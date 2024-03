Megdőlt az óriási diéta-tévhit: ezektől a kedvelt, fogyókúrás ételektől egyre csak hízni fogsz

Dietetikusok szerint számos, egészségesnek hitt, de valójában kalóriadús élelmiszerek, mint például a gyümölcslé,a joghurt, az energiaszeletek és az aszalt gyümölcsök hozzájárulhatnak a váratlan súlygyarapodáshoz. Éppen ezért fogyókúra során érdemes mértékletesen fogyasztani őket.

A fogyókúra során érdemes kerülni a kalóriadús ételeket, mint például a köztudottan hizlaló pizza vagy a chips, de számos olyan étel van, amelyek elsőre egészségesnek tűnhetnek, de valójában hozzájárulhatnak a nem kívánt súlygyarapodáshoz. A "Eat This Not That" diétaelemző weboldal szakértői szerint több ilyen "alattomos" étel is van, amelyeket érdemes elkerülni vagy csak mértékkel fogyasztani.

Ilyen például a gyümölcslé, a joghurt, az energiaszelet és az aszalt gyümölcs, hiszen sok esetben magas a kalóriatartalmuk, így nem jelentenek egészséges alternatívát. Yelena Wheeler táplálkozási szakértő szerint ezek az ételek gyakori okai a váratlan súlygyarapodásnak - számolt be a Daily Mail. Kimberley Gomer dietetikus hangsúlyozza a diófélék esetében a mértékletesség fontosságát is, hiszen bár gazdagok mikrotápanyagokban, könnyű túlzásba esni a fogyasztásukkal. Például egy csésze mandula 826 kalóriát is tartalmazhat, ami jelentős mennyiség.

A dióvajak esetében is hasonló problémák merülhetnek fel. A krémes állag miatt könnyen túl sokat fogyaszthatunk belőlük, ami jelentős kalória-bevitelt jelenthet. Két evőkanál mogyoróvaj például 188 kalóriát tartalmaz. A müzli és egyes gabonaféléknél is figyelmet kell fordítani az adagok méretére. Egy csésze granola akár 450 kalória bevitelét is jelentheti.

Az alacsony cukortartalmú fagylaltokkal kapcsolatban Sheri Berger dietetikus arra figyelmeztetett, hogy bár kevesebb cukrot tartalmaznak, hajlamosíthatnak az embereket arra, hogy más ételekből többet fogyasszanak. A tejalternatívák esetén is ajánlott az óvatosság. Bár laktózérzékenység esetén jó alternatívát jelenthetnek, néhány termék hozzáadott zsírokat és cukrokat tartalmazhat. Végül a gluténmentes termékekkel kapcsolatban is sok a tévhit: jó tudni, hogy ezek gyakran magasabb kalóriatartalommal rendelkeznek mint glutént tartalmazó társaik.

Fontos tehát tudatosan megválasztani az élelmiszereket még akkor is, ha elsőre egészséges alternatívának tűnnek.