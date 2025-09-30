Tovább nő a covidosok száma ebben a 9 magyar városban: már az influenza is terjed

A 38. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten emelkedik - közölte az NNGYK. Emelkedés tapasztalható Budapest Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Debrecenben, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen. 13 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés egyik szennyvízminta esetében sem volt tapasztalható - írták.

Amellett, hogy a tendencia lehet emelkedő, stagnáló vagy csökkenő, az NNGYK négy tartományt is elkülönít, mellyel a covid örökítőanyag koncentráció szintjét jelzik. Ez alapján a skála alapján lehet a covid szintje alacsony, mérsékelt, emelkedett vagy magas. Jelenleg egy város sem esik a magas tartományba, Budapesten, a fővárosi agglomerációban, Zalaegerszegen és Pécsen emelkedett szinten van a koncentráció, és három városban - Szombathelyen, Veszprémben és Kecskeméten - alacsony. A többi városban mérsékelt a szint.

A legtöbb helyen még stagnálás látszik, de több mintavételi helyen már emelkedő trendet lehet megfigyelni. Ez a helyzet Budapest Észak-Pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Debrecenben, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen.

Forrás: NNGYK

A heti bontásból pedig kiderül, hogy tavaly ilyenkor már sokkal magasabb volt az örökítőanyag szintje a szennyvízben a legtöbb városban.

Fertőz az influenza és az RSV is

Az Influenza A örökítőanyag koncentrációja országos átlagban az előző héthez képest enyhén emelkedik. A 38. naptári héten Kaposváron, Kecskeméten és Miskolcon volt kimutatási határ felett az Influenza A örökítőanyagának mennyisége - közölte továbbá az NNGYK a szennyvízminták alapján. A szennyvíz eredmények alapján az Influenza A vírus szórványosan alacsony szinten cirkulál a lakosság körében, de a fertőzések számának jelentős növekedése nem várható a következő hetekben - írták.

Az Influenza B örökítőanyag koncentrációja országos szinten stagnál. A 38. naptári héten Kaposváron volt kimutatási határ felett az Influenza B örökítőanyagának mennyisége. A szennyvíz eredmények alapján az Influenza B fertőzésszámok jelentős növekedése nem várható a következő hetekben

A légúti óriássejtes vírus (RSV) örökítőanyag koncentrációja országos átlagban az előző heti adatokhoz képest stagnál. A 38. naptári héten Kaposváron és Egerben volt kimutatási határ felett az RSV örökítőanyagának mennyisége - írta az NNGYK a friss jelentésben. A szennyvízben mérhető örökítőanyag-koncentráció alapján az RSV fertőzések számának jelentős növekedése nem várható a következő hetekben.