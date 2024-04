Veszélyes betgségeket terjesztenek a vérszívó szúnyogok: így védekezhetsz ellenük otthon

Idén akár októberig is kitolódhat a szúnyogszezon, és a mi felelősségünk, hogy ne adjunk nekik esélyt a megtelepedésre.

Veszélyes egzotikus betegségeket is behozhatnak magyarországra az újabb, az irtással szemben sokkal ellenálló szúnyogfajok - mondta egy szakértő az InfoRádióban. Kurucz Kornélia, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának adjunktusa hozzátette, hogy idén a szokottnál talán tovább kell majd szenvednünk az inváziótól, de odafigyeléssel persze most is lehet hatékonyan védekezni.

Az adjunktus kifejtette, hogy ha ügyelünk arra, hogy minél kevesebb "állóvizet" hagyunk a lakóhelyünkön, akkor kivédhetjük, hogy megtelepedjenek és szaporodjanak a szúnyogok. Szeretik például az esővízgyűjtő hordókat, de ha marad a locsolókannákban pár deci víz a kertben, abba is pillanatok alatt beköltöznek.

Kurucz Kornélia elmondta: veszélyes jelenségről van szó, ugyanis

a szúnyogok által terjesztett betegségek emberről állatra is terjedhetnek, így sokkal jobban oda kell idén figyelni a csípésekre.

Ha azonban védjük magunkat és nem adunk nekik felületet a szaporodásra, akkor máris tettünk valamit a védekezés területén.