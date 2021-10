Súlyos csapás a magyar földeken: csak jövőre térhet vissza minden a régi kerékvágásba

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Az ősz az agráriumban is kiemelt időszak, éppen ezért összegyűjtöttük az idei év tanulságait, milyen problémákkal kellett megküzdeniük a gazdáknak. Emellett persze utánanéztünk annak is, milyen támogatásokra számíthatnak azok a gazdálkodók, akik valamilyen kárt szenvedtek el, vagy épp ellenkezőleg, most kezdenének fejlesztésekbe. A Takarékbank elemzői segítségével pedig azt is feltérképezte a HelloVidék, hogy mi vár rájuk a 2022-es évben.

Az éghajlatváltozás világszerte valódi veszélyt jelent a gazdák számára. A mezőgazdaság nagymértékben függ a jó időjárástól, beleértve a magas és az alacsony hőmérsékletet, a csapadékot, a szél intenzitását és sok más változót. A becslések szerint az éghajlatváltozás 2050-re 17 százalékkal csökkentheti a globális mezőgazdasági termelékenységet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Éppen ezért mindenhol érzékelhető hatása van a klímaváltozásnak, elég ha az extrém hőmérsékleti viszonyokból indulunk ki. Az elkövetkezendő években és évtizedekben ezek a hatások egyre hevesebbek lesznek, a szélsőséges jelenségek korábban nem látott intenzitást és gyakoriságot is elérhetnek. A hideg és fagyos napok gyakoriságának csökkenése, majd ezek eltolódása révén már a korábbi években is tapasztalhattuk a mezőgazdasági hátrányait a klímaváltozásnak. A szakemberek szerint a klímaváltozás folyamatát teljesen visszafordítani már nem tudjuk, de a gazdák és gazdaságokban dolgozók megtanulhatják a fenntartható módját a gazdálkodásnak, növénytermesztésnek. Ez pedig hozzásegíti őket ahhoz, hogy több élelmiszert állíthassanak elő a kedvezőtlenebb körülmények között is, hiszen képesek lesznek alkalmazkodni az éghajlatváltozás okozta nehézségekhez. Idén sem maradtak kár nélkül a gazdák Ha érdekelnek a részletek, olvasd el a HelloVidék teljes cikkét a témában!

