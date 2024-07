Ez a brutál hőség még az egészséges felnőtteket is megviseli: itt van Müller Cecília tanácsa a kánikula ellen

A tíz napja kiadott hőségriasztás főként a sérülékenyebbek, esendőbbek, például a krónius betegségben szenvedők számára figyelmeztető jelzés a rendkívüli megterhelésre, de ezt a hőséget már egy egészséges szervezet is nagyon nehezen viseli - mondta az országos tisztifőorvos kedden a TV2 Mokka című műsorában.

Müller Cecília kifejtette: az extrém hőség a szív- és érrendszer mellett az összes többi szervet is megterheli; veseproblémákat, a kiválasztás nehézségeit okozhatja, de önmagában az is pluszenergiát vesz igénybe, hogy ilyen körülmények között a szervezet fenntartsa saját állandó hőmérsékletét. A tisztifőorvos a reggeli szellőztetést és a gyakori zuhanyozást ajánlotta.

A klímát is nagyon jó megoldásnak nevezte, azt javasolta, hogy főként az idős emberek - ha megtehetik - üljenek be órákra klimatizált helyiségekbe, ahol a keringésüket normalizálni tudják. Hangsúlyozta a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás fontosságát is. Azt mondta, normál esetben átlagos hőfokon két-három litert kell inni egy nap, ilyenkor azonban ennek a másfél-kétszeresét. Négy-öt liter soknak tűnik, de ez nem csak vízivást jelent, gondolhatunk levesekre, joghurtokra, vagy akár a kovászos uborka levére, ami rendkívül jó szomjoltó és az izzadással elveszített sókat is pótolja, amivel meg lehet akadályozni, hogy a szervezet ionháztartása felboruljon - magyarázta a tisztifőorvos.

Különösen figyelni kell az ételek frissességére, a maradékot pedig rögtön le kell hűteni; a vásárolt ételeknél lényeges, hogy a "hűtőlánc ne szakadjon meg", tehát hűtőtáskával kell hazaszállítani a boltban megvásárolt hűtendő élelmiszereket - javasolta Müller Cecília. A nehéz, zsíros ételek emésztése többletteher a szervezet számára - emelte ki. Könnyen emészthető, lédús ételek, gyümölcsök, zöldségek fogyasztását ajánlotta a szokásosnál sokkal nagyobb mennyiségben. Az alkoholtartalmú italok fogyasztását vissza kell szorítani, hiszen ezek dehidratáltságot okoznak - tette hozzá.

A szamárköhögésről is szó volt

A szamárköhögéssel kapcsolatban elmondta: a kötelező védőoltási rendszerrel távol tartjuk ezt a betegséget, de baktériumai jelen vannak körülöttünk. A Covid elleni védekezés, a maszkviselés miatt háttérbe szorultak a légúti megbetegedések, most ezek elemi erővel támadnak Európa-szerte, nálunk is nőtt a megbetegedések száma - mondta.

EZ IS ÉRDEKELHET Tovább nőtt a szamárköhögéses esetek száma: ebben a 8 vármegyében találtak újabb betegeket A 27. héten 17 pertussis, vagyis szamárköhögés és egy rubeola vagyis rózsahimlő megbetegedés gyanúját rögzítették a fertőzőbeteg-nyilvántartásba az NNGYK friss közlése szerint.

Felnőttkorban és oltott közösségben jellemzően enyhén zajlik a szamárköhögés, és mivel baktérium okozza, antibiotikummal jól kezelhető - közölte a tisztifőorvos. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a magas kockázatú csoport - az újszülöttek, kisgyermekek - esetében nagyon súlyos, olykor a légzéskimaradás miatt halálos is lehet.

Az ő védelmükben a jelenlegi járványügyi helyzetben azt javasolják, hogy a várandósság utolsó harmadában a nők vegyenek fel ismétlő oltást, amellyel saját magukat és majdani újszülöttjüket is védik. Illetve a kisgyermekek környezetében élő idősek számára is javasolt az ismétlő oltás - közölte Müller Cecília.