Egészség

Nagy baleset érte Barbinek Paulát: az időjárás a ludas, sokkoló, ami történt

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 15:11

Barbinek Paula, az Ázsia Expressz versenyzője motorbalesetet szenvedett, de állapota stabil - édesanyja szerint nincs ok aggodalomra - írta meg a 24.hu.

Barbinek Paula csütörtökön aggasztó képeket osztott meg közösségi média felületén. Az Ázsia Expressz versenyzője először egy mentőautóban készült felvételt tett közzé Instagram-történetében, majd később a kórházból jelentkezett, ahol már nyakmerevítőt viselt.

A baleset körülményeiről édesanyja, Tallós Rita nyilatkozott a Borsnak. "Paula motorral megcsúszott a vizes úton és elesett, de szerencsére nincs nagy baj. A térdét fájlalja, ezért jobbnak láttuk, ha mentőt hívunk, ami be is hozott minket a János Kórházba, de egyelőre mi sem tudunk többet. Szerencsére nincs ok aggodalomra, valószínűleg nem történt komoly sérülés" – mondta el a színésznő, aki az Ázsia Expresszben lánya csapattársa volt.

A fiatal versenyző állapotáról egyelőre további részletek nem állnak rendelkezésre, de édesanyja megnyugtató szavai alapján súlyos következményektől nem kell tartani.

Címlapkép: Getty Images
