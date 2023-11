Aggasztó hírek jöttek Kínából: érik az újabb világjárvány? Új betegség kezdett terjedni, nagy veszélyben a gyerekek

Az Egészségügyi Világszervezet is megszólalt a Kínában terjedő, gyermekkori tüdőgyulladásos esetek számának növekedése kapcsán. Eközben vezető tudósok szerint egyelőre nincs ok az aggodalomra egy újabb világjárványt illetően- írja a Portfoilio.

Csütörtök reggel érkezett a hír, hogy nagy számban terjed Kínában a gyermekek körében a légúti megbetegedés, amiről a WHO többletinformációkat kért. Ez a szabályos protokoll ilyen riasztások esetén, amelyek sokakban a Covid-járvány kezdetét idézték fel.

November 23-án az Egészségügyi Világszervezet részéről meg is érkezett az első reakció, majd a WHO arról számolt be, hogy a kínai egészségügyi tisztviselők átadták a kért információkat a légzőszervi megbetegedések számának növekedéséről és a gyermekeknél előforduló tüdőgyulladásos esetek azonosított csoportjairól. Az információkból kiderül, hogy nem fedeztek fel új vagy szokatlan kórokozókat vagy nem atipikus klinikai tüneteket.

"Óvatosnak kell lennünk" - mondta Marion Koopmans holland virológus, aki a WHO tanácsadója volt a COVID-19 járvány idején. "Tényleg több információra van szükségünk, különösen diagnosztikai információra" - tette hozzá. A tudósok szerint két riasztás hasonlósága keltette az egyelőre alaptalan aggodalmakat. Ezek azt vetítik előre hogy ez az új betegség újabb világjárványt indíthat el.

Azonban a szakemberek úgy vélik, hogy az eddigi információk alapján valószínűbb, hogy más, gyakori légúti fertőzések, például az influenzához hasonló fertőzések növekedéséről van szó, ahogyan azt a világ számos részén megfigyelték a COVID-zárlatok feloldása után. Ez persze nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy ismét a Covid terjed Kínában, azonban Brian McCloskey közegészségügyi szakértő aki a WHO-nak is tanácsot adott a járvány kapcsán, elmondta, hogy ami most történik az egy protokoll eljárás, hogy megelőzze a WHO az újabb világjárvány kialakulását.

Az eddigiek alapján nem fogom megnyomni a pandémiás pánikgombot, de nagyon kíváncsian várom a WHO-nak küldött kínai választ, és az azt követő WHO-értékelést

- fejtette ki a szakértő.