapesten, a Harmat utca 131. szám alatt található ügyfélszolgálati irodán a hét minden napján, munkaszüneti napokon is beadhatják kérelmüket.

Az elmúlt hetek tapasztalatai alapján a háborús területről érkezők egyre nagyobb számban keresik fel a főigazgatóság ügyfélszolgálatait.