Rengeteg magyar marad hoppon a piacokon, boltokban: egyszerűen nem tudnak így fizetni

Egyre többször és egyre több helyen éltek a vásárlók a kártyás vagy mobiltelefonos fizetés lehetőségével ebben az évben - olvasható egy friss felmérésben. A válaszadók leginkább a piaci és egyéb árusok esetében hiányolták a készpénzt kiváltó fizetési megoldásokat.

A koronavírus-járvány behatása ebben az évben is éreztette hatását a fizetési szokásokban, ez látható az OTP Bank adataiban és a hitelintézet megbízásából végzett friss, fizetési szokásokat és lehetőségeket vizsgáló felmérésben is. A bankkártyával rendelkező felnőtt lakosság közel fele – 47 százaléka – idén többször vett igénybe elektronikus fizetési megoldást, mint korábban. Emellett 3 százalékkal csökkent azoknak a száma, akiknek az elektronikus fizetés lehetőségének hiányában el kellett állniuk egy-egy vásárlástól.

A felmérés adatai alapján ugyanakkor kevésbé vagyunk elnézőek, ha korlátozottak a fizetési lehetőségek. Míg tavaly a megkérdezettek 42 százalékát bosszantotta, ha nem tudott kártyával fizetni, addig idén ez a szám már 45 százalékra emelkedett.

A bank adatai alapján 2021 első negyedévében a forgalom 12 százalékkal növekedett a hitelintézet termináljain, amit a második negyedévben már a 20 százalékot is meghaladó emelkedés követett. Az újranyitást követő július-szeptemberi időszakban az elfogadói forgalom 13,7 százalékkal, míg a tranzakciószámok 24,2 százalékkal növekedtek 2020 azonos időszakához képest, azaz több helyen, és kisebb összegű vásárlások esetében is elektronikus fizetési megoldást választottak a vásárlók.

A nagyobb áruházakban és bolthálózatokban eddig is megvolt a kártyás fizetésre a lehetőség, ám – részben a jogszabályváltozás hatására – sokan olyan kiskereskedelmi egységekben, vállalkozóknál és különböző szolgáltatóknál is vásárolhattak már így, ahol eddig nem. A felmérés résztvevőinek többsége – a válaszadók 65 százaléka – azonban hiányolta ezt a fizetési lehetőséget a piaci és egyéb kisebb árusok esetében, ahol még mindig csak készpénzzel fizethetett. Ezek az adatok is alátámasztják, hogy van még helye az elektronikus fizetés további terjedésének

– véli Hideg Noémi, az OTP Bank Kártyaelfogadás Szolgáltatás és ATM menedzsment terület vezetője. Fontos tudni, hogy január 1-je óta hatályos szabályozás értelmében minden online pénztárgépet használó vállalkozásnak biztosítania kell vásárlói számára az elektronikus fizetés lehetőségét.