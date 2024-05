Kongatják a vészharangot, egyre több az oltásellenes szülő Magyarországon: komoly lépésekre van szükség, vagy baj lesz

Egyre több gyermekorvost ér támadás oltásellenes szülők részéről, amiért nem adnak mentesítést a kötelező védőoltások alól. Kántor Irén, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke arról beszélt, felmérést indítottak az oltásellenesség mértékének feltárása érdekében.

A Házi Gyermekorvosok Egyesületének (HGYE) új elnöke, Kántor Irén a Portfolionak beszélt arról, hogy az országban egyre több gyermekorvost ér támadás oltásellenes szülők részéről, amiért nem adnak mentesítést a kötelező védőoltások alól. Ez a tendencia arra ösztönözte az egyesületet, hogy országos felmérést indítson az oltásellenesség mértékének feltárása érdekében. A felmérés célja, hogy megértse, milyen mértékben és hol jelentkezik ez a probléma Magyarországon.

Az oltásellenes mozgalom erősödik, főleg a közösségi médiában terjesztve nézeteit. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ azt ügyben azt hangsúlyozza, hogy az oltóorvosok a jogszabályi előírásoknak megfelelően járnak el. Az oltásokat megtagadó szülők által indított jogi eljárások során a késedelmek veszélyeztethetik a járványügyi biztonságot, ha csökken az átoltottsági arány.

Az egészségmegőrzés fontosságát Kántor Irén is kiemelte, hozzátéve, hogy az egészségértés nem mindig tart lépést a tudomány fejlődésével. Ezért szorgalmazza a kommunikáció változtatását ezen a téren. A túlsúlyos gyermekek arányának növekedése is aggodalomra ad okot. A World Obesity Federation szerint Magyarországon minden harmadik gyermek túlsúlyos. Kántor Irén szerint ez nem csak statisztikai adat; az elhízás egyre korábban kezdődik és súlyos szövődményekhez vezethet már gyermekkorban is. A HGYE válaszként obezitás projektet indított, amely hosszú távú célja az egészségesebb életmód iránti motiváció fenntartása.

A gyermek háziorvosi praxisok helyzetét illetően Kántor beszámolt arról is, hogy jelenleg 150 praxis áll betöltetlenül országszerte. A magas átlagéletkor – 62 év – tovább súlyosbítja ezt a helyzetet. Az egyesület ezért igyekszik vonzóbbá tenni az alapellátást fiatal orvosok számára.

A finanszírozás kérdése kapcsán elmondta, hogy bár a NEAK-finanszírozás nem inflációkövető, sok orvos számára nem csupán anyagi kérdésekről van szó döntéseik során. Az alapellátást választók gyakran élethelyzetük vagy szakmai elkötelezettségük miatt teszik ezt. Az ügyeleti rendszer átszervezése és az iskolai hiányzási igazolások digitalizálása is szóba került. Mint kifejtette, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) és a Kréta rendszer összekapcsolása lehetővé teszi majd az iskolák számára, hogy valós időben nyomon követhessék a diákok hiányzási okait és időtartamát.