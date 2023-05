Kiderült a retinol-titok: ezt teszi a bőröddel az újdonsült csodaszer

Ahogy a ruhák terén, a kozmetikában is időről időre új divatok születnek. Ma az egyik legnagyobb trend a retinol-tartalmú kozmetikumok használata a bőröregedés ellen. Azt viszont kevesen tudják, hogy mi is pontosan a retinol, hogyan fejti ki a hatását, és mi mindenre jó még. Mutatjuk, hogy mit érdemes tudni napjaink egyik legnépszerűbb hatóanyagáról, a retinolról.

Mi a retinol?

A retinol az A-vitamin egyik származéka, a retinoidok közé soroljuk. A retinoidok, vagyis az A-vitamin származékok csoportjába tartozik még többek között a retinal, a tretinoin, az isotretinoin, vagy az alitretinoin; az acitretin, a adapalene, a bexarotene, a tazarotene és a Trifarotene is. Ezeket az anyagokat jellemzően mind bőrproblémák kezelésére használják, sokféle kozmetikumban megtalálhatók. A legismerted retinoid mégis a retinol, mely megtalálható gyógyszerekben, krémekben, gélekben, lotionökben, kenőcsökben, szérumokban.

Azt is érdemes tudni, hogy az A-vitamin szintén egy származék, amely elővitaminjából, a béta-karotinból jön létre. A béta-karotin természetes formában a piros, vagy narancssárga, sárga húsú gyümölcsben és zöldségben található meg nagy mennyiségben.

Milyen hatással van a retinol a bőrre?

A retinolt főként bőröregedés-gátló hatása miatt használják, azonban nem csak ez az egyetlen pozitív hatása. A retinol elősegíti a bőrsejtek termelődését, és a kollagéntermelést is. Hámlasztó hatása miatt a pórusok tisztulását segíti és gátolja a ráncok elmélyülését. Ezen kívül jótékony hatása lehet még aknék, aknés hegek, sötét foltok, tág pórusok, striák, pikkelysömör kezelésére is a Cleveland Clinic cikke szerint.

Aknék ellen is gyakran alkalmazzák a retinolt, mivel rendszeres alkalmazása gátolja a pórusok eltömődését. Az aknék, miteszerek, pattanások kialakulásának hátterében ugyanis gyakran eltömődött pórusok állnak. Fontos, hogy amikor elkezdik aknés bőrön alkalmazni a retinolt, kezdetben még rosszabbodhat is a bőr állapota, miután javulásnak indul, ezért nem szabad feladni, ha a retinol nem hat az első próbálkozások alkalmával.

Ha a bőrbetegség már régóta fennáll, az aknék hegesedést, sötét foltokat okozhatnak a bőrön. A pattanások kifakadása, nyomkodása szintén sérüléseket okozhat a bőrön, melyek gyakran nem nyom nélkül gyógyulnak. Ilyenkor is bevethető a retinol, mely csökkenti a pattanásosságot. Nem minden esetben jelenthet azonban megoldást a retinol, a súlyos, elfertőződött, mély a bőrben ülő aknék ellen nem mindig hatásos. A bőrbetegség elmérgesedése esetén egyébként is érdemes felkeresni bőrgyógyászt, hiszen a retinol inkább tüneti kezelés, súlyos esetekben pedig az okokat is fel kell kutatni, hogy hatékonyan kezelhető váljon a probléma.

Sokan alkalmazzák hiperpigmentáció ellen is a retinolt. Ez esetben bőrkárosodás hatására sötét foltok jelennek meg a bőrön, napfény hatására. Bár a napfoltoknak, öregségi foltok - vagy májfoltok - nem veszélyesek az egészségre, esztétikai okok miatt sokan szabadulnának ezektől a foltoktól. Itt jön képbe a retinol, mely halványíthatja a hiperpigmentációs foltokat - viszont a kezelés hónapokig tarthat és kellemetlen lehet.

