Hatalmas áttörés érkezhet a gyógyításban: betegek, orvosok is nagyon várják

Az orvosi ellátásban egyre nagyobb teret nyer a mesterséges intelligencia alkalmazása, ami megosztja a betegeket és az egészségügyi szakembereket. Míg a technológia számos előnnyel kecsegtet a diagnózisok felállításától a kezelések meghatározásáig, használata körül még sok a kérdőjel és az aggodalom - írta meg a CNN.

A mesterséges intelligencia (MI) egészségügyi alkalmazása még viszonylag új terület, így sok ember számára ismeretlen. Egy 2023-as felmérés szerint az amerikaiak többsége jelentős kényelmetlenséget érez azzal kapcsolatban, hogy orvosaik MI-t használnak az ellátásuk során. Ennek ellenére az MI térhódítása megállíthatatlannak tűnik, ezért fontos megérteni, hogyan javíthatja az ellátást, és milyen területeken kell még óvatosnak lenni.

Dr. Leana Wen, sürgősségi orvos és a George Washington Egyetem docense szerint fontos különbséget tenni a prediktív és a generatív MI között. A prediktív MI matematikai modellek és mintafelismerés segítségével jósol meg jövőbeli eseményeket, például azt, hogy mely tüdőgyulladásos betegeknek lesz szükségük kórházi kezelésre. A generatív MI pedig nagy nyelvi modelleket használ emberszerű interakciók létrehozására, mint például a ChatGPT.

Az MI már most is számos területen bizonyított az egészségügyben. A vastagbélrák szűrésére szolgáló kolonoszkópia során az MI segít azonosítani a potenciálisan rákos polipokat, jelentősen csökkentve a téves diagnózisok számát. Hasonlóan eredményes a mammográfiás vizsgálatok értékelésében is, ahol legalább olyan pontos, mint két képzett radiológus együttes munkája.

A Johns Hopkins Egyetem kutatói által kifejlesztett prediktív MI-algoritmus képes azonosítani a szepszis kialakulásának magas kockázatát a kórházi betegeknél, míg a Kaiser Permanente által használt eszköz a betegek állapotromlását jelzi előre. Mindkét rendszer jelentősen javította a betegek túlélési esélyeit.

Az orvosok különösen örülnek az MI dokumentációt segítő alkalmazásainak. Az úgynevezett ambient MI 'hallgatja' az orvos és beteg közötti beszélgetést, majd orvosi feljegyzéssé alakítja azt. A technológia csökkenti a jegyzetelésre fordított időt, és mind az orvosok, mind a betegek pozitívan fogadták.

Ugyanakkor számos aggály is felmerül az MI egészségügyi alkalmazásával kapcsolatban, például az adatvédelem, az algoritmusok független validálása és az eredmények átlátható megosztása terén. A szakértők szerint fontos, hogy az MI pozitív felhasználási módjainak elismerése mellett minden eszközt alaposan tanulmányozzanak és óvatosan vezessenek be a gyakorlatba.