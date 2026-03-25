2026. március 25. szerda Irén, Írisz
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Női orvos középső testrésze tamponmintával a COVID-19 krízis során. Női egészségügyi szakember kezében kémcső a kórházban. Védőruhát visel.
Egészség

Kiderült a Covid-variánsok sötét titka: így alakultak ki valójában

Pénzcentrum
2026. március 25. 09:13

Bár a koronavírus a 2019-es megjelenése óta gyorsan fejlődött, egy friss kutatás rámutatott, hogy ez az evolúció mindvégig szigorú genetikai és szerkezeti korlátok között zajlott. A kórokozó nem nyitott meg új mutációs útvonalakat. Ehelyett a már meglévő, lehetséges módosulások kombinálásával hozta létre az új variánsokat - jelentette a phys.org.

A szakemberek a világjárvány során felhalmozódott hatalmas genetikai adatbázist elemezve vizsgálták a vírus tüskefehérjéjét. 2020 végétől sorra jelentek meg a fertőzőbb, az immunválaszt egyre sikeresebben elkerülő új törzsek. A számítógépes modellek azonban bizonyították, hogy a fehérje alapvető szerkezeti korlátai a pandémia alatt érdemben nem módosultak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A korábbi feltételezésekkel ellentétben a sikeres variánsok nem azért jöttek létre, mert a vírus átlépte a saját fizikai határait.

A kórokozó evolúcióját végig szorosan behatárolta a tüskefehérje stabilitásának megőrzése. A fejlődés kulcsát így a szerkezetileg már megengedett mutációk új, működőképes kombinációi jelentették.

James Herzig, a tanulmány vezető szerzője szerint a felismerés rávilágít egy fontos összefüggésre. Megmutatja, hogy a fehérjére ható erős kényszerek miként szabályozzák a mutációk irányát, miután egy vírus átlép az emberi populációba. Az eredmények a jövőben nemcsak más koronavírusok viselkedésének megértésében segíthetnek. Nagyban hozzájárulhatnak a hatékonyabb vakcinák és antivirális gyógyszerek fejlesztéséhez is.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyógyszer #járvány #kutatás #vakcina #koronavírus #tudomány #világjárvány #covid-19 #covid

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
09:35
09:28
09:13
09:08
09:02
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 25. szerda
Irén, Írisz
13. hét
Március 25.
A magzatgyermek világnapja
Március 25.
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Március 25.
A gofri világnapja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pénzügyi lízing
a lízingbe adó azért vásárol meg valamit, hogy azt határozott időre szóló szerződésben átadja használatra a lízingbe vevőnek, aki ezért díjat fizet. Egy idő elteltével a lízingbe vevő joga maradványértéken megvásárolni a lízing tárgyát. Ha nem él ezzel a jogával a lízing tárgya visszakerül a lízingbe adóhoz. Addig azonban az érték a lízingbe vevő könyvelésében szerepel, ő viseli közvetlen terheit, kárait és élvezi hasznát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
