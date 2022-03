Így fog folytatódni a magyar koronavírus-kálvária: újabb járvány-hullámokra figyelmeztetnek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ugyan a fertőzöttek és a kórházban kezeltek száma erős csökkenésnek indult az utóbbi időben, Rusvai Miklós virológus szerint nem számíthatunk az ötödik hullám végére a május előtt – írja az Infostart. FIgyelmezetett arra is, hogy még cárhatóak újabb járványhullámok, akár most tavasszal is.

Az új fertőzöttek száma folyamatos csökken az omikron variáns gyors felfutása után, azonban nem elég gyorsan ahhoz, hogy a járvány végén legyünk. Ha megmarad ez az ütem, akkor szerint március végére alacsony, akár pár százas napi fertőzöttszám várható, de a járvány csak májusra fog teljesen véget érni – nyilatkozta Rusvai. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A virológus azonban kiemelte: biztosan lesznek még újabb koronavírus-hullámok, szerinte ez ősszel várható. Ehhez hozzátette azt is, hogy az Ukrajnából érkező menekültek tömegei is befolyásolhatják a járvány alakulását. A szűkös elhelyezési a körülmények, a stressz és a nélkülözés mind közrejátszhatnak egy esetleg újabb tavaszi fertőzéshullám kialakulásában. Rusvai szerint a koronavírus-fertőzés a jövőben egyszerű náthává fog szelídülni, így remélhetőleg a későbbi a járványhullámok nem fognak már olyan egészségügyi leterheltséget jelenteni, mint az eddigiek.

Címlapkép: Getty Images

