Elárulta Győrfi Pál, miért hívják hőségben legtöbbször a mentőt: így előzhető meg a nagyobb baj

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője arról beszélt az InfoRádióban, hogy mit kell tenni, ha valaki elájul a melegtől. Azt is elmondta, hogy a legtöbb rosszullétet a hőségben az erek kitágulása okozza, ilyenkor ugyanis átmenetileg nem jut megfelelő mennyiségű vér az agyba.

"Az Országos Mentőszolgálat statisztikáin látszik a hőség hatása, hiszen azt látjuk, hogy körülbelül 10-15 százalékkal nőtt az olyan segélyhívások száma, ami valamilyen rosszulléttel kapcsolatosak, és amik összefüggésbe hozhatók a kánikulával" – mondta el Győrfi Pál. A mentők tapasztalatai szerint a nyári időszakban az idő előrehaladtával egyre nehezebben viselik az emberek a nagy meleget. Ez leginkább az idős, krónikus betegekre igaz, de egy fiatal, egyébként egészséges ember is elájulhat a hőségben, ha tartósan napon áll vagy fizikai erőfeszítést végez!

A szóvivő szerint a leggyakoribb rosszullét a "hőkollapszus", vagyis a hőség okozta ájulás. Először szédülés, hányinger, szemkáprázás jelentkezik, majd eszméletvesztés következhet be - mondta. Ilyen esetben "rossz megoldás, ha oldalról megtámasztjuk, hogy nehogy összeessen, és állva tartjuk, hiszen így nem tud rendeződni az agy vérkeringése" - magyarázta Győrfi Pál. A támogatás helyett azt javasolja, hogy a lehető legárnyékosabb, leghűvösebb helyen lefetessük le az illetőt. Mindenképp érdemes a földre fektetni, akkor is, ha piszkos lesz a ruhája, mintha hagynánk, hogy összesen, és ezzel sérülést is szenvedjen. Még jobbat teszünk, ha felemeljük az illető lábait, hogy vér menjen a fejébe - magyarázta.

Higgyék el, hogy a kánikulában nincs jobb megoldás, mint vizet fogyasztani, ugyanis a cukros üdítőitalok vagy az alkoholos italok még rosszabbat tesznek ilyenkor

– tette hozzá Győrfi Pál.