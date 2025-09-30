Spanyolországban 2027-től, Belgiumban 2030-tól, Németországban 2031-től 67 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár.
Tovább nő a covidosok száma ebben a 9 magyar városban: már az influenza is terjed
A 38. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten emelkedik - közölte az NNGYK. Emelkedés tapasztalható Budapest Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Debrecenben, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen. 13 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés egyik szennyvízminta esetében sem volt tapasztalható - írták.
Amellett, hogy a tendencia lehet emelkedő, stagnáló vagy csökkenő, az NNGYK négy tartományt is elkülönít, mellyel a covid örökítőanyag koncentráció szintjét jelzik. Ez alapján a skála alapján lehet a covid szintje alacsony, mérsékelt, emelkedett vagy magas. Jelenleg egy város sem esik a magas tartományba, Budapesten, a fővárosi agglomerációban, Zalaegerszegen és Pécsen emelkedett szinten van a koncentráció, és három városban - Szombathelyen, Veszprémben és Kecskeméten - alacsony. A többi városban mérsékelt a szint.
A legtöbb helyen még stagnálás látszik, de több mintavételi helyen már emelkedő trendet lehet megfigyelni. Ez a helyzet Budapest Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Debrecenben, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen.
A heti bontásból pedig kiderül, hogy tavaly ilyenkor már sokkal magasabb volt az örökítőanyag szintje a szennyvízben a legtöbb városban.
Fertőz az influenza és az RSV is
Az Influenza A örökítőanyag koncentrációja országos átlagban az előző héthez képest enyhén emelkedik. A 38. naptári héten Kaposváron, Kecskeméten és Miskolcon volt kimutatási határ felett az Influenza A örökítőanyagának mennyisége - közölte továbbá az NNGYK a szennyvízminták alapján. A szennyvíz eredmények alapján az Influenza A vírus szórványosan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében, de a fertőzések számának jelentős növekedése nem várható a következő hetekben - írták.
Az Influenza B örökítőanyag koncentrációja országos szinten stagnál. A 38. naptári héten Kaposváron volt kimutatási határ felett az Influenza B örökítőanyagának mennyisége. A szennyvíz eredmények alapján az Influenza B fertőzésszámok jelentős növekedése nem várható a következő hetekben
A légúti óriássejtes vírus (RSV) örökítőanyag koncentrációja országos átlagban az előző heti adatokhoz képest stagnál. A 38. naptári héten Kaposváron és Egerben volt kimutatási határ felett az RSV örökítőanyagának mennyisége - írta az NNGYK a friss jelentésben. A szennyvízben mérhető örökítőanyag-koncentráció alapján az RSV fertőzések számának jelentős növekedése nem várható a következő hetekben.
A színész kifejtette: nem törődik a betegségeivel, ez a fajta pozitív hozzáállás az orvosok szerint is sokat segít.
A gyermekkori táplálkozási nehézségek hosszú távú problémákat okozhatnak a gyermek fejlődésében.
Magyarországon a háztartások az uniós átlagnál nagyobb mértékben járulnak hozzá az egészségügyi kiadásokhoz.
Balatonfüred önkormányzata új rendeletet vezetett be, amely tiltja a dohányzást és az alkoholfogyasztást a város dohányboltjai körül.
A Michelin-ajánlással rendelkező mályinkai Iszkor étterem a borsodi megyeszékhely belvárosában nyit új egységet.
A magyar felnőttek többsége magabiztosnak érzi magát, ha egészségről szóló információkat hall, mégis, az írásos dokumentumok értelmezése sokaknak okoz nehézséget.
Fű alatt brutális vámokat bocsátott ki Donald Trump több gyógyszerre is: ez itthon is gondot okozhat
Az Egyesült Államok a globális gyógyszerértékesítések közel felét adja, így a vámok bevezetése komoly hatással lehet a nemzetközi gyógyszeriparra.
A majomhimlő veszélyesebb, I-es típusának Afrikából való kilépése komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.
Novembertől lesz elérhető a Covid elleni vakcina Magyarországon, miközben egyre több a megbetegedés.
Az előzetes adatok szerint 2025 augusztusában 6360 gyermek született, és 8908 fő halt meg.
Melyik országban kapnak a legtöbbet az édesanyák a szülési szabadság alatt?
Barbinek Paula, az Ázsia Expressz versenyzője motorbalesetet szenvedett, de állapota stabil - édesanyja szerint nincs ok aggodalomra.
A megelőzés új fizetőeszközzé vált, amit a vezető magánklinikák felismertek, és személyre szabott megoldásokkal reagálnak a növekvő piaci igényekre.
Új betegség a láthatáron: 30 százalékos halálozású vírust terjeszthet az itthon megjelent új kullancs
Új vírust azonosítottak a Magyarországon megjelent Hyalomma kullancsfajban, miközben a veszélyes krími-kongói vérzéses láz kórokozóját eddig nem mutatták ki itthon.
Egy friss nemzetközi teszt során több, "BPA-mentesnek" hirdetett cumiban is kimutatták a hormonkárosító biszfenol A jelenlétét.
Óriási áttörés az egyik leghalálosabb betegség ellen: pár évtizeden belül polcról levehető lesz az ellensz?
Áttörést értek el a floridai kutatók: univerzális rákvakcina fejlesztésén dolgoznak, amely forradalmasíthatja a betegség kezelését.
Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj 2025: kik a jelöltek, milyen határidőkre kell figyelni? Tudd meg, mit kell tudni Szent-Györgyi Albert Nobel-díjáról, miért kapta ezt az elismerést!
Európai vegyipari vállalatok növekvő mennyiségben exportálnak olyan mérgező növényvédő szereket, amelyek használata az EU-ban tiltott.
