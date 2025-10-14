2025. október 14. kedd Helén
Aedes albopictus (Stegomyia albopicta), from the mosquito (Culicidae) family, also known as the (Asian) tiger mosquito. Vector of yellow fever virus, dengue fever, Chikungunya fever, Zika virus.
Egészség

Csongrád-Csanádban Nyugat-nílusi láz fertőzött meg egy nőt: mi lesz vele?

Pénzcentrum
2025. október 14. 20:49

Bár idén eddig csak 14 fertőzést regisztráltak Magyarországon, a nyugat-nílusi láz továbbra is komoly egészségügyi kockázatot jelent. A betegség az esetek egyötödében súlyos idegrendszeri szövődményeket okozhat, és a súlyos esetek akár 10 százaléka halálos kimenetelű lehet.  

A nyugat-nílusi vírusfertőzés elleni védekezés egyetlen hatékony módja a szúnyogcsípés megelőzése, mivel a betegségre jelenleg nem létezik specifikus gyógymód. Az RTL Híradó információi szerint a nyár végén több hazai megbetegedést is azonosítottak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakértője a televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy a fertőzöttek többsége influenzaszerű tünetekkel küzd, majd néhány nap alatt spontán felépül. Az esetek 20-23 százalékában azonban súlyos neurológiai komplikációk jelentkezhetnek - közölte a Blikk.

"Agyhártyagyulladás, agyvelőgyulladás a jellemző ilyenkor. Magas láz, erős fejfájás, szédülés, hányinger, hányás, tarkókötöttség, illetve súlyosabb esetben tudatvesztés is kialakulhat" – magyarázta a szakember.

A hazai egészségügyi hatóságok 2004 óta monitorozzák a nyugat-nílusi láz előfordulását. A megbetegedések száma jelentős ingadozást mutat: 2018-ban 200 súlyos esetet dokumentáltak, 2023-ban 100-at, míg 2024-ben eddig mindössze 14 fertőzést azonosítottak. A jelenlegi betegek között található egy 45 éves Csongrád-Csanád vármegyei nő is, akinél idegrendszeri szövődmények léptek fel.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

A statisztikák szerint a súlyos állapotba kerülő páciensek 8-10 százaléka nem éli túl a fertőzést.

A kórokozót elsősorban ragadozó madarak hordozzák és terjesztik egymás között, az emberi fertőzések pedig szúnyogcsípés útján következnek be.
Címlapkép: Getty Images
