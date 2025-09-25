Romain Grosjean közel öt évvel csaknem végzetes kimenetelű balesete után visszatér a Formula 1-be egy tesztvezetés erejéig
Nagy baleset érte Barbinek Paulát: az időjárás a ludas, sokkoló, ami történt
Barbinek Paula, az Ázsia Expressz versenyzője motorbalesetet szenvedett, de állapota stabil - édesanyja szerint nincs ok aggodalomra - írta meg a 24.hu.
Barbinek Paula csütörtökön aggasztó képeket osztott meg közösségi média felületén. Az Ázsia Expressz versenyzője először egy mentőautóban készült felvételt tett közzé Instagram-történetében, majd később a kórházból jelentkezett, ahol már nyakmerevítőt viselt.
A baleset körülményeiről édesanyja, Tallós Rita nyilatkozott a Borsnak. "Paula motorral megcsúszott a vizes úton és elesett, de szerencsére nincs nagy baj. A térdét fájlalja, ezért jobbnak láttuk, ha mentőt hívunk, ami be is hozott minket a János Kórházba, de egyelőre mi sem tudunk többet. Szerencsére nincs ok aggodalomra, valószínűleg nem történt komoly sérülés" – mondta el a színésznő, aki az Ázsia Expresszben lánya csapattársa volt.
A fiatal versenyző állapotáról egyelőre további részletek nem állnak rendelkezésre, de édesanyja megnyugtató szavai alapján súlyos következményektől nem kell tartani.
Egy friss nemzetközi teszt során több, "BPA-mentesnek" hirdetett cumiban is kimutatták a hormonkárosító biszfenol A jelenlétét.
Óriási áttörés az egyik leghalálosabb betegség ellen: pár évtizeden belül polcról levehető lesz az ellensz?
Áttörést értek el a floridai kutatók: univerzális rákvakcina fejlesztésén dolgoznak, amely forradalmasíthatja a betegség kezelését.
Szent-Györgyi Albert Orvosi Díj 2025: kik a jelöltek, milyen határidőkre kell figyelni? Tudd meg, mit kell tudni Szent-Györgyi Albert Nobel-díjáról, miért kapta ezt az elismerést!
Európai vegyipari vállalatok növekvő mennyiségben exportálnak olyan mérgező növényvédő szereket, amelyek használata az EU-ban tiltott.
Az Euronics kedden bemutatta a magyar lakosság mentális állapotáról készült kutatását.
Novemberre, decemberre már nem volt időpont közfinanszírozott ellátásra.
Újabb hazai eredetű Nyugat-nílusi láz megbetegedést jelentettek.
Magyarországon a magánegészségügy egyre népszerűbb; egyre többen veszik igénybe a társadalombiztosítási rendszeren kívüli egészségügyi szolgáltatásokat.
20 év alatt megtízszereződött az autizmussal élő gyerekek száma Magyarországon. Mit jelent ez, és hogyan hat a mindennapokra?
Új csodagyógyszer jelent meg a láthatáron: teljesen odavannak érte, kenterbe veri a híres Ozempicet is
A gyógyszer további előnye, hogy kizárólag a zsírsejteket célozza meg, miközben megkíméli a sovány szöveteket.
Ettől szorong 2025-ben a legtöbb magyar fiatal: kevesen tudják a baj valódi okát, borzalmasan szenvednek
Függőség, szorongás, csökkenő önbizalom és önmaguk másokhoz hasonlítgatása: egy friss kutatása szerint ezek okozzák a legnagyobb kihívást a Z-generáció számára.
Sajdik stílusa azonnal felismerhető volt könnyedségéről és humoráról.
Óriási feketepiaca van ennek a gyógyszernek Magyarországon: vagyonokért árulják, a tényleg betegeknek nem jut
Az Ozempic iránt akkora a kereslet, hogy hiánycikké vált: a cukorbetegek tb-támogatással 7 ezer forintért juthatnak hozzá, a feketepiacon már 70 ezer forintot is elkérnek...
Csökken Magyarországon a klinikai gyógyszervizsgálatok száma, pedig ez a betegeknek lenne a legfontosabb.
2025 első félévében közel 60 000 új tag csatlakozott valamely egészségpénztárhoz
A modell célja, hogy azonosítsa a magas kockázatú pácienseket a betegségek megelőzése érdekében.
Az egészségügyi intézmény több belgyógyászt, kardiológust és gyerekorvost is keres.
2025-ben a 37. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten enyhén emelkedik.
