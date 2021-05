Káoszba fulladhat a hitelmoratórium vége: riadót fújtak a szakértők

Ha a jogszabályi környezet nem változik, a hitelmoratóriumban résztvevő cégek fizetési haladéka jóval hamarabb járhat le, mint ahogy a vállalkozás működése, jövedelemtermelő képessége helyreállna. Ráadásul a közelgő, június 30-i dátum egyszerre érinti majd az összes, a moratóriumot igénybevevő hazai céget, amire a banki kapacitásokat sem biztos, hogy fel lehet készíteni. Könnyen lehet, hogy a határidő vége egyben egy rövid, de kaotikus időszakot is hoz a hazai pénzintézetek jelentős részénél.

Kérdőíves felmérésünk alapján a moratórium hatására felszabaduló összeget a vállalati adósok elsősorban munkavállalóik bérének kifizetésére, illetve egyéb, likviditáshiányos helyzetük orvoslására használták fel. Június 30-ig, a moratórium végéig korántsem biztos, hogy minden, a moratóriumban résztvevő cég működése helyre tud állni annyira, hogy a korábbi feltételekkel folytassák a törlesztést – figyelmeztetett Börcsök Péter, a CFI Hungary igazgatója.

Egyelőre nem látszik, hogy a kormányzat meghosszabbítja-e a moratóriumot, és mivel nem tudni pontosan, hogy mekkora az érintett vállalkozások köre, az sem egyértelmű, hogy ez indokolt lenne-e. Az viszont biztos, hogy amelyik cégnek hamarosan újra megjelenik majd a könyvelésében a törlesztőrészlet, annak érdemes rá felkészülnie.

Mivel alig két hónap van a határidőig, egy új banknál a hitelfolyósítással járó procedúra a tapasztalatok szerint már nem fér bele a hátralévő időbe. Azok a vállalkozások, akiknek júniust követően még gondot jelenthet a korábbi hitel újbóli törlesztése, akkor járnak el a legbölcsebben, ha saját bankjukkal egyeznek meg a folytatásról, ahogy ezt maga a vonatkozó jogszabály is ösztönzi – mutatott rá a szakember. A bankoknak is érdeke ügyfeleik stabilitása, különösen a komolyabb összegű hitelek esetében, ezért nyitottak lehetnek a korábbi szerződés módosítására, bár ez természetesen függ az adós körülményeitől, törlesztőképességétől is.

Börcsök Péter elmondta: „Ha megkapom a bankomtól a hitelszerződés-módosítási ajánlatot, nem kell szükségszerűen elfogadni és aláírni azt, várhatok vele, figyelve az ajánlat érvényességi idejére. Ez jó stratégia lehet, ameddig eldől, hogy a kormány meghosszabbítja-e a moratóriumot vagy sem. Ha van hosszabbítás, azzal élek, ha nincs, akkor van egy, a korábbinál kedvezőbb, a vállalkozás aktuális helyzetéhez igazított szerződésem, ami még akkor is jó megoldás lehet, ha egyébként kitolják a június 30-i határidőt. Ugyanakkor a módosított szerződésnek a bank részéről feltétele is lehet, hogy az adós ne éljen az újabb hosszabbítás lehetőségével.”

A KKV szektorban gyakori – mutatott rá az igazgató – hogy nem készülnek részletes üzleti tervek, így nem is tudják pontosan, hogy az újrainduló törlesztések milyen hatással lesznek az életükre, ki tudják-e majd gazdálkodni a várható bevételekből vagy sem. Most érdemes lépnie az érintett vezetőknek, és nem felkészületlenül megvárni a moratórium leteltét, amely után likviditási gondok léphetnek fel.

Lehet ugyan arra számítani, hogy a bankoknak nem lesz kapacitása egyszerre kezelni a számos problémás hitelt és biztosítékot, így előfordulhat, hogy a zavaros helyzet további néhány hét vagy hónap haladékot jelent. Erre építeni azonban már veszélyes hazárdjáték, aminél az előrelátás mindenképp jobb megközelítés – zárta szavait a szakember.