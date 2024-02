Mi a karbamid jelentése a laboreredményben, mire utal a karbamid magas szintje?

Sosem tudhatjuk, mikor lesz szükségünk egy rutin laborvizsgálatra, éppen ezért jó, ha tisztában vagyunk vele, hogy mi mit jelent a vérképünkben, hiszen kevés ember rendelkezik hibátlan értékekkel. Esetünkben a karbamid nevű laborparaméter tudnivalóit foglaltuk össze: tudd meg, mi az a karbamid, mi a karbamid jelentése a vérképben, mit jelent az alacsony karbamid szint, vagy éppen mennyi a magas karbamid szint a laboreredményben!

Cikkünkben a karbamid nevű laborparaméter jelentésének járunk utána: tudd meg, mi az a karbamid, mennyi a normál karbamid szint és mennyi a magas karbamid szint a laboreredményben! Mik lehetnek a magas karbamid szint okai és hogyan zajlik a magas karbamid szint csökkentése? Mit tegyünk, ha a karbamid alacsony, vagy ha a karbamid magas a vérképben? Mi a verben a karbamid és melyik másik paraméterrel kell együtt értelmezni?

Mi a karbamid jelentése a vérben?

A karbamid (avagy más néven az urea) nem más, mint a szervezetünkben lévő fehérje nitrogéntartalmának a bomlásterméke, ami a májunkban képződik, de a veseműködéssel ürül ki a szervezetből. Mivel a karbamid egy ürülő elem, a felhalmozódása toxikus lehet a sejtjeink számára. A karbamid vizsgálata tipikusan vérszérumból történik, a karbamid szint mértérése a vesék állapotának vizsgálatát támogatja; rendszerint a kreatinin szintjével együtt kell értelmezni – az együttesen megemelkedett paraméterek a veseműködés zavarára utalhatnak.

Mennyi a normál karbamid szint?

A karbamid normál szintje a vérben 3.6-7.2 mmol/l tartományban mozog. Az egészséges karbamid szintnél alacsonyabb és magasabb kóros karbamid értékek is előfordulhatnak.

Mik az alacsony karbamid szint okai?

Mivel a karbamid képzését a májsejtek végzik, a karbamid alacsony szintje esetén joggal következtethetünk májbetegségre – de koplalás, túlzott fogyás, felszívódási zavarok és elégtelen fehérjebevitel is okozhatják ezt az eltérést. Terhességnél normális, ha a karbamid alacsony.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mik a magas karbamid szint okai?

Abban az esetben, ha a karbamid magas, általában a vese elégtelen vizeletkiválasztó működése áll a háttérben – mérsékeltebb esetekben a magas karbamid szint okai lehetnek a folyadékhiány vagy a kiszáradás is, de kifejezetten magas karbamid szint esetén sajnos valamilyen vesebetegség, veseelégtelenség is fennállhat. A magas karbamid szint okai lehetnek továbbá többek között húgyúti elzáródás, pangás, vérzés és vérveszteség, infarktus vagy szívelégtelenség, de szteroidos kezelés és a sportolóknál a túlzott fehérjebevitel is okozhatja a karbamid magas szintjét.

Hogyan történik a karbamid szint csökkentése?

Természetesen attól függ, hogy mi a magas karbamid szint oka: ha például nem vesebetegség, hanem folyadékhiány vagy túlzott fehérjefogyasztás okozza, a magas karbamid szint csökkentése életmódváltoztatással is kivitelezhető (pl. folyadékfogyasztás növelése, fehérjefogyasztás csökkentése) – fontos azonban, hogy ne kezdjük bele önállóan, orvosi segítség nélkül ilyen jellegű projektekbe! Amennyiben a vérképünkben a karbamid alacsony vagy a karbamid magas szintje észlelhető, és más laborparaméterek (pl. kreatinin) is elmozdultak, célszerű kikérnünk háziorvosunk, szakorvosunk véleményét!