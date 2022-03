Oroszország robog az államcsőd felé: présbe került Putyin

Menekülnek a befektetők: a csődkockázati felár 56%-os valószínűséggel jelez államcsődöt a következő 5 évben. Mind a kötvényhozamok, mind a CDS-ek a hétvégi fejlemények hatására ugrottak meg: az Európai Unió és az Egyesült Államok szigorú szankciókat foganatosítottak Oroszországgal szemben.

A hozamgörbe masszívan inverz, azaz a befektetők rövid távon óriási kockázatokat látnak, hosszú távon viszont rendeződésre számítanak, erre utal ugyanis, hogy a hosszú hozamok messze a rövidek alatt vannak – legalábbis az inverz hozamgörbe jelensége mögött ez a közgazdasági logika húzódik meg, de az ilyen zavaros helyzetben nehéz pontosan meghatározni a mozgások okát - írja a Porfolio.

Az 5 éves kötvényekre érvényes a CDS-árazásból az következik, hogy a piac 56%-os valószínűséget lát az államcsődre. Mind a kötvényhozamok, mind a CDS-ek a hétvégi fejlemények hatására ugrottak meg. A rövid kötvényhozamok emelkedéséhez emellett hozzájárulhatott az orosz jegybank lépése is: a központi bank 9,5%-ról 20%-ra emelte az alapkamatot, ami értelemszerűen a kötvényhozamokba is átgyűrűzik. Nemcsak az állampapírok, de a rubel is megérezte a hétvégi szankciókat: hétfőn 110 fölött is járt az árfolyam a dollárral szemben, ami történelmi rekordot jelent.