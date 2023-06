Így lesz egy pillanat alatt rémálom az idei nyár: sokan nem készültek erre, pedig kellett volna

Rengetegen merülnek bele azzal az elhatározással a nyárba, hogy idén jobban odafigyelnek az alakjukra, betartják a diétát, többet sportolnak, pihennek vagy járnak el programokra. Ezek a nyári fogadalmak viszont sokszor inkább a külsőről, vagy a kiégés tüneti kezeléséről szólnak, mint az egészségesebb, kiegyensúlyozottabb mindennapokról. Pedig akkor fogjuk igazán jól érezni magunkat a bőrünkben, helyreállítani mentális egészségünket, ha erre törekszünk, és nem csak tűzoltásként vezetünk be pár új nyári szokást. Mutatjuk, mit tehetsz meg 2023 nyarán az egészségedért, hogy ebben a szezonban tényleg csúcsformában lehess testileg, lelkileg.

Kezdetét vette a nyár, amelytől minden évben olyan sokat vár az ember. Pihenést, feltöltődést, aktív kikapcsolódást, programokat terveznek, sokan ilyenkor vágnak bele sportolásba, diétába is, hogy elégedettebbek lehessenek a külsejükkel. Ez az időszak valóban tökéletes arra, hogy új testmozgási formákat fedezzünk fel, egészségesebb életmódra váltsunk, több gyümölcsöt-zöldséget fogyasszunk, vagy kikapcsolódjunk. Azonban sok nyár telik el úgy az ember életében, hogy mégsem tudja teljesíteni a kitűzött céljait, nem tud annyit pihenni, mint szeretne, vagy az egész időszakban nem érzi jól magát a bőrében. Ez pedig azért is lehet, mert a kitűzött célok vagy csak a külsőnkkel kapcsolatosak, vagy csak egy bakancslista rohanós kipipálásáról szólnak. Sokszor csalódunk nyár végén, mert hiába érezzük, mindent megtettünk a pihenés érdekében, a kiégés mégsem múlik. Az Optum tippjei most abban segítenek, hogyan hozhatod a nyáron a legjobb formádat.

Sokszor a nyári célkitűzések az egyik legfontosabb dolgot tévesztik szem elől, ami az egészség megőrzése. Mert ha az egészségünkért teszünk, máris jobban érezzük magunkat a bőrünkben. A nyár különösen alkalmas mind a fizikai, mind a lelki egészség javítására. Ha pedig ez sikerül, a legjobb formánkat hozhatjuk, amit könnyebben őrizhetünk meg akkor is, ha majd jön az ősz és a tél.

EZ IS ÉRDEKELHET Több fertőző kór is les a fürdőzőkre a magyar strandokon: mutatjuk, hol fordul elő leggyakrabban A strandok vízminőségi besorolása idény közben is változhat, ezért érdemes fürdőzés előtt közvetlenül ellenőrizni, mit mutattak a legutolsó laboratóriumi vizsgálatok!

1. Fel a kalappal

A fejbőr, haj, vállak és nyak napvédelme olyasmi, amit gyakran elfelejtünk, emiatt hajunk szárazabb, jobban törik, a fejbőrünk leéghet, túlmelegedhetünk, vagy a csúnyán leéghet a vállunk, nyakunk. Hogy ezektől a kellemetlenségektől megóvjuk magunkat, mindig védekezzünk fizikailag is a nap ellen (ne csak naptejjel). Viseljünk kalapot, esetleg halász- vagy baseballsapkát. Férfiaknak és nőknek egyaránt gyátanak könnyű és természetes szalma- és textilkalapokat, de viselhetünk számunkar kényelmes fazonú sapkát is. Ha olyan programra, vagy utazásra megyünk, ahol sokat leszünk napon, semmiképp se hagyjuk otthon a nyári fejfedőt. Ha sosem voltunk "kalapos" typusok, itt az ideje, hogy kipróbáljuk és megfelelő útitársat találjunk magunknak a nyárra.

Ne csak a hajunk, fejünk, nyakunk védelmére gondoljunk - bár ez nagyon fontos, és kevésbé gondolunk rá, mint pl. hogy a karunkat bekenjük-e naptejjel. Védjük fizikailag a testünket a leégéstől lenge ruházattal, amiben még júl érezzük magunkat. Természetesen nem kell egész nyáron overálban flangálni, de amikor magas az UV-sugárzás, vagy sokat leszünk napon, ne felejtsünk el megfelelő ruhával is védekezni. Akár már egy lenge nyári sál a vállunkon, egy könnyű strandkendő vagy -tunika megkönnyíti a nők dolgát. A férfiaknak pedig laza, nyári ingekkel érdemes készülni a szezonra.

Fontos, hogy napszemüvegből se bóvlit, hanem a megfelelő véedelemmel ellátott termékeket használjuk! Nézzük meg a címkét, mielőtt megvennénk valamit.

2. Használd a naptejet profiként

Bár már elég elterjedt, sokan még mindig nem használnak, vagy nem megfelelően használják a naptejet. Egyrészt érdemes vásárlás előtt végignézni a naptej termékteszteket, hogy ne vegyünk bóvli terméket. Másrészt ha használjuk, használjuk a naptejet úgy, ahogy a használati utasítás szól. Rengetegen kevesebb napvédő krémet kennek, vagy sprayt fújnak a bőrükre, mint ami a megfelelő védelmet biztosítja. Gondoljunk arra is, hogy strandon a víz leáztatja a krémet, így fürds után indokolt újra lekenni magunkat.

Ezenkívül számos nyaraláson, tengerparton vagy városnézésen kellemetlen helyeken éghetünk le, amiket rendszeresen kifelejtünk. Ne felejtsük el bekenni az ajka felett, a füleket, a hajvonalat, napszemüveg vagy kalap híján a szemhéjat és szemöldök tájékot. Szintén ne hagyjuk ki a kezet és az ujjakat, valamint szandában a lábfejet - mielőtt még belebújnánk a lábbelinkbe. Már gyártanak hajra fújható napvédőt is, mely szintén praktikus lehet, főként kopaszodóknak.

3. Hűtsd le magad

Az egészségre és a közérzetre is rossz hatással lehet, ha folyamatosan melegben vagyunk. Valószínűleg idén sem ússzuk meg a kánikulát, és a klimatizálatlan lakások augusztusra földi pokollá képesek változni. Ne töltsünk idén nyáron sok időt ilyen helyeken, legyen B, C és D-tervünk is, hová menekülünk a hőség elől. Ha pedig nincs hová menekülni, ügyeljünk a folyamatos folyadékbevitelre, a testünk hűtésére.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezekkel a filléres trükkökkel most lehűtheted a lakást: így klíma nélkül is elviselhető a hőség Mutatunk néhány házi praktikát, trükköt, amivel elviselhető hőmérsékletet lehet teremteni a lakásban, át lehet vészelni klíma nélkül a kánikulát.

4. Hidratálj kívül, belül

Ne csak akkor fogyasszunk sok folyadékot, ha melegben kell sokáig kihúznunk, hanem egyébként is. Bárhová megyünk, érdemes magunkkal vinni egy flakon vizet, illetve hosszabb utakra akár lédús gyümölcsöt. Hogy kedvet csináljunk, és jobban oltsa a szomjunkat, érdemes citromos vízzel, limonádéval - lehetőleg cukor nélkül - indítani a nyári reggeleket. Tehetünk a vizünkbe más gyümölcsöket vagy uborkát, mentát is.

Ne felejtsük el a bőrünk hidratálását, ápolását sem. Nyáron sokkal inkább ki vagyunk téve az elemeknek, ezért oda kell figyelni a száraz, leégett, lebarnult, megsérült bőr ápolására. Sokan küzdenek nyáron bőrkeményedéssel is, ami cipőben elrejthető volt, de a szandál már nem takarja. Erre lehet megoldás a bőrradírozás, illetve a kifejezetten lábra gyártott maszk.

5. Kísérletezz a grillen

A nyár a kerti partik időszaka, azonban a menü sokszor nem túl egészséges. A BBQ- vagy grillpartik, esetleg szalonnasütés magját képezik a zsíros, sokszor szenesre sütött, vagy feldolgozott hústermékek. Ilyen események alkalmával a mértéket is nehezebb tartani, pedig kifejezetten káros is lehet az egészségre az ilyenkor elfogyasztott ételek jó része:

Az idei kerti bulik középpontjába próbáljunk mást állítani, mint az egészségtelen grilltermékeket, például sütögethetünk házilag pácolt húsokat, saslikot, illetve grillezhetünk zöldségeket is. Legkönnyebben cukkinit, padlizsánt és paprikát lehet grillezni, de kísérletezhetünk gombával, hagymával, csemege kukoricával, karfiollal, brokkolival, kelbimbóval, sárgarépával, zöldspárgával, friss zöldbabbal, avokádóval, articsókával, de még (édes)burgonyával is!

Nyílt tűznél sütögetés esetén sem kell ragaszkodni a zsírszalonnához, ne feledkezzünk meg az alufóliában sült burgonyáról, almáról, vagy a nyársra tűzött pirítósról, sült hagymáról, paradicsomról. Nyílt tűzi sütésnél is készíthetünk zöldséges és húsos saslikot is.

6. Próbálj ki valami újat

Mindenkinek vannak dédelgetett tervei, minthogy egyszer kipróbálja végre a teniszt, elmegy egy SUP oktatásra, házilag készít száraztésztát, vagy süt kenyeret, elkezd spanyolul tanulni, vagy beiratkozik egy tánctanfolyamra. Van, aki újra felfedezné a festést, vagy elkezdene egy nyári novellaíró kihívást. Másokban régóta érik az elhatározás, hogy végre elmennek egyszer megnézni Pécset, mert még sosem jártak ott, vagy körbetekerik a Balatont.

Nos, eljött az idő. Erre a nyárra érdemes kitűzni egyet ezek közül a tervek közül, amit bele kell szorítani a nyárba. Az új dolgok kipróbálása nagyon fontos mentális egészség szempontjából. Gyakran ezekben a dolgokban a kihívást keresi az ember, máskor a flow élményt, vagy csak ki akarja húzni a listájáról.

Szorongással tölthet el, ha az embernek hosszú listája van, amiről sosem tud semmit teljesíteni - ezért érdemes egyre fókuszálni most csak az összes helyett, mert már az is nagy lépés. Ha rádöbbenünk, hogy a tenisz nem nekünk való, vagy hogy a régi hobbinkat azért is hagytuk anno abba, mert már nem nyújtott jó élményt, akkor végre kiderül, hogy az évek óta vágyott (régi-)új tevékenység nem is hiányzik az életünkből. Ez megkönnyebbülés. Ha pedig mégiscsak beválik, és imádjuk a kenyérsütést, vagy az életünk a salsa, akkor pedig örülhetünk a sikerünknek.

7. Főzz okosan

Mostanra a legtöbben már változtattak korábbi étkezési, főzési szokásaikon és inflációállóbb stílusra váltottak a konyhában. Az igazi spóroláshoz - közben pedig az egészségesebb étrend kialakításához is - teljes váltásra van szükség. Tavaly hirtelen érte a magyarokat a drágulás, és nyáron még nem lehetett tudni meddig tart, meddig fajul. Most azonban már tudjuk, hogy hol tetőzött, és hogy tartósan velünk maradnak a magas árak - főként az élelmiszerek terén. A bizonytalan idők tehát elmúltak, így el lehet kezdeni a tervezést.

Az életmódváltás ugyanis csak komoly tervezéssel sikerülhet, akárcsak a spórolás a főzésen. Érdemes feljegyeznünk a kiadásainkat, és egyébként is vezetnünk, mit főztünk, miből - ez akár a diétázásban is segíthet, ha valakinek az a célja. Előre hetekkel tervezzük meg, mit vásárolunk, mennyi pénzért, és mit főzünk belőle - akár egyeztethetjük a terveket a bolti akciókkal is.

Az egészségünkért és a pénztárcánkért is sokat tehetünk, ha odafigyelünk például a szezonális zöldségek, gyümölcsök fogyasztására, vagy ha több belsőséget fogyasztunk ezzel is csökkentve a színhús fogyasztásunkat. Ha nem része az étrendünknek ennyi zöldség, vagy különféle húsfélék, húsalternatívák, akkor recepteket kell kipróbálnunk, kísérleteznünk, mit szeretünk és mit tudunk elkészíteni. Vagy a boltban vásárolt pékáru helyett süthetünk házilag is, olyan összetételű péksüteményt, amit szeretnénk. Ezen a nyáron ideális tennünk egy próbát, hogyan lehet a főzésünk egészségesebb és gazdaságosabb.

8. Tartsd kint a betolakodókat

Akárcsak régebben, mostanában is gyakran előfordul, hogy valamilyen rovarfajta inváziója zajlik egész nyáron. Ha éppen nem a poloskák keserítik az ember életét, akkor jönnek tömegével a szúnyogok, legyek, katicák, bodobácsok, hangyák, esetleg még a darazsak is. Még nincs akkora hőség, hogy egész éjjel szellőztetni kelljen, azonban hamarosan elérkezik ez az idő - még előtte érdemes szúnyoghálót telepíteni azokra az ablakokra, amiket nyitva szoktunk nyáron tartani, illetve akár az ajtókra is szerelhetünk ilyet. Ezzel a bosszantó rovarok nagyját kint tarthatjuk és nem is kerül sokba néhány szúnyogháló.

A másik fontos dolog nyáron, hogy megfelelően tároljuk az élelmiszert. A kint hagyott maradék, vagy elszórt falatok vonzhatják a legyeket, hangyákat. A magasabb hőmérséklet miatt pedig könnyebben romolhatnak az ételek. Ne adjunk alkalmat a rovaroknak a lakmározásra: mindig ügyeljünk rá, hogy elpakoljuk a éeleket, maradékokat, ne hagyjuk állni a mosatlant. Ha pedig leesik, lecsöpög valami, takarítsuk össze rögtön.

A rovarok a lakásban nem csak bosszantóak, hanem kórokozókat is terjesztenek. Kíméld meg magad idén ezektől a kellemetlenségektől.

9. Iktasd be a rég halogatott vizsgálatokat

Fogorvos, nőgyógyász, allergiavizsgálat, bőrgyógyászat, vagy akár egy nagylabor... mindenkinek van olyan vizsgálat, amit már régebb óta halogat, mint indokolt lenne. Szánjuk rá magunkat, foglaljunk időpontot és menjünk el! Utána hálásak lehetünk magunknak, hogy egyrészt letudtuk a dolgot, másrészt újabb lépést tettünk az egészségesünk érdekében.

A nyár több egészségügyi bántalom kezelésére is megfelelő időszak lehet. Például a pikkelysömör a jó időben már nem takarható. Bár gyógyítani nem lehet, tünetmentes is lehet a kezeléseknek, diétának köszönhetően. Mivel a pikkelysömörnek sok fajtája van, és sokféle társbetegség lehet, érdemes orvossal konzultálni a megfelelő kezelésről.

A körömgombásodás kezelésére szintén a nyár a legalkalmasabb, hiszen a zoknis időszakban nagy az újrafertőződés kockázata. A körömgombával nem érdemes várni, hátha elmúlik magától! Ahogy az első jeleit észleli valaki, rögtön el kell kezdeni a kezelését, nem szabad hagyni elfajulni, mert akkor sokkal nehezebb lesz megszabadulni tőle.

10. Ügyelj az alvásra

Az ember hajlamos elfelejteni, milyen fontos a jó alvás. Nemcsak azért, hogy ne legyünk fáradtak, a mentális egészség megőrzése, kiégés kezelése szempontjából is elsődleges. Döntsük el, hogy idén nyáron mindent megteszünk azért, hogy jól aludjunk!

