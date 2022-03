Akkor most mi lesz? - Az orosz-ukrán konfliktus hatása a magyar gazdaságra

Az OPTEN-ről

Az OPTEN Kft. Magyarország piacvezető céginformációs szolgáltatója*, immár több mint 25 éve az üzleti és céginformációs szegmens meghatározó szereplője.Az OPTEN pontos, naprakész, széleskörű marketing és gazdasági adatbázisokkal támogatja több ezer partnerét a mikro vállalkozásoktól kezdve a legnagyobb pénzintézetekig. Az elhivatott szakembereknek és a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően mára a közép-kelet-európai régióban is elérhetőek üzleti döntést előkészítő céginformációs rendszerei.Az OPTEN számos elismerést és díjat nyert már el megbízható és minőségi szolgáltatásainak köszönhetően: Banking Summit Awards (Best Business Analyst of the Year, Best Company Information Provider of the Year), Business Superbrands (2014-től folyamatosan).További információ: www.opten.hu