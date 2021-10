Dübörög az új slágerrészvény: tényleg ekkorát lehet vele kaszálni?

A globális kötvénypiaci kilátások, az inflációs várakozásokról és a forintárfolyam alakulása napjaink hazai és világgazdaságának legfajsúlyosabb témái. A Sovereign Private Banking (SPB) csütörtök délelőtti háttérbeszélgetésén mindhárom témát megvitatták a befektetési tanácsadó szakértői.

Az elmúlt hetek legfontosabb tendenciája volt a gázárak emelkedése. Ezért most érdemes lehet felvenni a portfóliónkba a Gazprom kötvényeit. Az olajipar jelenleg a másik nagyon gyorsan változó szektor. Itt a korábbiak után egy további árfolyamemelkedés várható, ezért a MOL részvényeibe is érdemes lehet fektetni. A most áttört 2500 forintos szint tartós maradhat, sőt a magyar olajvállalat részvényei a 3000 forintos árat is elérhetik - árulta el Kalapos Csaba, az SPB private banking igazgató-helyettese.

A másik fontos változás, hogy az elmúlt évek során betört az ESG szemlélet a befektetési piacra. Az ESG gyakorlatilag a nem pénzügyi kockázatok új objektív mérőszáma. Az angol mozaikszó (Environmental, Social, Governance) magyarul a környezeti, a társadalmi és a vállalatirányítási hatásokat jelenti. A környezeti hatások közé tartozik például a klímaváltozás, a légszennyezés, a hulladékgazdálkodás, a társadalmi hatások közé a az emberi jogok és a társadalmi szerepvállalás, a vállalatirányítási hatások közé a szervezeti struktúra, a korrupció, vagy a munka díjazása.

A probléma, hogy sok olyan befektetési csomag kap ESG minősítést, aminél a környezeti fenntarthatóság legalábbis vitatható. Fontos, hogy nem elég zöldnek látszani, zöldnek is kell lenni - mondta Kosovics László - senior prémium bankár

Sajnos azt látjuk nem alakult ki még tartósan az ilyen kötvényeknek másodpiaca. Ezért nem árt külföldre tekinteni, ha ilyen befektetési lehetőségeket keresünk- tette hozzá Kalapos Csaba.

Ekkor jön a képbe, hogy jelenleg a geopolitikai kockázatok is égető problémának számítanak a befektetési piacon. A tavalyi év elején már érzékelhető volt, hogy a kínai technológiai vállalatokba való fektetés milyen vonzó, ezért akkor még az SPB prémium üzletága is szerepeltette ezeket a vállalatokat az általuk kínált prémium portfóliókban.

Azóta viszont annyira magas kockázatúvá vált az ázsiai, de persze különösen a kínai piac, hogy a befektetési tanácsadónál eladták ezeket a részvényeket. A mostani piaci környezet ugyanis már egyáltalán nem támogató. A bátrabb befektetők persze ettől még nagyot nyerhetnek a zavarosban halászással - árulta el Kosovics László

A forint gyengülése egyhamar nem áll meg

Ha globálisan közelítjük meg a piacot, óhatatlanul foglalkoznunk kell a deviza árfolyamokkal. Azt látjuk, hogy mind a külföldi, mind a hazai elemzők kevésnek érzik az alapkamat emelés mértékét. Az infláció jóval magasabb annál, mint amilyen reakciót adott rá az MNB.

Valószínű, hogy szép lassan eljutunk a 365 forintos Euróig. Aztán a jövő év lesz az igán érdekes, hogy hogyan változik majd a jegybank kommunikációja és, hogy tovább szigorítanak-e - véli Kosovics László.

Kalapos Csaba szerint most már érdemesebb lehet dollárban befektetni. A FED és az Európai Központi Bank helyzete ugyanis egészen más. Az USA-ban már egy felívelő piacról beszélhetünk, ehhez képest az Európai Unió nagy lemaradásban van.

Ennek megfelelően a dollár esetében nagyobb erősödés is várható a forinttal szemben.

Az Euro árfolyamának elszállásával ettől függetlenül persze ugyanúgy számolni kell. A jelenlegi alapkamatemelési ciklus lefutása után az MNB ezért valamit várhatóan lépni fog a folyamatok megállítására.