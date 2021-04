Töretlen a kereslet ezek iránt a befektetések iránt: pedig az inflációs veszély elkerülhetetlen

A növekvő átoltottság és a fokozatos nyitás nyomán erősödő optimizmus az év további részében a feltörekvő országok és Európa részvénypiacainak is jót tesz majd, ám az erősödő inflációs nyomással továbbra is számolni kell az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. várakozásai szerint. A társaság, amely három hete vette fel anyavállalata nevét, március végén még CIB Alapkezelőként már 484 milliárd forintnyi vagyont kezelt befektetési alapjaiban.

2,1 százalékkal, tovább növekedett az alapkezelő által kezelt vagyon 2021 első negyedévében: a társaság a 484 milliárd forintosra növekedett portfólió mellett őrzi negyedik helyét a piacon. Mindez tízmilliárd forintos növekedés a múlt év végéhez képest. A teljes magyar piacon kezelt vagyon ennél kicsivel gyorsabb ütemben, bő három százalékkal emelkedett egy negyedév alatt, meghaladva ezzel a 7110 milliárd forintot.

A hazai piacon az első negyedévben is a részvény- és vegyes alapokat keresték leginkább a befektetők. Az Eurizonnál is a részvényalapok kerültek rivaldafénybe, ugyanakkor a kötvényalapokban kezelt vagyon tovább nőtt, 200 milliárd forint fölé repítve a CIB Start Tőkevédett Részalap kezelt vagyonát.

Ennek a hátterében a lakossági ügyfelek töretlen érdeklődése mellett az áll, hogy a vállalati ügyfelek is egyre gyakrabban fordulnak az ilyen alapok felé.

Tovább csökkent a tőkevédett alapok aránya a portfólióban a részlegesen tőkevédett származtatott alapok javára, ami ebben a kamatkörnyezetben természetes folyamatnak tekinthető. Változatlanul erősen érződik ugyanakkor a Szuperállampapír kiszorítási hatása ebben a befektetésialap-kategóriában.

Erősödő optimizmus a piacokon

Az első negyedév az Eurizon év eleji várakozásainak megfelelően alakult a részvényárfolyamok, a nyersanyagárak és a kötvényhozamok emelkedésével: az MSCI World index 4,5, az MSCI EM index pedig közel 2 százalékot emelkedett ebben az időszakban. A monetáris és fiskális ösztönző lépések folytatódtak, sőt az Egyesült Államokban a költségvetési lazítás sokkal magasabb fokozatba kapcsolt.

Ez szinte valamennyi amerikai háztartáshoz eljutott, amelynek egy része a tőkepiacokon kötött ki. A gazdasági ösztönzők a reálgazdasági várakozásokra is kedvezően hatottak, az amerikai feldolgozóipari hangulat index több éves csúcsra emelkedett. A munkaerőpiac is egyre inkább magára talál az USA-ban a legfrissebb statisztikák szerint.

Az idei év első, 2020 utolsó negyedévére vonatkozó jelentési szezonja is jól alakult az amerikai piacon, az 500 legnagyobb vállalat 78 százaléka az elemzői várakozásoknál jobb egy részvényre jutó eredményről (EPS) számolt be. Az S&P 500 index 5,8 százalékot növekedett az első negyedév során.

Hátrányban a feltörekvők

Az oltási kampányok egyre látványosabb eredménye is tovább tudta emelni a kockázati étvágyat, elsősorban az USA-ból indulva, de a kezdeti nehézségek után Európa is egyre kedvezőbb helyzetben van. Az európai részvényeket az első negyedév eleji nehézségek és újabb lezárások miatt kezdetben kerülték a befektetők, de a ciklikus befektetői megközelítés és a javuló átoltottsági helyzet a periódus vége felé az EuroStoxx 600 index értékét is 7,7 százalékkal növelte. A nehezen javuló járványmutatók ellenére a reálgazdasági várakozások egyre optimistábbak, az EU feldolgozóipari indexe is javult a negyedév végére, közel 62 pontra kúszott fel.

A feltörekvő részvénypiacok viszont kevésbé mutattak jó teljesítményt az első negyedévben. A 2 százalékos, relatíve gyenge hozam leginkább azzal magyarázható, hogy az amerikai kötvénypiacon számottevő hozamemelkedés volt tapasztalható a hosszú lejáratú papíroknál. Az ezzel együtt járó dollárerősödés miatt a befektetők jobban kerülték a feltörekvő részvényeket. Emellett az sem segített a piaci hangulaton, hogy a feltörekvő régiókban a járványhelyzet – Kína kivételével – kevésbé dinamikusan javult, mint a fejlett térségekben, ezzel késleltetve a gazdasági nyitást ezekben az országokban.

Velünk marad az inflációs veszély

A legnagyobb piaci kockázatot a robusztus növekedési perspektívák okozta inflációs várakozások, a kötvényhozamok emelkedése jelentette az első negyedévben, és az alapkezelő várakozásai szerint ezen tényezők egész évben fókuszban lesznek. A piaci hangulatot a Biden adminisztráció költségvetési csomagjai mellett leginkább az inflációs várakozások alakították, és ez továbbra is meghatározó lesz a kockázati étvágy szempontjából, mivel az infláció nagysága erősen meghatározza a monetáris politika irányát.

A Fed kiáll amellett, hogy 2023-ig nem szigorít, és ehhez új szempontrendszert is kialakított, ami nagyobb mozgásteret biztosít számára, és a piaci szereplőket is kezdi megnyugtatni. A Fed az inflációval kapcsolatban nem foglalkozik a várakozásokkal – mint ahogyan azt korábban tette –, hanem majd csak az aktuális tényszámokkal, és ott is egy hosszabb periódus átlagával, illetve az infláció sajátosságát is vizsgálja, hogy az mennyiben a gazdasági túlfűtöttség eredménye.

A Fed üzenete egyértelmű: az infláció megugrása a nyári hónapokban átmeneti lesz, amit az „eufórikus vásárlásokkal”, bázishatással indokol, és azzal, hogy a munkaerőpiac még nem érte el a válság előtti szintjét, vagyis nem beszélhetünk túlfűtöttségről. A teljes foglalkoztatottság jelenti a Fed számára a másik olyan szempontot, ami szigorítást eredményezhet.

Az Eurizon Asset Management Hungary várakozása megegyezik a Fed várakozásával, tehát marad a támogató monetáris politika. A fejlett régiók egyre közelebb kerülnek a gazdasági nyitáshoz, ami a növekvő fiskális stimulusokkal jelentős gazdasági növekedést eredményezhet az év második felében, így továbbra is részvénypozitív és kötvénynegatív a várakozás.

A ciklikus szektorok felülteljesítése várható, így az európai és eddig inkább lemaradó fejlődő térség részvénypiaca is felzárkózhat az USA részvénypiaci teljesítményéhez. A fejlődő térségnek az év eleji dollárerősödés nem kedvezett: az előttünk álló időszakban viszont inkább kisebb dollárgyengülés várható, de további erősödés biztosan nem.

2021. április elejétől a CIB Alapkezelő Eurizon Asset Management Hungary néven működik tovább.