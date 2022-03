Lépett az MNB: 100 bázispontos kamatemelést jelentettek be

Az MNB Monetáris Tanácsa változatlanul hagyta a jegybanki alapkamat mértékét. Visznt a O/N fedezett hitel és az egyhetes fedezett hitel kamatát megemelték.

Az MNB Monetáris Tanácsa változatlanul hagyta a jegybanki alapkamat mértékét: az továbbra is 3,40 százalék, és ugyanezen a szinten maradt az O/N jegybanki betét kamata is.

Viszont a O/N fedezett hitel és az egyhetes fedezett hitel kamatát megemelték, méghozzá 100 bázisponttal, tehát mértéke mindkét esetben 6,40 százalék lett. A jegybank lényegében a kamatfolyosót szélesítette ki, és továbbra is a csütörtöki egyhetes irányadó betéti kamat mértékének változásával akarhatják befolyásolni a kamatszinteket.