Így vannak most az esztergomi robbantás sérültjei: egy rendőrt még az intenzíven ápolnak

Már csak 3 TEK-est ápolnak kórházban az esztergomi robbantás sérültjei közül. Egy rendőr még az esztergomi kórház intenzív osztályán van. A robbantó korábbi lakhelyén azt mondták, a férfinek vendégháza és konditerme volt, de a helyiek szerint kevesen jártak oda, nem ment az üzlet.

Hazaengedték a kórházból az esztergomi robbantásban megsérült egyik TEK-est, így már csak három terrorelhárítót ápolnak a Honvédkórházban. Egy rendőr még az esztergomi kórház intenzív osztályán van - hangzott el az RTL Híradóban. Három tűzoltó már pénteken elhagyhatta a kórházat. A helyszínelés jelenleg is tart, a csatorna információi szerint az elkövető holttestét már kiszedték a romok alól.

A robbantó korábbi lakhelyén, Kömörőn is készítettek egy riportot, a férfinek vendégháza és konditerme volt, de a helyiek szerint kevesen jártak oda, nem ment az üzlet. Nemrég az interneten is meghirdette a községháza melletti ingatlanát, a hirdetésben azt írta, a vendégház „túlélőház”, arra az esetre, amikor már „nem lesz élelmiszer és ivóvíz a nagyvárosokban” és „utcai bandák fogják uralni a város bizonyos részeit”.

A falu korábbi polgármestere azt mondta, indulatos, magának való embernek ismerték, aki néhány éve az egyházat is beperelte, mert a házával szemközt található templom tornyáról az ő ingatlanára is átrepültek és odapiszkítottak a galambok. A helyiek szerint a férfi ugyan elkezdte a rendészeti főiskolát, de nem fejezte be a tanulmányait, később Budapesten is dolgozott metróvezetőként, mielőtt Esztergomban telepedett le.