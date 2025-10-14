Csongrád-Csanádban Nyugat-nílusi láz fertőzött meg egy nőt: mi lesz vele?

Bár idén eddig csak 14 fertőzést regisztráltak Magyarországon, a nyugat-nílusi láz továbbra is komoly egészségügyi kockázatot jelent. A betegség az esetek egyötödében súlyos idegrendszeri szövődményeket okozhat, és a súlyos esetek akár 10 százaléka halálos kimenetelű lehet.

A nyugat-nílusi vírusfertőzés elleni védekezés egyetlen hatékony módja a szúnyogcsípés megelőzése, mivel a betegségre jelenleg nem létezik specifikus gyógymód. Az RTL Híradó információi szerint a nyár végén több hazai megbetegedést is azonosítottak.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakértője a televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy a fertőzöttek többsége influenzaszerű tünetekkel küzd, majd néhány nap alatt spontán felépül. Az esetek 20-23 százalékában azonban súlyos neurológiai komplikációk jelentkezhetnek - közölte a Blikk.

"Agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás a jellemző ilyenkor. Magas láz, erős fejfájás, szédülés, hányinger, hányás, tarkókötöttség, illetve súlyosabb esetben tudatvesztés is kialakulhat" – magyarázta a szakember.

A hazai egészségügyi hatóságok 2004 óta monitorozzák a nyugat-nílusi láz előfordulását. A megbetegedések száma jelentős ingadozást mutat: 2018-ban 200 súlyos esetet dokumentáltak, 2023-ban 100-at, míg 2024-ben eddig mindössze 14 fertőzést azonosítottak. A jelenlegi betegek között található egy 45 éves Csongrád-Csanád vármegyei nő is, akinél idegrendszeri szövődmények léptek fel.

A statisztikák szerint a súlyos állapotba kerülő páciensek 8-10 százaléka nem éli túl a fertőzést.

A kórokozót elsősorban ragadozó madarak hordozzák és terjesztik egymás között, az emberi fertőzések pedig szúnyogcsípés útján következnek be.