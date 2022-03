Engednek követeléseikből az oroszok? Ezt lehet tudni a keddi béketárgyalásokról

Megérkeztek az európai miniszterelnökök Kijevbe, egyre több menekült érkezik Magyarországra is, a tárgyalások pedig továbbra is tartanak. Az ukrán elnök valamivel optimistább, úgy érzi, sikerülhet érdemben tárgyalni a békéről.

Éjjel megérkezett a lengyel, a cseh és a szlovén miniszterelnök vonata Kijevbe, ahol a politikusok a lengyel miniszterelnök-helyettessel kiegészülve találkoztak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A látogatást Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szervezte, és célja, hogy „megerősítse az egész Európai Unió egyértelmű támogatását Ukrajna szuverenitása és függetlensége iránt”, és egy „széles körű támogatási csomagot nyújtson Ukrajnának és az ukránoknak”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta a kormányfőkkel való keddi találkozó után, hogy teljesen megbízik a partnerekben, és 100 százalékig biztos egy pozitív végkifejletben, valamint, hogy Ilyen barátokkal Ukrajna képes lesz győzni

Közben egyre több menekült érkezik Ukrajnából, március 15-én 2571 ukrán menekült érkezett Budapestre, köztük 849 gyermek – írta a Police.hu. A legtöbben információt kértek, illetve egyénileg utaztak tovább, vagy rokonokhoz mentek. 46 embert, köztük 26 gyermeket fővárosi és vidéki szálláshelyekre szállítottak.

Folytatódnak a tárgyalások

Úgy tűnik, bár ha nem is erősen, de közeledik egymáshoz az orosz és az ukrán álláspont a háború lezárására törekvő béketárgyalásokon. Zelenszkij ukrán elnök kedd napközben derűlátóan nyilatkozott, és ismét arról beszélt hogy akár az ukrán NATO-tagságról is hajlandó lemondani a háború befejezése érdekében, Ihor Zsovkva Ukrajna Elnöki Hivatalának irodavezető-helyettese pedig a Sky beszámolója szerint arról beszélt, hogy az oroszok is elkezdtek engedni a maguk követeléseiből, többek között nem követelik már az ukránoktól, hogy adják meg magukat, pedig az eddigi egyeztetéseken ez mindig központi szerepet játszott náluk.

Szerinte igazi áttörést azzal lehetne elérni, ha Zelenszkij és Putyin találkoznának egymással.

Volodimir Zelenszkij szerdán is megtartotta szokásos facebookos éjszakai beszédét. Itt is elmondta, hogy a tárgyalások realisztikusabb mederbe tértek át, de még úgy látja, hogy időre van szükség, mire eljutnak egy olyan megállapodáshoz, ami Ukrajna érdekeit szolgálja.

A NATO szerdán felszólítja a katonai vezetőit, hogy új terveket dolgozzanak ki, amikkel visszatarthatják Oroszországot – írta a Sky News. A tervek valószínűleg tartalmazzák majd, hogy több katonát és légvédelmi egységet vezényeljenek a szövetség keleti határaira. Mindeközben a szlovák parlament 2100 szövetséges katonát vezényelnek az országba. A terv célja az, hogy a NATO biztosítsa a keleti tagországokat a támogatásáról, ezért 700 katona Németországból, 600 Csehországból, 400 pedig az USA-ból érkezik majd, de ezen felül érkeznek még egységek Hollandiából, Szlovéniából és Lengyelországból.

Az orosz katonák elfoglaltak egy mariupoli kórházat, 500 embert túszul ejtettek – írta az ukrán Donyecki régiót – tehát nem a szakadár Donyecki Népköztársaságot – vezető Pavlo Kirilenko közleménye alapján a Sky News.

A gazdasági helyzet is egyre nehezebb

Az ukrán kormány szerint már legalább 500 milliárd dollárnyi kárt okoztak az oroszok az invázió kezdete óta – idézi Denisz Smihal ukrán miniszterelnököt a BBC. Magyarország 2017-es GDP-je 140 milliárd dollár volt, Ukrajnáé 112 milliárd. Smihal egy tweetben azt írta, hogy a helyreállítás az oroszok felelőssége ezért az ő pénzükből fizetnék azt.

Joe Biden amerikai elnök a Fehér Ház szerint kedden aláírta az Ukrajnának szánt 13,6 milliárdos segélycsomagról szóló rendkívüli határozatot. Az Egyesült Államok kongresszusa által csütörtökön elfogadott csomagból 6,5 milliárd dollárnyi hadianyag érkezik a Pentagonon keresztül, 6,7 milliárd megy a mára már több mint 3 millióra duzzadt menekültsereg ellátására, illetve a kelet-európai szövetségesek gazdasági támogatására. A CNN arról is beszámolt, hogy Joe Biden újabb 800 millió dollárt érő katonai segítséget fog bejelenteni. Így az elmúlt egy hétben bejelentett segély 1 milliárd dollárra nőne, ami a háború kitörése óta 2 milliárdot jelentene.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint az orosz invázió miatt lelassul a globális gazdasági növekedés és emelkedni fog az infláció – írta a Sky News. Az IMF szerint a háború hosszú távon a globális gazdasági rend átalakulásához is vezethet.