Rohamosan terjed a rettegett lajhár-vírus az EU-ban: nincs rá gyógymód, jön az újabb pandémia?

Egy halálos vírus, az Oropouche terjed Dél-Amerikában, és már Európában is megjelent. A szúnyogok által terjesztett kórokozó ellen nincs vakcina, és a tudósok szerint a fertőzés súlyosabb következményekkel járhat, mint korábban gondolták - írja a nuus.hu.

Az Oropouche-vírus, amelyet lajhár-vírusként is ismernek, az elmúlt másfél évben jelentősen elterjedt Dél-Amerikában, és nemrég Európában is azonosították. A fertőzést szúnyogok terjesztik, és elsősorban az Amazonas régióban fordul elő. Bár korábban enyhe betegségnek tartották, a tudósok most arra figyelmeztetnek, hogy meddőséghez vagy születési rendellenességekhez is vezethet.

2023 vége óta több mint 20 000 megbetegedést jelentettek Latin-Amerikából. A vírus terjedését a melegedő éghajlat és a gyakoribb esőzések segítik elő. Az Amazonas környékén élő lakosság körében a fertőzöttségi arány elérheti a 10%-ot is.

Jan Felix Drexler professzor, a Charité Virológiai Intézet szakértője szerint a jelenlegi járványt az El Niño időjárási jelenség is táplálja. A szakember figyelmeztetett, hogy a vírus az éghajlatváltozás előrehaladtával még tovább terjedhet.

Európában 2024-ben jelentek meg az első esetek: Olaszországban öt, Spanyolországban tizenkét, Németországban pedig két fertőzést regisztráltak. A 19 európai beteg közül 18 Kubában, egy pedig Brazíliában járt korábban, vagyis valamennyien a kontinensen kívül fertőződtek meg.

Az Oropouche-vírust először 1955-ben azonosították Trinidad és Tobagóban, nevét az Oropouche folyóról kapta. Az elmúlt 25 évben több dél-amerikai országban okozott járványokat, Kubában pedig tavaly júniusban jelentették az első esetet.

A fertőzés tünetei általában 3-10 nappal a fertőzés után jelentkeznek, és bár kevés halálesetet okozott, jelenleg nincs specifikus gyógyszeres kezelés vagy védőoltás ellene. A betegeknek pihenést és bőséges folyadékfogyasztást javasolnak.

Magyarországon eddig nem regisztráltak lajhár-vírusos megbetegedést, és a fertőzés kockázata egyelőre alacsony. Az egészségügyi szakértők szerint azonban fontos a figyelemmel kísérés és az orvosi konzultáció, ha valaki veszélyeztetettnek érzi magát.

A brit egészségügyi hatóság szakértője hangsúlyozta, hogy az Oropouche-vírust hordozó szúnyog jelenleg nem őshonos Európában, és nincs bizonyíték emberről emberre történő terjedésre. Az érintett területekre utazóknak rovarriasztó használatát, a szabad bőrfelületek fedését és szúnyogháló alatt alvást javasolják.