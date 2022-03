Szükséges ez? Totális kereskedelmi embargót hirdetne Oroszországgal szemben Lengyelország

A lengyel kormányfő totális kereskedelmi embargót akar Oroszországgal szemben - írja a hvg.hu. Mateusz Morawiecki kormányfő szerint ezzel lehet elérni, hogy Moszkva leállítsa véres háborúját.

Lengyelország arra tett javaslatot, hogy az Európai Unió rendeljen el blokádot a teljes orosz kereskedelemmel szemben - Mateus Morawiecki kormánfő közleményét a Reuters idézte. Varsó a szárazföldi és a tengeri kereskedelem leállítását is szeretné elérni, hogy elvágja Oroszországot bevételi forrásaitól, Morawiecki szerint így Moszkva megfontolná, hogy leállítsa kegyetlen háborúját.

A lengyel közlés előzménye az, hogy az uniós tagállamok a héten egy negyedik szankciós csomagról egyeztek meg Oroszországgal szemben. Ennek része az is, hogy a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) többi tagjával együtt megvonják Oroszország úgynevezett legnagyobb kedvezményben részesített nemzet státusát, ami azt jelenti, hogy megtagadja az orosz termékektől és szolgáltatásoktól a legkedvezőbb elbánást az uniós piacokon, ez lehetőséget teremt vámok kivetésére és további korlátozásokra is. A lengyel miniszterelnök március elején arra szólított fel, hogy az EU tiltsa meg az orosz fosszilis energiahordozók behozatalát, ezt élesen ellenzi nem csak a magyar, de például a német kormány is.