A retinolt striák ellen is hatásos lehet, melyek szintén a bőrön csíkok formájában megjelenő hegek. Striák akkor keletkeznek, ha a bőrnek túl hirtelen kell megnyúlnia - hirtelen súlygyarapodás, terhesség, serdülőkori növekedés, vagy izomnövekedés esetén. Fontos, hogy terhesség, vagy szoptatás alatt szakemberek véleményét kell kérni, bármilyen kezelés alkalmazása előtt. Ha a retinol hat, a fehér, vagy ezüstös hegek elhalványulhatnak.

A pikkelysömör (psoriasis) igen kellemetlen betegség, amely ellen retinolt is szoktak alkalmazni. Fontos, hogy bár tünetei miatt a legtöbben bőrbetegségként gondolnak rá, valójában egy krónikus autoimmun betegség. Az egészséges bőr hámsejtjei nagyjából 1 hónap alatt cserélődnek le, míg a pikkelysömörös betegek bőrsejtjei mindössze néhány nap alatt jutnak el a bőr külső rétegéhez. A felesleges sejtek plakkokban gyűlnek össze a bőr felszínén, így jönnek létre az ezüstfehér, pikkelyszerű megvastagodások.

A helyileg alkalmazott retinol lassíthatja a bőrsejtek felhalmozódását, csökkentheti a gyulladást. Viszont mivel a retinol további bőrirritációt okozhat, ezért érdemes a használat előtt bőrgyógyásszal egyeztetni. Lehetséges több különböző hatóanyag alkalmazása, például helyi szteroid, hogy a kezelés minél hatékonyabb és kevésbé kellemetlen legyen.

A retinolt leggyakrabban ráncok ellen alkalmazzák. Mivel az életkor előrehaladtával a bőrsejtek lassabban osztódnak, a bőr nehezebben tartja a nedvességet, kevesebb kollagént tartalmaz. A helyi alkalmazású retinoidok lassítják a kollagén lebomlását, rugalmasabbá teszik a bőrt. A retinol rendszeres alkalmazása a ráncok elmélyülését is gátolhatja, viszont a hatás ebben az esetben sem azonnali.

A retinol jótékony és káros hatásai

A retinol hasznos lehet a fent felsorolt bőrproblémák esetében, azonban nem mindenki számára. Az érzékeny bőrűek, allergiásra hajlamosak nem feltétlenül járnak jól a retinol alkalmazásával. Ami pedig nagyon fontos, hogy

a retinol fényérzékennyé teszi a bőrt, ezért elengedhetetlen a megfelelő napvédelem alkalmazása!

A leégés kockázata megnő, ha valaki retinolt használ, ami az arcon különösen kellemetlen lehet. Ezen túlmenően és éppen ezért is, a nagydózisú retinol használata növeli a bőrrák kockázatát is. Ezért nagyon fontos, hogy ruházattal és napvédő krémmel védjük bőrünket, ha retinolt alkalmazunk.

A retinol nem véletlenül lett ilyen nagy trend, számos jótékony hatása ismert, mint a bőr tisztán tartása és a bőröregedés gátlása. Bár átmenetileg a bőr irritált lehet, kipirosodhat, hámlás kezdődhet, ezeknek azonban rövid idő alatt el kell múlniuk. Amennyiben a retinol használata hosszan tartó mellékhatással jár, hagyjuk abba a használatát és keressünk fel szakembert!

A bőr öregedése természetes folyamat

Fontos szem előtt tartani, hogy az, hogy a bőrön idővel ráncok, pigmentfoltok jelennek meg, természetes és nem egészségtelen folyamat. Az öregedés velejárója a bőr változása, melyet különböző szerekkel lehet lassítani, azonban érdemes megbarátkozni a külsőnk változásával. A mentális egészség szempontjából viszont fontos, hgy jól érezzük magunkat a bőrünkben, ebben is segíthetnek a kozmetikai szerek. Túlzottan nagy elvárásokat viszont nem érdemes táplálni, megfiatalító csodaszerek ugyanis nem léteznek. Mindenképpen érdemes bármilyen szer alkalmazása esetén az egészségünket szem előtt tartani, hiszen ha a fiatalság nem is, az egészség megőrizhető - és az nagyobb áldás idősebb korban, mint a szépség.