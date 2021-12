Leszállóágban a magyar ipar? Magyarországra is begyűrűzött a félvezető-válság

2021 októberében az ipari termelés volumene 3,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 2,7%-kal csökkent. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2021 szeptemberéhez képest 0,3%-kal emelkedett.

A feldolgozóipari alágak többségében, köztük az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában növekedést mértünk. A legnagyobb súlyú járműgyártás azonban jelentősen csökkent. A visszaesést elsősorban az okozta, hogy a globális félvezetőhiány miatt a gyárak kisebb kapacitással, illetve egyműszakos munkarendben dolgoztak. Szintén mérséklődött a kibocsátás a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában.

A termelés az év első tíz hónapjában 10,8%-kal nagyobb volt, mint az előző év azonos időszakában. A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás októberben az előző hónaphoz viszonyítva 0,3%-kal nőtt.

A Takarékbank elemzője, Suppan Gergely közlése szerint az ipari termelés tavaly októberben teljesen kilábalt a járvány okozta válságból, a további lendületes növekedést azonban a chiphiány fékezi, így ismét a járvány előtti szint alá esett az ipari termelés. Októberben a tavalyi áprilisi mélyponthoz képest 58,4%-kal nőtt az ipari termelés. 2015. évi átlaghoz viszonyítva 15,8%-kal bővült az ipari termelés, míg 41,6%-kal haladja meg a 2010. évi átlagos termelési szintet, így az ipari termelés történelmi csúcs közelében maradt. Az első tíz hónapban 10,8%-kal bővült az ipari termelés.

A növekedéshez a feldolgozóipari alágak többsége hozzájárult, azonban a legnagyobb súlyú járműgyártás jelentősen csökkent. A visszaesést elsősorban a globális félvezetőhiány miatti gyárleállások okozták. Szintén mérséklődött a kibocsátás a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában, ugyanakkor az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása emelkedett.

Az autógyárak termelése tavaly augusztus óta meghaladta a járvány előtti szintet, azonban augusztusban már 38%-kal alulmúlta, így mintegy 10 százalékponttal mérsékelte az ipari termelés volumenét. A chiphiány ellenére azonban bíztató, hogy a járműgyártás új rendelései, valamint rendelésállománya a tavalyi őszi hónapoktól jelentősen emelkedett, az autógyártók a tavalyi harmadik negyedévtől kifejezetten kedvező eredményekről számoltak be – és a járvány miatti bizonytalanságok mellett – rendkívül kedvezőnek látják a rövidtávú keresleti kilátásokat, amit azonban a chiphiány, és más ellátási és szállítási nehézségek jelentősen beárnyékolnak, így nem tudják teljesíteni a megrendeléseket. Az autógyártók a szűk beszállítói kapacitások miatt rövidtávon elsősorban a drágább, nagyobb profitmarzzsal rendelkező modellek rendeléseit teljesítik. A német ipar gyengélkedése ellenére német feldolgozóipari beszerzési menedzser index továbbra is magas, noha némileg mérséklődött a márciusi történelmi csúcshoz képest, az euró-övezeti pedig májusihoz képest, amit elsősorban a beszállítói láncok akadozása, a chiphiány és más alkatrészek, alapanyagok hiánya, valamint az elszálló termelési költségek okoztak.

A következő hónapokban újra növekedési pályára állhat az ipari termelés, azonban a félvezetőhiány még sokiág fennmaradhat

- közölte Suppan Gergely, és hozzátette: ezt csak minimálisan enyhítheti, hogy az Infineon a közelmúltban Ausztriában nyitott egy új üzemet. A beszállótói láncok szakadozása továbbra is jelentős kockázatot jelenthet, csakúgy, mint számos nyersanyag és az energia árainak elszállása, aminek következtében más ágazatokban, így például a műtrágya gyártásban is leállásokat eredményezhet. A külső keresletet a helyreálló európai és amerikai gazdaságok, az európai helyreállítási alap, az amerikai költségvetési élénkítések is húzhatják.

Ugyanakkor továbbra is élénkítheti az ipart az elhalasztott kereslet megjelenése, valamint a készletek feltöltése is, így a következő hónapokban fokozatos élénkülésre számítunk az ipari termelésben, amit új – főleg az akkumulátorgyártáshoz és autóiparhoz kapcsolódó – kapacitások várható üzembe helyezése is támogathat. Idén bázishatások és új kapacitások üzembe helyezése miatt 10-11%-os növekedés várható, amit jövőre 6%-os növekedés követhet.