Durva leépítési hullám zajlik az ország keleti felében: több száz dolgozót küldtek el szép csendben

Még annál is több dolgozóját építette le Kelet-Magyarország egyik legnagyobb munkaadója, mint amit eddig sejtettünk - írja a Telex. Ahogy arról lapunk is beszámolt, 500-600 – részben munkaerő-kölcsönző cégen keresztül foglalkoztatott – dolgozótól vált meg az elmúlt hónapokban a tiszaújvárosi Jabil Circuit Magyarország Szerződéses Gyártó Kft., egy év alatt pedig 800 fővel csökkentette dolgozói számát.

Több lap is érdeklődött a leépítések okáról a tiszaújvárosi Jabilnál: a cég nem közölt konkrét számokat, de elismerte, hogy több funkciót átszerveztek, ami érinti a tiszaújvárosi telephelyükön dolgozók létszámát. Emellett úgy döntöttek, hogy bizonyos pozíciókat nem pótolnak, miután a munkatársak önként távoztak a munkahelyükről. A Magyar Hang értesülése szerint sok alkalmazottnak úgy módosították volna a szerződését, amelyet ők nem fogadtak el.

A Telex megnézte az Opten céginformációs rendszerben, hogy változott a dolgozók létszáma a vállalatnál. A számok alapján a Jabilnak 2023 februárjában még 4142 alkalmazottja volt, ami 2023 szeptemberére 4076-ra csökkent. Ekkor egy tartós létszámcsökkenés kezdődött, így idén szeptemberre már csak 3295 alkalmazottja volt a cégnek. Tehát egy év alatt 800 munkahelyet szüntettek meg, ami 20 százalékos leépítést jelent.

Azt ez alapján nem lehet tudni, hogy a sajtóértesülés szerinti 500-600 fős leépítés már benne van-e a szeptemberig megszüntetett 800 munkahelyben, vagy azon felül számolódik. Utóbbi esetben, mivel a Jabil tényleg jelentős számú bérelt munkaerőt is elbocsátott, könnyen lehet, hogy a cégnél ezernél is jóval több ember vesztette el a munkáját. A Jabil az Opten adatai szerint a másik, Jabil Hungary LP Szolgáltató Kft. nevű cégében is megszüntetett körülbelül 30 munkahelyet.

EZ IS ÉRDEKELHET Érik a felmondási hullám a magyar munkahelyeken: rettentően stresszesek ezek a dolgozók most A hosszútávú munkahelyi elégedettség egyik fontos eleme lehet, hogy a munkavállalók tudnak-e új dolgokat tanulni, fejlődni és így továbblépni.

Címlapkép: Google StreetView