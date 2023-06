Több fertőző kór is les a fürdőzőkre a magyar strandokon: mutatjuk, hol fordul elő leggyakrabban

Megjelent a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) friss jelentése a hazai természetes fürdővizek minőségéről, melyből kiderül, mely strandokon bukkantak fel az utóbbi években vett mintákban kifogásolható mértékben szennyvíz eredetű szennyezést jelző baktériumok. A E. coli és Enterococcus baktériumok hasmenést és más emésztőrendszeri bántalmakat, illetve húgyúti és nőgyógyászati fertőzést okozhatnak. Mutatjuk, idén mely strandokat érdemes kerülni, ha tartunk a bakteriális fertőzéstől, illetve hogy hogyan változott az évek során a magyar strandok vízminősége. A pandémiát megelőző vízminőségi jelentésben még a vizsgált strandok 71 százalékának kiváló volt a minősége, mostanra ez az arány 65 százalékra csökkent.

Publikálta az NNK az idei évi jelentését a hazai természetes fürdővizek minőségéről, mely a legutolsó négy fürdési idényének - vagyis a friss kimutatás esetében a 2019-től 2022-ig tartó négy év strandszezonjának - eredményei alapján készül. A laboratóriumok minden évben négy mintát vesznek, egyet a fürdési idény megkezdése előtt, majd legalább havonta egyet-egyet. Abban az esetben, ha az idény nyolc hétnél rövidebb, három minta alapján hoznak ítéletet. A minősítés lehet kiváló, jó, tűrhető, vagy kifogásolt. Bár sok szempont szerint lehetne így besorolni a strandokat, ebben az esetben a minősítés alapja a mintákban a szennyvíz eredetű szennyezést jelző baktériumok (E.coli és Enterococcus) száma.

Az Escherichia coli - vagyis E. coli, magyarosított nevén kólibaktérium vagy kólibacilus - emberi és állati bélflórákban megtelepedő baktérium, mely itt jótékony hatású organizmus. Képest ugyanis kiszorítani más kórokozókat. Egy külső E. coli-fertőzés azonban okozhat gyomor-bél hurutot - melynek leggyakoribb tünetei a hasmenés, hasi fájdalom, görcsök -, illetve húgyúti és nőgyógyászati fertőzéseket, valamint ritkább betegségeket is.

Az Enterococcus korábban Streptococcus néven volt ismert, különböző gyulladásokat okoz a szervezetben főként húgyutakban, hüvelyben, hólyag-, prosztata- és mellékhere-fertőzésekért lehet felelős. Utóbbi két baktérium a szennyvízzel kerülhet nagyobb mennyiségben a természetes vizekbe, előfordulási számukat vizsgálja az NNK. A mintavételek eredményei alapján osztják ki évről-évre a magyar strandok minősítéseit. A kapott minőségi kategória (kiváló, jó, tűrhető vagy kifogásolt) azt mutatja, hogy milyen valószínűséggel fordul elő szennyezés a fürdőhelyen. Kiváló fürdőhelyeken nagyon ritkán, kifogásolt fürdőhelyeken olyan gyakran, hogy a fürdés már nem biztonságos, bár ez sem jelenti azt, hogy folyamatosan rossz a vízminőség.

A 2022. évi minősítés során 176 hazai fürdővíz kiváló, 58 jó, 11 tűrhető és 3 kifogásolt minősítést kapott.

A jelentés szerint 24 fürdővíz nem volt minősíthető, mivel még újnak számít, vagy kevés volt a minta. Azok a fürdőhelyek pedig, amelyek a 2022. évi fürdőzési szezonban nem üzemeltek, és a mintavételek teljes

mértékben meghiúsultak, az NNK listája nem tartalmazza.

Ez az eredmény azt jelenti, hogy a vizsgált strandok 86 százalékának vize kiváló, vagy jó. Ez a 2021-es jelentésben is így volt, a tűrhető vagy kifogásolt strandok viszont abban az évben még közel 4 százalékot tettek ki együttesen, az idei jelentésben viszont már 5 százalékot. Számszerűen a kifogásolt strandok vízminősége 4-ről 3-ra csökkent, a tűrhető strandoké 6-ról 11-re nőtt. Volt azonban rosszabb is a helyzet a korábbi években: a 2019. évi jelentés még 10 kifogásolt strandot tartott számon. Igaz, kiválóból viszont 182-őt, ami 6-tal több, mint a 2022-es eredmény:

A teljes képhez hozzátartozik, hogy nem minden évben ugyanazokat a strandokat vizsgálják, és nem is ugyanannyit. a 2022-es évi jelentésben már 272 természetes fürdővíz eredményét vették figyelembe, 2019-ben még csak 257 helyet vizsgáltak.

A Balatonnál, ahol az országszerte vizsgált strandok fele található, 117 fürdőhely kiváló (86%) és 19 helyen pedig jó a vízmőség. A Velencei-tónál a 13 vizsgált strand közül 4 kiváló, 7 jó és 2 tűrhető minőségű. A Tisza-tó minden strandja kiváló!

Hol kifogásolt, vagy csak tűrhető a vízminőség?

A 2022. évi jelentésben három fürdővíz kapott kifogásolt minősítést, a makói Maros Kalandpark, a tiszakécskei Tisza-parti strand és a soltvadkerti Vadkerti tófürdő. A békési Dánfoki strand vize a 2021. évi jelentés szerint még kifogásolt volt, most már tűrhető. A múlt évi jelentés még - túl az idén is legrosszabb minősítést kapó tiszakécskei és soltvadkerti fürdővizeken - a gárdonyi Tini strand vizét értékelte kifogásoltnak, idén már ez a hely is a tűrhető kategóriába esett. A makói Maros Kalandpark vize azonban jó minősítésről rontott egy év alatt kifogásoltra.

Ebből is látszik, hogy érdemes résen lenni, hol fürdik az ember, hiszen egy megbízható strand vízminősége is megváltozhat egy év leforgása alatt is. Bár a jelentés úgy fogalmaz, hogy a kifogásolt fürdőhelyeken olyan gyakran fordul elő szennyezés a fürdőhelyen, hogy a fürdés már nem biztonságos, de hozzáteszik, hogy ez sem jelenti azt, hogy folyamatosan rossz a vízminőség.

Tűrhető minősítést idén 11 fürdővíz kapott: a már említett békési Dánfoki strandon és a gárdonyi Tini strandon túl az Abaligeti tó 1. sz. tó strandja, a dunaharaszti Kék Horgásztó és Strand fürdővize, a vasadi Nádas tófürdő, a gyomaendrődi Pájer Kemping strandja, a zalaegerszegi Gébárti-tó strandja, a Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőnél található Sóstó tófürdő, a szegedi Sziksósfürdő Naturista Strand és Kemping strandja, a tivadari Tisza-parti strand és az agárdi Tópart utcai strand (VVSI Sport Hotel).

Az alábbi térképen összegyűjtöttük a 2022. és 2021. évben tűrhető, vagy kifogásolt eredményt elért strandokat:

A térképen látható, hogy egyes strandok minősége romlott, javult, vagy ugyanolyant az idei és a múlt évi jelentések alapján. Azokat a strandokat nem listáztunk, amelyek jó vagy kiváló minősítést kaptak, minden további fürdőhelynek az NNK honlapján érdemes utánanézni, ahol elérhető a Fürdővízminőségi térkép, a legfrissebb adatokkal. Az is kiderül a térképről, hogy mikor történt az utolsó mintavétel. Mivel folyamatosan frissül, így az egyes strandok besorolása idény közben is változhat, ezért érdemes strandolás előtt közvetlenül ellenőrizni, mit mutattak a legutolsó laboratóriumi vizsgálatok!

Fontos, hogy a fürdővíz osztályozását (kiváló, jó, tűrhető, kifogásolt), valamint a legutolsó fürdővíz vizsgálati eredményeket az üzemeltetőknek a helyszínen is közzé kell tenniük.

Tehát nem csak online, hanem a helyszínen is meggyőződhetünk róla, hogy nem kifogásolt vizű helyen tervezünk-e fürdeni! A fürdési tilalmat szintén minden esetben jelezni kell a helyszínen, illetve általában a helyi sajtóban is kihirdetik.