Öl, butít és nyomorba dönt: ezt tette velünk a Covid, még mindig nem találtunk magunkra

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Egyesült Államokban a Covid-19 világjárvány alatt megnövekedett alkoholfogyasztás és az azzal összefüggő halálesetek száma továbbra is magas szinten maradt. Egy új kutatás szerint a 2020-ban tapasztalt kiugrás után 2021-ben és 2022-ben is tovább emelkedett az alkoholfogyasztás mértéke. A szakértők aggasztónak tartják a tendenciát, és hangsúlyozzák a probléma kezelésének fontosságát - számolt be a CNN.

Dr. Brian Lee, a Dél-kaliforniai Egyetem Keck Medicine transzplantációs hepatológusa által vezetett kutatás eredményeit az Annals of Internal Medicine című szakfolyóiratban tették közzé november 12-én. A tanulmány az amerikai népszámlálási hivatal National Health Interview Survey adatait használta fel, összehasonlítva a 2018-as, 2020-as és 2022-es évek adatait. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az eredmények azt mutatják, hogy 2022-ben az amerikaiak 69,3%-a számolt be valamilyen mértékű alkoholfogyasztásról az előző évben, ami enyhe növekedést jelent a 2020-as 69%-hoz, és komoly növekedést a 2018-as 66,34%-hoz képest. Emellett a nagyivók aránya is emelkedett, 2022-ben elérve a 6,3%-ot. Dr. Lee tapasztalatai alátámasztják a statisztikákat: Reménykedtem abban, hogy csökkenést fogunk látni az alkoholfogyasztásban, de én gyakorló májspecialista vagyok, és a valóság az, hogy határozottan emelkedett a májelégtelenségben szenvedő betegek száma, ami szerintem a túlzott alkoholfogyasztásból eredő klinikai állapot. A kutatás kimutatta, hogy az alkoholfogyasztás növekedése mind a férfiak, mind a nők körében, valamint minden faji és etnikai csoportban megfigyelhető volt. A fehér amerikaiak körében volt a legnagyobb változás a nagyivók arányában, 2022-re elérve a 7,3%-ot. Dr. Jagpreet Chhatwal, a Massachusetts General Hospital Technológiaértékelési Intézetének igazgatója szerint az eredmények nem meglepőek: Az alkoholfogyasztás az elmúlt években folyamatosan nőtt. A szakértők szerint a megnövekedett alkoholfogyasztás hátterében számos tényező állhat, köztük a világjárvánnyal összefüggő stressz, a munkahely elvesztése, a rutinok felborulása és az anyagi bizonytalanság. Dr. Lee hangsúlyozza: JÓL JÖNNE 2,8 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 809 920 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 62 728 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 12,86%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank 62 824 forintos törlesztőt (THM 12,86%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Tudjuk, hogy az alkoholt a stresszel való megküzdési mechanizmusként használják. Ami szokásként kezdődik, az függőséggé vagy szenvedélybetegséggé válhat. Az amerikai járványügyi és megelőzési központok adatai szerint az Egyesült Államokban a járvány idején megugrott az alkoholfogyasztás okozta halálesetek száma is. 2020-ban több mint 49 000 ilyen haláleset történt, ami jelentős növekedést jelent az előző évekhez képest. A szakértők egyetértenek abban, hogy a probléma kezelése érdekében több intézkedésre van szükség. Dr. Chhatwal az alkohol hozzáférhetőségének csökkentése érdekében a súlyosabb adóztatást és az eladási idő korlátozását javasolja. Dr. Lee pedig hangsúlyozza a jobb tájékoztatás fontosságát: Az embereknek tudniuk kell, hogy mi a káros alkoholfogyasztás, és mit tesz a szervezetünkkel. Az egészségügyi szakembereknek valóban nyíltan és előítéletektől mentesen kell beszélniük betegeikkel az alkoholfogyasztásról. A kutatók remélik, hogy eredményeik hozzájárulnak a probléma jobb megértéséhez és hatékonyabb kezeléséhez, valamint segítenek felhívni a figyelmet az alkoholfogyasztás veszélyeire és az egészségesebb életmód fontosságára.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK