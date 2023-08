Működik a legális hiteltrükk: így spórolnak az élelmesek akár 20 százalékot is a törlesztőn

Koós Anna Link a vágólapra másolva

A jelenlegi inflációs és hitelkörnyezetben egyre inkább keresi a spórolási lehetőségeket a magyar lakosság. Az szja-visszatérítési lehetőségeket is egyre többen használják ki, melynek egyik útja az egészség- és nyugdíjpéntári megtakarítás indítása. A dolgozók egészségpénztári befizetéseik után akár 20 százalékos, évi legfeljebb 150 ezer forintos adóvisszatérítést kaphatnak, melyet már nemcsak gyógyszerre, hanem más önsegélyező kiadásokra is fordíthatnak, például gyermeikekkel kapcsolatos kiadásaikra, rezsire, de akár jelzáloghitel-törlesztésre is. A Pénzcentrum kérdéseire a hazai egészségpéntárak azt jelezték, hogy utóbbi lehetőség egyre nagyobb népszerűségre tesz szert, mind többen fedezik fel ezt a trükköt. Már egy 62 500 forintos törlesztőrészlettel maximálisan ki tudják használni a visszatérítési lehetőséget.

"Az egészségpénztári tagok igyekeznek kihasználni ennek az szja-visszatérítéssel is támogatott öngondoskodási formának sokoldalú felhasználhatóságát, hiszen a bevett egészségügyi szolgáltatások igénybevétele mellett ugrásszerűen növekedett a kiegészítő szolgáltatások iránti érdeklődés. A gyermekekkel kapcsolatos szolgáltatási kiadások például 65 százalékkal növekedtek egy év alatt, míg a lakáscélú jelzáloghitel-törlesztéshez teljesített kifizetések összege 61 százalékkal nőtt" - közölte korábban Nagy Csaba az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) elnöke a második negyedéves friss adatok alapján. A korábbi évek tapasztalatai is azt mutatják, hogy egyre több megtakarító fedezi fel az önsegélyező kasszák lehetőseit is amellett, hogy egészségügyi kiadásaik egyre nagyobb részét is ilyen módon rendezik. Ezzel pedig rengeteget pénzt kaphatnak vissza az államtól. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Megkérdeztük a hazai egészségpénztárakat, hogy az utóbbi évben nőtt-e a jelzáloghitel-törlesztési lehetőség népszerűsége. A pénzintézetek válaszai alapján 7-20 százalékkal nőttek a felhasználás jelzáloghitel-törlesztésre, és átlagosan 220-300 ezer forint volt a tagok éves költése. Ez azt jelenti, hogy 44-60 ezer forintot is visszakapott átlagosan idén, aki így fizette a hitelét. Az OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár tapasztalatai szerint egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a Pénztártagok körében az önsegélyező szolgáltatások, így a lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatása is. "Ezt mi sem magyarázza jobban, hogy 2022 második felében több mint 50%-kal nőttek a befizetések 2021 azonos időszakához képest. Az átlagos összeg, amit a Pénztártagok az elmúlt évben jelzáloghitel törlesztésre fordítottak az havi 25 ezer forint volt" - írták lapunk kérdésére. Érdemes egészségszámláról fizetni a lakáscélú jelzáloghitel törlesztést, hiszen az egészségszámlára feltöltött összeg 20%-át visszaigényelhetik a tagok adó-visszatérítés formájában, így növelhetik a törlesztésre fordítható forrásukat - tették hozzá. Az MBH Gondoskodás Egészségpénztár (2023.04.30-ig MKB-Pannónia Egészségpénztár) azt közölte lapunk kérdésére, hogy statisztikai kimutatásaik szerint náluk is egyre népszerűbb a lakáshitel törlesztésre fordított felhasználás a befizetésekből, 2022. év során közel 20%-kal volt magasabb (2022. évben közel 135 millió forint), mint a 2021. évben Tagok által erre a célra felhasznált összeg. Az átlagos összeg erősen szór, 2022. éven belül például összesen több mint 5 ezer alkalommal fordultak a Pénztárhoz ilyen igénnyel a Tagok. 2022-ben nagyságrendileg az összes előrelátó, legalább 180 napos egyenlegből finanszírozható önsegélyező szolgáltatási lehetőségből a Tagok kétszer annyi összeget (2022. évben 368 millió forintot) használtak fel megtakarításaikból a családtervezés, gyermeknevelés támogatására, mint az egyéb célú önsegélyező szolgáltatásokra együttesen - közölték lapunkkal. A jelzáloghitel-törlesztés is olyan önsegélyező szolgáltatás, amely esetében a ráfordítandó összegeknek már legalább 180 napja a számlán kell lennie. Akinek még nincs egészségpénztári megtakarítása, viszont hitelfelvételt tervez, vagy meglévő hitele van, annak számolnia kell azzal, hogy a nyitást követően fél évet rá kell számolnia, hogy élni tudjon ezzel a hiteltrükkel. A PRÉMIUM Önkéntes Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál az ezt a lehetőséget igénybe vevők száma 20%-kal emelkedett az előző év hasonló időszakához képest és nagyobb arányban nőtt az erre fordított összeg. Ez a szolgáltatás a legnépszerűbb a nem egészségügyi szolgáltatások közül - közölték. Az ilyen kifizetések várhatóan meghaladják majd az fél milliárd forintot 2023-ban, szemben a 2022 évi 300 millióval. Arra a kérdésünkre, hogy mekkora az az átlagos összeg, amelyet az ügyfelek az elmúlt évben jelzáloghitel törlesztésre fordítottak, azt írták, 230 000 forint. A Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál 2022-ben 7%-kal nőtt a lakáshitel-törlesztési támogatást igénylő tagok száma 2021-hez képest. Tavaly az egy főre eső éves kifizetés átlag 223 ezer forint volt - közölték lapunkkal. A jellemzően a fiatalabb generáció körében népszerű Új Pillér Egészségpénztár tagjai körében pedig 2022-ben 19%-kal nőtt a lakáshitel-törlesztési támogatást igénylő tagok száma 2021-hez képest. Tavaly az egy főre eső éves kifizetés átlag 220 ezer forint volt. A Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár lapunkkal azt közölte, hogy a jelzálogalapú lakáshitel-törlesztési támogatás népszerűsége esetükben is töretlenül növekszik. 2022-ben az új igények száma meghaladta a megelőző év új igényléseit, majdnem megduplázta azt, az átlagos tagi kifizetés 2021-ben 213 ezer forint, míg 2022-ben 235 ezer forint volt. Mi mindenre használható az egészségpénztári megtakarítás? Az egészségpénztárakba magánszemély és munkáltató egyaránt befizethet, illetve ilyen megtakarítási szerződést bárki köthet. A befizetések egy egyéni névre szóló számlán íródnak jóvá, ahogy az adóvisszatérítés is. A pénztártagok, illetve közeli hozzátartozóik igénybe vehetik a pénztárral szerződött szolgáltatók szolgáltatásait. A befizetéseket a pénztár biztonságos eszközökbe fekteti, ami hozamot eredményez. A megtakarítás örökölhető. Lehetőség van az egészségpénztár a pénztártagok, illetve közeli hozzátartozók részére kiegészítő egészségbiztosítási, vagy életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások igénybe vételére is. A kiegészítő biztosítás ez esetben adómentes, viszont az életmódjavító egészségpénztári pénztári szolgáltatások adókötelesek. Az egészségpénztár kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatásként a következő, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) által nem, vagy csak részben finanszírozott szolgáltatásokat nyújthatja: JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 23 029 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank 23 274 forintos törlesztőt (THM 14,56%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) egészségügyi szolgáltatás , mely a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, vagy helyettesítése az egészségügyi szolgáltatónál megkötött szerződés alapján;

, mely a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, vagy helyettesítése az egészségügyi szolgáltatónál megkötött szerződés alapján; otthoni gondozás , amelyet a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújthat;

, amelyet a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújthat; gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása;

és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása; látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás , mely a Braille írással készült könyvek, magazinok árának, a vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet;

, mely a Braille írással készült könyvek, magazinok árának, a vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet; életvitelt elősegítő szolgáltatás , amely mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása (így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése) lehet;

, amely mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása (így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése) lehet; a szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések támogatása, mely igénybe vehető egészségügyi szolgáltatónál;

támogatása, mely igénybe vehető egészségügyi szolgáltatónál; a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása;

árának támogatása; pénzbeli kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások , amely a pénztártag kieső jövedelemének teljes vagy részbeni pótlásaként, valamint a megváltozott munkaképesség miatt keresettel nem rendelkező személyek részére nyújthatók;

, amely a pénztártag kieső jövedelemének teljes vagy részbeni pótlásaként, valamint a megváltozott munkaképesség miatt keresettel nem rendelkező személyek részére nyújthatók; hátramaradottak segélyezése a pénztártag halála esetén;

a pénztártag halála esetén; OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása ;

; szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése. Látható, hogy mennyiféle szolgáltatás esetén fizethetünk egészségpénztári megtakarításból. Nem csak speciális esetekben, hiszen magánúton sokan elmennek olykor-olykor fogászatra, nőgyógyászatra - ezek a leggyakrabban igénybe vett magánszolgáltatások - vagy vesz gyógyszert a patikában. Rengetegféle termék akár a drogérialáncoknál is levásárolható, vagy speciális diétához nélkülözhetetlen termékek vásárolhatók belőlük. A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök árának támogatásáról Az MNB oldalán részletesen felsorolja, mi számít finanszírozható gyógyszernek és gyógyászati segédeszköznek. Lényeges, hogy minden - jogszabályban meghatározott - emberi alkalmazásra kerülő gyógyszer, lakosság számára közvetlenül forgalmazott humán gyógyszer (beleértve a homeopátiás gyógyszereket és az immunológiai készítményeket is) finanszírozható. Nem jelentenek kivételt az egyedi gyógyszerbeszerzés keretében alkalmazásra kerülő gyógyszerek és immunológiai készítmények, illetve orvosi vényen rendelt egyedi összetételű (magisztrális) gyógyszerkészítmények árának támogatása. Továbbá finanszírozhatók közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas gyógyszeranyagok; bizonyos anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek; illetve egyes speciális gyógyászati célra szánt tápszerek, gluténmentes speciális élelmiszerek. A tb-támogatottan rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök esetében is az ár részben vagy egészben egészségpénztárról is fizethető - ennek minden esetben érdemes utánanézni, hogyan, milyen mértékben. Egyes orvostechnikai eszközök; csecsemő- és betegápolási cikkek; gyógyvizek és gyógyiszap; sőt bizonyos gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek is megvásárolhatók, illetve a korábban felsorolt termékek házhoz szállítása is fizethető megtakarításból. Nyújtható életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások: természetgyógyászati szolgáltatás , amely a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló jogszabályban felsorolt, az ott meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltató által nyújtott - meghatározott kiegészítő egészségbiztosítási körbe nem tartozó - szolgáltatások igénybevételének támogatása lehet;

, amely a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló jogszabályban felsorolt, az ott meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltató által nyújtott - meghatározott kiegészítő egészségbiztosítási körbe nem tartozó - szolgáltatások igénybevételének támogatása lehet; sporteszköz vásárlásának támogatása, melynek keretében az aktív testmozgást segítő sporteszköz (ideértve a sporttevékenység során a testi épséget közvetlenül védő kiegészítő eszközöket is, mint kar-, könyök-, térd- és fejvédő) vásárlása, illetve bérlése támogatható;

vásárlásának támogatása, melynek keretében az aktív testmozgást segítő sporteszköz (ideértve a sporttevékenység során a testi épséget közvetlenül védő kiegészítő eszközöket is, mint kar-, könyök-, térd- és fejvédő) vásárlása, illetve bérlése támogatható; gyógyteák, fog- és szájápolók megvásárlásának támogatása. Az adott egészségpénztár által nyújtott szolgáltatásokról részletes információk az egészségpénztáraknál állnak rendelkezésre. Kiegészítő önsegélyező szolgáltatások A legtöbb egészségpénztár ma már önsegélyező pénztár is egyben, így jelentősen bővül az igénybevehető szolgáltatások köre. gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások , melyeket a pénztár a gyermeket nevelő szülő, örökbefogadó szülő vagy gyám részére biztosíthat. A gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások a várandósság ideje alatt a magzat 91 napos korától megszületéséig, a gyermek megszületése, örökbefogadása, valamint a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás folyósítása esetén vehetőek igénybe;

, melyeket a pénztár a gyermeket nevelő szülő, örökbefogadó szülő vagy gyám részére biztosíthat. A gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások a várandósság ideje alatt a magzat 91 napos korától megszületéséig, a gyermek megszületése, örökbefogadása, valamint a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás folyósítása esetén vehetőek igénybe; munkanélküliségi ellátások , melyeket a pénztár azon személyek részére nyújthatja, akiknek jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és nyugellátásra nem jogosultak;

, melyeket a pénztár azon személyek részére nyújthatja, akiknek jövedelemszerző tevékenysége megszűnt és nyugellátásra nem jogosultak; tűz- és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek , melyeket a pénztár a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben meghatározott tűz- és elemi károk bekövetkezte esetén nyújthat;

, melyeket a pénztár a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben meghatározott tűz- és elemi károk bekövetkezte esetén nyújthat; betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek , melyek a pénztártag kieső jövedelmének teljes vagy részbeni pótlásaként a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 44. §-ában meghatározott keresőképtelenség, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerinti megváltozott munkaképesség, illetve egészségkárosodás miatt keresettel nem rendelkező személyek részére nyújthatók;

, melyek a pénztártag kieső jövedelmének teljes vagy részbeni pótlásaként a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 44. §-ában meghatározott keresőképtelenség, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerinti megváltozott munkaképesség, illetve egészségkárosodás miatt keresettel nem rendelkező személyek részére nyújthatók; hátramaradottak segélyezése halál esetén , mely szolgáltatást a pénztár a pénztártag vagy közeli hozzátartozójának halála esetén a hátramaradottak részére nyújthatja;

, mely szolgáltatást a pénztár a pénztártag vagy közeli hozzátartozójának halála esetén a hátramaradottak részére nyújthatja; nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás , mellyel meghatározott törvényi feltételek mellett gyermekek számára tankönyv, taneszköz, ruházat vásárolható, továbbá egyes államilag elismert felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 25 évesnél fiatalabb tanulók költségtérítése, kollégiumi vagy albérleti díja kifizethető;;

, mellyel meghatározott törvényi feltételek mellett gyermekek számára tankönyv, taneszköz, ruházat vásárolható, továbbá egyes államilag elismert felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 25 évesnél fiatalabb tanulók költségtérítése, kollégiumi vagy albérleti díja kifizethető;; valamint gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása - hogy melyek ezek, az egészségpénztáraknál soroltuk fel részletesen.

- hogy melyek ezek, az egészségpénztáraknál soroltuk fel részletesen. közüzemi díjak : finanszírozásának támogatása, amely a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben meghatározott védendő fogyasztónak minősülő pénztártag által fizetendő közüzemi díjak (villamos energia, gáz, ivóvíz, csatornadíj) megtérítésére biztosítható. A közüzemi díjak finanszírozására fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet;

: finanszírozásának támogatása, amely a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényben és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben meghatározott védendő fogyasztónak minősülő pénztártag által fizetendő közüzemi díjak (villamos energia, gáz, ivóvíz, csatornadíj) megtérítésére biztosítható. A közüzemi díjak finanszírozására fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet; lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása : amelyet a pénztár közvetlenül a folyósító hitelintézet részére fizethet meg, amennyiben a támogatást a pénztártag igényelte. A lakáscélú devizahitel törlesztésére fordítható támogatás havi összege, legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet;

: amelyet a pénztár közvetlenül a folyósító hitelintézet részére fizethet meg, amennyiben a támogatást a pénztártag igényelte. A lakáscélú devizahitel törlesztésére fordítható támogatás havi összege, legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet; otthoni gondozás : amelyet a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújthat;

: amelyet a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére a helyi önkormányzat által kiadott működési engedéllyel rendelkező szolgáltató nyújthat; idősgondozás támogatása : a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére, gondozási, ápolási intézményben való elhelyezés napi vagy havi díjának támogatására.

: a pénztártag vagy közeli hozzátartozója részére, gondozási, ápolási intézményben való elhelyezés napi vagy havi díjának támogatására. l átássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás , mely a Braille írással készült könyvek, magazinok árának, a vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet;

, mely a Braille írással készült könyvek, magazinok árának, a vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet; életvitelt elősegítő szolgáltatás, amely mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása (így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése) lehet. Ezen felül adóköteles életmódjavító önsegélyező pénztári szolgáltatásnak minősül a gyógyteák, valamint fog- és szájápolók megvásárlásának támogatása. Fontos, hogy az önsegélyező pénztári megtakarításokat a legtöbb kiegészítő szolgáltatásra csak akkor lehet felhasználni, ha az összeg már 180 napon túl rendelkezésre áll a számlán!

Nincs veszve semmi, ha nincs visszaigényelhető adó Több olyan eset is lehetséges, amikor nincs miből visszaigényelni az adót. Ahogy lapunk kérdésére a pénztárak is említették: például a 25 év alattiak adómentessége miatt ők nem tudják kihasználni ezt a megtakarítási formát. De nem csak ők járnak ebben a cipőben, ott van a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (NÉTAK);

az első házasok kedvezménye (EHK);

a családi kedvezmény (CSK) és a családi járulékkedvezmény (CSJK);

a személyi kedvezmény (SZK);

a 25 év alattiak SZJA kedvezménye mellett. Vagy például a nyugdíjasok, akik nem adóznak, szintén nehezebb helyzetben vannak, pedig jellemzően nekik a legnagyobbak az egészségügyi kiadásaik. Érdemes az ilyen megtakarításra ezért inkább családi megtakarításként gondolni: mivel a közeli hozzátartozók költései is számítanak, aki nem adózik, közeli hozzátartozóként még mindig részesedhet az egészségpénztári előnyökből! A legtöbb pénztárnál társkártyát is lehet igényelni. Felmérést készít a Pénzcentrum! Habár még bőven tombol a nyári szünet, aki iskolás korú gyereket nevel, az egészen biztosan elkezdett már legalább fejben készülni a következő tanévre. Két nagy kérdése lebeg most a szülők előtt: lesz-e tanár, aki tanítani fogja a gyerekeket, illetve a még továbbra is magas inflációs környezetben vajon mennyivel kell többet fizetni idén a tanszerekért?

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK