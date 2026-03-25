Kiderült a Covid-variánsok sötét titka: így alakultak ki valójában

Bár a koronavírus a 2019-es megjelenése óta gyorsan fejlődött, egy friss kutatás rámutatott, hogy ez az evolúció mindvégig szigorú genetikai és szerkezeti korlátok között zajlott. A kórokozó nem nyitott meg új mutációs útvonalakat. Ehelyett a már meglévő, lehetséges módosulások kombinálásával hozta létre az új variánsokat - jelentette a phys.org.

A szakemberek a világjárvány során felhalmozódott hatalmas genetikai adatbázist elemezve vizsgálták a vírus tüskefehérjéjét. 2020 végétől sorra jelentek meg a fertőzőbb, az immunválaszt egyre sikeresebben elkerülő új törzsek. A számítógépes modellek azonban bizonyították, hogy a fehérje alapvető szerkezeti korlátai a pandémia alatt érdemben nem módosultak.

A korábbi feltételezésekkel ellentétben a sikeres variánsok nem azért jöttek létre, mert a vírus átlépte a saját fizikai határait.

A kórokozó evolúcióját végig szorosan behatárolta a tüskefehérje stabilitásának megőrzése. A fejlődés kulcsát így a szerkezetileg már megengedett mutációk új, működőképes kombinációi jelentették.

James Herzig, a tanulmány vezető szerzője szerint a felismerés rávilágít egy fontos összefüggésre. Megmutatja, hogy a fehérjére ható erős kényszerek miként szabályozzák a mutációk irányát, miután egy vírus átlép az emberi populációba. Az eredmények a jövőben nemcsak más koronavírusok viselkedésének megértésében segíthetnek. Nagyban hozzájárulhatnak a hatékonyabb vakcinák és antivirális gyógyszerek fejlesztéséhez is.