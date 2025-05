Kibővítik a betegségek listáját: ezentúl nyugat-nílusi lázra is vizsgálják a véradáskor levett vért

Május 21-től nyugat-nílusi lázra is elvégzik a szűrővizsgálatot a levett vérnél, ehhez a fedezetet a kormány biztosítja - közölte az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) szerdán.

Közleményükben azt írták, a dátum meghatározásánál a biztonság volt a fő szempont, hiszen Magyarországon az elmúlt években a megbetegedések július és október között fordultak elő. Május 21-től kezdve a véradások során az eddig is kötelező HIV, Hepatitis C (HCV), Hepatitis B (HBV) és szifilisz vizsgálat mellett nyugat-nílusi láz (WNV) vizsgálat is történik - írták.

Mint írták: a szúnyogok által terjesztett nyugat-nílusi láz (WNV) évtizedek óta időszakosan jelen van Magyarországon. A vírust a csípőszúnyogok terjesztik, és emberről emberre csak vérkészítmény útján vihető át, ezért kiemelten fontos a vérkészítmények vírusmentességének biztosítása.

Az OVSZ az elmúlt években folyamatosan követte a nyugat-nílusi lázra vonatkozó hazai és nemzetközi járványügyi jelzéseket, és a korábbi években az OVSZ ideiglenesen korlátozta a vérgyűjtést a fertőzéssel érintett területeken, hogy csökkentse a vírus átvitelének kockázatát. Ez az intézkedés azonban az országos vérkészletre is hatással volt.

Kiemelték: a vérellátó szolgálat elkötelezett a betegellátás biztonsága mellett, és minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vérkészítmények továbbra is megfeleljenek a legszigorúbb minőségi és biztonsági követelményeknek.

Az új intézkedés nemcsak a betegellátás biztonságát fokozza, de a vérkészítmények folyamatos rendelkezésre állásához is hozzájárul azáltal, hogy területi vérgyűjtési korlátozásokra nem lesz szükség - olvasható a közleményben.