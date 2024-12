Ezek a gyümölcsök, zöldségek lehetnek a téli szezon slágerei: fogyásra, magas vérnyomás ellen is kiváló

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Pénzcentrumon korábban már több olyan "superfood"-ról is beszámoltunk, amelyeknek a jótékony hatásait igazán csak mostanában fedezzük fel. Ilyen például a cékla. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Most egy orvos szakértő hét olyan szuperélelmiszert nevezett meg, amelyek a banánnál is hatékonyabban csökkenthetik a magas vérnyomást. Bár a banán közismerten magas káliumtartalmú, más élelmiszerek még több káliumot tartalmaznak, ami kulcsfontosságú a vérnyomás szabályozásában. A szakértő által ajánlott élelmiszerek között szerepel a céklalevelek, az avokádó, a limabab, a spenót, a lazac, a tök és a kelbimbó. Dr. Eric Berg DC, az egészséges keto és időszakos böjt szakértője hangsúlyozta a kálium fontosságát az egészség szempontjából. A kálium egy létfontosságú, de gyakran figyelmen kívül hagyott elektrolit, amely szabályozza a folyadékegyensúlyt, az energiatermelést és az idegi jelátvitelt - magyarázta. A kálium segít a szervezetnek eltávolítani a felesleges sót a véráramból, és szabályozza a folyadékvisszatartást, ami kulcsfontosságú a vérnyomás szempontjából. A magas vérnyomás számos egészségügyi problémához vezethet, beleértve a szívbetegségeket, stroke-ot és veseelégtelenséget. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint a felnőtteknek napi legalább 3510 mg káliumot kellene fogyasztaniuk. Dr. Berg rámutatott, hogy bár a banánt általában kiváló káliumforrásnak tartják, valójában más élelmiszerek lényegesen többet tartalmaznak ebből az ásványi anyagból. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A közhiedelemmel ellentétben a banán nem a legjobb káliumforrás, és tíz banánnál többet kellene fogyasztani ahhoz, hogy az ajánlott napi káliumbevitelt fedezzük - mondta el. A szakértő által ajánlott hét élelmiszer közül kiemelkednek a korábban említett céklalevelek, amelyek csészénként 1300 mg káliumot tartalmaznak, szemben a banán 358 mg-jával. Az avokádó szintén kiváló forrás, egy közepes gyümölcs körülbelül 975 mg káliumot tartalmaz. A limabab, a spenót, a lazac, a tök és a kelbimbó szintén magas káliumtartalmú élelmiszerek. Dr. Berg hangsúlyozta, hogy ezek az élelmiszerek nemcsak káliumban gazdagok, hanem más értékes tápanyagokat is tartalmaznak. Az alacsony káliumszint kezdeti tünetei közé tartozhat a székrekedés, fáradtság és izomgyengeség. A szakértő szerint egy egészséges felnőttnek napi 3500-4700 mg káliumot kellene fogyasztania a táplálékból. A vérnyomás szabályozásának egyéb fontos tényezői közé tartozik a rendszeres tesztmozgás, az egészséges testsúly megtartása, a megfelelő alvás, valamint az alkohol- és koffeinfogyasztás korlátozása.

