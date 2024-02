Tényleg működik az Itsuki Kenko detox talptapasz? Ennyit ér a méregtelenítő párna szakértők szerint

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az internetes és nemzetközi kereskedelem előretörésével számos olyan terméket találhatunk Magyarországon is a drogériák, herbáriák, egészségboltok polcain, vagy éppen a webshopokban, amelynek előnyös hatására nincs bizonyítés, és akár káros is lehet. Ezek a termékek a csomagolás, reklámok szerint gyakran a távolkeleti orvoslás hagyományain alapulnak, ezzel igyekeznek meggyőzni a vásárlókat az egészségre jótékony hatásukról. Jellemzően ilyen termékek például a Ginkgo biloba tartalmú szerek, melyről bebizonyosodott, hogy valójában sokat nem ér, de a köztudatban még mindig él a tévhit memóriajavító hatásáról. Mindig felbukkan egy újabb csodaszer: ezúttal a méregtelenítő talptapaszok hatásainak eredtünk nyomába. Ezekre a termékekre a magyar vásárlók is gyakran keresnek rá az interneten, leginkább a külföldi webáruházakból rendelhető Itsuki Kenko Detox tapaszra.

Szinte évente bukkan fel egy-egy újabb csodaszer, többnyire a széles tömegeknek még elérhető áron, melyekkel aligha találkozunk patikákban. Sokszor ez is a hírverés része: mintha nem azért nem lenne kapható gyógyszertárban, mert semmilyen gyógyhatást nem bizonyítottak a termék kapcsán, hanem mert eltitkolják a nagyközönség elől. Sok esetben az ilyen termékeket előbb-utóbb utoléri a helyi gyógyszerhatóság és betiltja, ha olyan hatással reklámozzák, amely nem bizonyítható és megtévesztik a vásárlókat, vagy mert káros is lehet az egészségre bizonyos összetevőjük. A magyar gyógyszerhatóság például folyamatosan vonja ki a forgalomból a CBD-tartalmú étrendkiegészítőket, vagy újabban a melatonin tartalmú alvást segítő termékeket. Azonban odáig már nem ér a kezük, hogy ki mit rendel külföldről a neten! A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A NAV adatai szerint rengetegen rendelnek Magyarországon különféle étrend-kiegészítőket külföldről, az EU-n kívülről, gyakran a távolkeletről. Ez önmagában még nem gond, azonban sok olyan termék lehet ezek között, amely tulajdonképpen hatástalan - és akkor kidobott pénz -, vagy egyenesen veszélyes. A szakemberek abban egyetértenek, hogy ellenőrizetlen forrásból ne vegyünk olyasmit, amit aztán a szervezetünkbe akarunk juttatni, mert káros is lehet. Hogyha van valamilyen panaszunk, forduljunk orvoshoz, gyógyszerészhez és az általuk ajánlott szerekkel kúráljuk magunkat. Étrendkiegészítők közül pedig olyat vásároljunk, amelynek van Magyarországon forgalombahozatali engedélye és nem szerepel a gyógyszerhatóság tiltólistáján. Valóban hatásos a detox tapasz? A "méregtelenítés" időről időre divatba jön, melyet lehet végezni méregtelenítő teával, tablettákkal, és detox tapaszokkal is. Az internetes keresések alapján magyar felhasználók is gyakran keresnek ilyen termékekre, köztük például a külföldről rendelhető Itsuki Kenko Detox tapaszra. Mit ígérnek ezek a termékek, és mi lehet az ígéretekből? A VeryWellHealth cikke szerint bár a méregtelenítő lábtapaszok azt ígérik, a talpra helyezve álmunkban távolítja el a szervezetből a méreganyagokat, ezt nem bizonyították klinikai kísérletek, kutatások. Az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága (Federal Trade Commission, FTC) már büntetést is szabott ki ilyen talptapaszok gyártójára, mert hamisnak és félrevezetőnek ítélték azokat az állításokat a termék kapcsán: hogy a méregtelenító párnák segíthetnek fejfájás, álmatlanság, depresszió, magas vérnyomás, paraziták, ízületi gyulladás, cukorbetegség vagy legyengült immunrendszer esetén. Megállapították, hogy a talptapaszok színváltozása nem a szervezetből "kiszívott" méreganyagok hatására történik, hanem mert a tapaszok faecetet tartalmaznak, ez pedig elszíneződik. Azt is megállapították, hogy a méregtelenítő tapaszoknak lehetnek káros mellékhatásai is: bőrirritáció és -égés, szédülés és légzési nehézségek. A cikk felhívja a figyelmet, hogy a szervezetnek megvannak a saját természetes méregtelenítő módszerei, ez a máj egyik legfőbb feladata. Ha a máj rosszul működik, akkor jeletkezhetnek olyan tünetek, mint a krónikus fáradtság, gyomorfájdalom és -duzzanat, viszketés, bedagadó lábak, bokák, sötét vizelet, színtelen széklet és sárgaság is. Mit tehetünk a máj egészséges működéséért? A mindennapok egy kis odafigyeléssel sokat tehetünk a májunk egészségéért, hogy a szervezetünk méregtelenítő rendszere zavartalanul működhessen. Fontos, hogy ezt ne csodabogyókkal vagy talptapaszokkal akarjuk elérni. A Johns Hopkins Medicine cikke szerint az egyik legfontosabb, hogy visszafogjuk az alkoholfogyasztásunkat - ha ugyanis ezt túlzásba visszük, a májunkat leterheli, és különféle májbetegségek is kialakulhatnak. Ugyanígy vigyázni kell a túlzott gyógyszer- és éterend-kiegészítő fogyasztással is: a sok tabletta szintén leterhelheti a májunkat. A májra mérgező hatású anyagok listája nagyon hosszú, mielőtt beveszünk bármit, kérjük szakember tanácsát és ne vegyünk be ellenőrizetlen forrásból származó tablettákat. Különösen vigyázzunk az internetről, külföldről vásárolt szerekkel! Nagyon fontos az is, hogy alaposan megmossuk a zöldségeket, gyümölcsöket, amelyeket elfogyasztunk, aminek lehet, vágjuk le a héját is, hogy ne kerüljenek vegyszermaradványok a szervezetünkbe. Ugyanígy figyeljünk oda a mosogatásra, mosásra, takarításra, hogy vegyszerek ne érintkezzenek a bőrünkkel, ne jussanak a szervezetünkbe, mert azok károsítják a májat - és az egész szervezetet. Ne kockáztassuk a hepatitist. A vírusos májgyulladás ellen Magyarországon gyermekek és fiatal felnőttek nagy része be van oltva, a felnőttek közül azonban sokan nem kaptak gyermekkorukban ilyen oltást. Sosem késő beadatni haptitis A és B ellen a védőoltást. A hepatitis B és C szexuális úton is terjed, ezért mindig ügyeljünk a védekezésre! A hepatitis A pedig fertőzött ételek vagy víz útján is a szervezetbe juthat, ezért figyeljünk oda a hőkezelésre és a kézmosásra. Főként ha olyan helyre utazunk, ahol az élelmiszer- és ivóvízbiztonság kevésbé jó, mint Magyarországon. Az egészséges májműködés érdekében érdemes továbbá egészséges életmódot folytatni: étkezzünk egészséges étrend alapján és mozogjunk sokat. EZ IS ÉRDEKELHET Normalife vélemények: A Normalife átverés vagy csodaszer? Normalife gyógyszertárban miért nem kapható? Normalife gyógyszertárban miért nem kapható? Normalife gyógyszertár infók: a Normalife átverés, nem pedig igazi gyógyszert, ezt a Normalife vélemények is alátámasztják!

