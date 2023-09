Megrázó dolog derült ki az új COVID-variánsról: erre készüljenek azok is, akik be vannak oltva

Egy új kutatás derítette ki, hogy az immunrendszerünk ellenállóbb lehet az új vírustörzzsel szemben, amit több, hasonlóan végzett kutatás is alátámasztott az előzőtől teljesen függetlenül is. De mi a különbség az oltott és az oltatlan emberi szervezet között, kell-e tartanunk komoly megbetegedéstől?

Amerikai tudósok két csoportja laboratóriumi kísérleteket végzett a beoltott és fertőzött amerikaiak antitestjeinek tesztelésére, hogy kiderüljön, mennyire képesek kivédeni a Covid-19-et okozó vírus jelenleg keringő változatait, beleértve az erősen mutált BA.2.86-ot is. Az eredmények meglepőek, de kimondottan megnyugtatóak – persze még mindig nem lélegezhetünk fel egészen.

A kutatási eredmények szinte pontosan megegyeznek, és a hírek – legalábbis ami a szintén Pirola névre keresztelt BA.2.86-ot illeti – nagyon jók. Mint kiderült, az immunrendszerünk képes felismerni és leküzdeni ezt a változatot, talán egy kicsit jobban is, mint az XBB variáns jelenleg keringő hajtásai.

Mit tud ez a vírusvariáns?

A BA.2.86 ellen azok reagáltak a legerőteljesebben, akik az XBB alvariánssal való fertőzést követő hat hónapon belül voltak. Ez arra utal, hogy az idén ősszel frissített Covid-19 vakcinák, amelyeket az XBB.1.5 elleni küzdelemre terveztek, további védelmet nyújtanak számos keringő Covid-19 vonal ellen, beleértve a BA.2.86-ot is.

Két független laboratórium alapvetően kimutatta, hogy a BA.2.86 lényegében nem jelent további immunmenekülést a jelenlegi változatokhoz képest

- mondta Dr. Dan Barouch, a Beth Israel Deaconess Medical Center virológiai és vakcinakutatási központjának igazgatója és az egyik laboratórium vezetője. Mint hozzátette, az eredményeik összhangban vannak a kínai és svédországi laboratóriumok korábbi kísérleteivel. Mindent egybevetve az adatok azt sugallják, hogy a BA.2.86 nem lesz olyan zavaró, mint amitől a szakértők tartottak.

Létezik azonban egy másik változat, az FL.1.5.1, amely becslések szerint az új Covid-19 fertőzések 15% -át okozza az Egyesült Államokban, ezen pedig már el kell gondolkodni. Az XBB rekombináns variánsnak ez a gyorsan növekvő leszármazottja mutációk konstellációjával rendelkezik, amelyek felvonták a variánskövetők szemöldökét szerte a világon. A laboratóriumi vizsgálatok során ez volt a leginkább immun-elkerülő.

Egybehangzó megállapítások

Barouch és csapata a laboratóriumi tesztek során álvírusokat használt: megépítették a BA.2.86 vírus tüskéit, és egy másik vírus testéhez kapcsolták őket. Ezután plazmát, a vér tiszta részét vették 66 tesztalanytól, három csoportra bontva: akiket csak egyértékű vakcinákkal oltottak be, akik bivalens vakcinákat kaptak, illetve akik nemrégiben felépültek egy XBB fertőzésből. Ezután tesztelték, hogy antitestjeik mennyire semlegesítenek 10 omikron alvariánst, köztük a BA.2.86-ot. Azt találták, hogy az immunitás különböző típusaiban az emberek képesek voltak semlegesíteni a BA.2.86-ot, ráadásul néha hatékonyabban, mint más keringő változatok. A legmagasabb semlegesítő antitestekkel rendelkező emberek azok voltak, akik nemrégiben felépültek egy XBB fertőzésből.

A másik laboratóriumban Dr. David Ho, a Columbia Egyetem mikrobiológia és immunológia professzora és csapata 61 felnőtt vérplazmáját használta: 17-en három monovalens és két bivalens vakcinát kaptak, 25-en BA.2 áttöréses fertőzésből, 19-en pedig XBB áttöréses fertőzésből gyógyultak fel.

Eredményei lényegében hasonlóak voltak Baroucséhoz. Az immunprofilok tartományában a vérben lévő antitestek ugyanolyan jól tudták felismerni a BA.2.86-ot, mint más keringő változatok. A BA.2.86 elleni legmagasabb fokú immunitással rendelkezők azok voltak, akik felépültek a közelmúltbeli XBB fertőzésekből. Ez meglepetés volt, mivel a BA.2.86 hány mutációval rendelkezik. A tudósok azt jósolták, hogy az alapján, amit ezekről a specifikus mutációkról tudunk, nagyon immun-elkerülő lehet.

Barouch azt mondta, hogy nem hitte el az első adag eredményét, ezért a laboratórium egész hétvégén dolgozott, hogy megismételje a kísérleteket. Az eredmények ugyanazok voltak.

Nem pontosan az volt, amire számítottam. Most azonban, hogy megismétlődtek az általunk is kapott erdmények, így már magabiztosak vagyunk velük kapcsolatban. Tájékoztattuk az egészségügyi hivatalt és a Fehér Házat is, mert nagyon fontosnak tartjuk a megkapott eredményeket

- tette hozzá az izraeli tudós.

Globális erőfeszítés

A tudósok azonban továbbra is világszerte gyors laboratóriumi kísérleteket végeznek, hogy megpróbálják megérteni a BA.2.86 variánst. Négy csoport - a két amerikai csapat, valamint a kínai és svédországi laboratóriumok – jelentették eddig az eredményeket. A korai eredmények a BA.2.86—ot eddig nem gondolják annyira erősnek, mint amilyennek az első vizsgálatokkor tűnt – persze ez még változhat a további benyomások alapján.

A BA.2.86 azért keltette fel a világ figyelmét, mert radikálisan másnak tűnik, mint a koronavírus bármely más változata, amelyet eddig láttunk. Ennek az új változatnak több mint 30 változása van a tüskefehérjéjében mind a következő legközelebbi őséhez, a BA.2-höz, mind a nemrégiben keringő XBB.1.5 vonalhoz képest. A tudósok szerint ez egy evolúciós ugrás volt, amely megegyezik azzal, amelyet az eredeti omikron variáns, a BA.1 tett, amikor majdnem két évvel ezelőtt megjelent. Az omikron akkor gyorsan megelőzte a többi Covid-19 variánst, és elkezdte létrehozni saját hajtásait, vírusait, amelyekkel még mindig foglalkozunk. Tanulsággá vált, hogy mennyire mozgékony tud lenni a vírus, és mennyire törékeny a védekezésünk az ilyen nagy változásokkal szemben.

A tudósok tehát most laboratóriumi kísérletek közepén vannak, hogy jobban megértsük, mennyire jól ismeri fel immunrendszerünk és vakcináink a BA.2.86 családba tartozó vírusokat, és mennyire védekeznek ellenük. Az első kísérletsorozatban oltott egerek, valamint oltott és nemrégiben fertőzött emberek vérének felhasználásával kínai kutatók megállapították, hogy a BA.2.86 valóban másképp néz ki immunrendszerünk számára, mint a Covid-19-et okozó vírus korábbi verziói, és képes elkerülni immunitásunk egy részét.

Yunlong Cao, a Pekingi Egyetem kutatója elmondta, hogy kétszeresére csökkent az oltás és a közelmúltbeli fertőzés elleni immunitásunk azon képessége, hogy semlegesítse a BA.2.86 vírust az XBB.1.5 család vírusaihoz képest. Összehasonlításképpen: a vakcina által létrehozott immunitás azon képességének csökkenése, hogy semlegesítse az új influenzavírust, az a viszonyítási alap, amelyet a tudósok az influenza elleni védőoltás frissítésére használnak.

Ugyanakkor a BA.2.86 variáns körülbelül 60% -kal kevésbé fertőző, mint az XBB.1.5 vírusok, ami a szakértők szerint megmagyarázhatja, hogy miért találták meg olyan sok különböző országban, de csak alacsony szinten.

Azt mondanám, hogy lassan fog keringeni a lakosság körében. Nem lesz képes versenyezni más gyorsan uralkodó változatokkal

- jegyezte meg Yunlong Cao.

Mit kell még tudnunk?

Mindezeknek a tanulmányoknak persze vannak korlátai. A kutatók pszeudo-vírusokat teszteltek, amelyek lényegében a BA.2.86 vírus kinézetének modelljei, nem pedig maga a vírus. Egy svédországi tanulmány csak kis számú mintát használt véradóktól. Az eddigi eredmények azonban biztatóak, és a kutatók most arra várnak, hogy az alaposan „átkutatott” variáns kimutassa a foga fehérjét – persze csak akkor, ha tényleg vannak méregfogai.

(via CNN)