Kezdjük azzal hogy megfelelően sötétítünk, hogy tudjuk mélyen pihenni akkor is, amikor már sokáig, illetve korán világos van. Aztán mossuk ki az ágyneműt, a függönyeinket, de még a matracvédő huzatot is, így nem fog minket irritálni a por, pollenek - és most meg is tudnak száradni rendesen. Aztán alakítsunk ki egy nyári alvási rutint - a rutin segít a testnek, jelzi, hogy következik az alvás, és ezáltal könnyebben elalszunk. A rutin lehet akármi - fogmosás-fürdés-olvasás-alvás vagy esti torna-fürdés-alvás -, a lényeg, hogy a tevékenységek sorrendjét tartsuk be rendszeresen. Az is fontos, hogy nagyjából azonos időben keljünk és feküdjünk le.

Szoktassuk le magunkat a tévé előtt elalvásról idén nyáron és a telefonnyomkodásról közvetlenül alvás előtt.

Az is fontos, hogy ha nyáron a hűségben, fülledt időben nehezen alszunk, igyezzünk megfelelő körülményeket teremteni - már előre gondoljunk erre. Ha pedig úgy általában vagyunk rossz alvók, keressünk erre megoldást, akár nyugtató teákkal, akár étrendkiegészítőkkel. A rendszeres sportolás például segítheti a jobb alvást, az alkohol-, vagy koffeinfogyasztás, illetve a dohányzás pedig gátolja azt. A káros szokások elhagyása mellett ne feledkezzünk meg a betegségeinkről sem, amelyeket ha nem kezelünk, az alvásban is akadályozhatnak. Az allergia, a derékfájdalom, izületi bántalmak, szorongás, stb. sok különfelé betegség és mind rosszul hatnak az alvásra!

+1. Önismeret

Ha már teszünk érte, hogy jól aludjunk a nyáron, egészségesen étkezzünk, eleget igyunk, ne melegedjünk túl, távol tartsuk magunkat a kellemetlenségektől - mint a legégés, vagy rovartámadás -, kezeljük a betegségeinket, feltöltődjünk, akkor már biztosan csodás formában leszünk a nyáron. Egy dolgot azonban még érdemes hozzátenni a listához, ez pedig a személyiség fejlesztése. Hiszen ha az az elhatározásunk, hogy jobban érezzük magunkat, akkor van igényünk a fejlődésre, csak valami eddig gátolt benne minket.

Aki nem elégedett az alakjával, annak nem csak azon érdemes elgondolkodnia, hogyan tudna egészségesebben étkezni, ezáltal le is fogyni, hanem hogy mi az elhízásának oka. Ha stresszel, vagy szomorú, akkor evéssel kompenzál-e például. Ahhoz, hogy meg tudjuk változtatni a nekünk nem tetsző dologokat az életünkben, a miértekre is választ kell találnunk.

Aki folyton túlhajszolt, ki van égve és nem tud feltöltődni, kikapcsolódni, annak is érdemes elgondolkodnia: mi az, amiért ennyire hajt, dolgozik. Mennyit jelent ez neki, miért csinálja, mi történne, ha nem csinálná? Sokszor már egy egyszerű szemléletváltás is sokat segít a kiégett dolgozókon, az elhatározás, hogy innentől határokat szab, vagy máshogy áll a munkához.

EZ IS ÉRDEKELHET Árulkodó tünetek: így különböztesd meg a kiégést a depressziótól Gyakran tévesztjük össze a kiégést a depresszióval, azonban saját mentális egészségünk érdekében elengedhetetlen, hogy meg tudjuk különböztetni a két jelenséget. Mivel tüneteik nagyon hasonlóak, illetve a kiégés a depresszió előszobája is lehet, muszáj meggyőződnünk, melyik betegség tüneteit tapasztaljuk.

Lehetne még sok példát hozni, a lényeg azonban az, hogy mindenki maga tudja, mi a központi problémája jelenleg az életben, amely az egészségére, közérzetére is napi szinten kihatással van. Próbáljon ebben a kérdésben önvizsgálatot tartani - akár vonatkozó könyvek, kiadványok segítségével! Ha a probléma gyökerét megtalálja, sokkal könnyebb lesz megoldásokat találni rájuk. Most már eltelt elég idő, hogy a magunk mögött hagyott rendkívüli időszakra bizonyos távolságból tudjunk rátekinteni és levonni a tanulságokat - tegyük meg ezt magunkért 2023-ban.