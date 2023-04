Olcsó gabonának híg a leve? Mérget, GMO-t találtak a kenyérnekvalóban

Több esetben is toxin és GMO szennyezést mutattak ki az Ukrajnából Magyarországra érkezett gabonák vizsgálatát követően. Több mint 29 tonnányi kukorica forgalmát korlátozták, illetve megsemmisítését rendelték el az élelmiszerlánc-biztonsági szakemberek - közölte az Agrárminisztérium (AM).

A közlemény szerint még februárban rendelt el szigorú minőségi és élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrzést az Ukrajnából Magyarországra érkező gabonáknál az agrárminiszter. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) által koordinált vizsgálat Magyarország teljes területére kiterjed.

A szakemberek a gabonatárolókban fellelt tételekből vett mintákon GMO, növényvédőszer-maradék és toxintartalom vizsgálatokat végeztek, valamint ellenőrizték a tárolási körülményeket, a raktári kártevők esetleges jelenlétét és a nyomon követhetőséget is. Az ellenőrzések nemcsak a feldolgozatlan gabona terményekre, hanem a Magyarországra érkező ukrán eredetű búzalisztekre is kiterjedtek, mivel azokat illetően is megfogalmazódott a minőségi kifogás gyanúja. E termékkörnél az ellenőrzések kiterjedtek a hamutartalom szárazanyagra, nedvessikér-tartalomra, a sütőipari értékcsoportra, növényvédőszer-tartalomra, és a radiológiai vizsgálatokra is - közölte az AM.

A több héten át tartó munka során a szakemberek három esetben találtak mikotoxinnal szennyezett kukoricát és ugyancsak három minta mutatott pozitív eredményt a GMO vizsgálatot követően. Mindezek mellett két esetben szója szennyezettséget mutattak ki. A tárca tájékoztatása szerint Békés vármegyében a helyszíni ellenőrzés során találtak olyan ukrán származású, több mint 29 tonnányi kukoricát, amely csávázott kukorica vetőmaggal volt szennyezett. Erre a tételre forgalmi korlátozást és megsemmisítést rendeltek el.

A hatóságok a magyar piacra érkező gabonával minden élelmiszerlánc-biztonsági szabályt betartatnak, és szigorú ellenőrzésnek vetnek alá. Kiemelték: az ukrán gabonát felhasználó magyar vállalkozásoknak közvetlen felelőssége, hogy az uniós és a hazai szabályoknak megfelelő gabonát használjanak csak fel. Ezen jogszabályi alapfelelősséget is vizsgálja az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság. A szennyezett gabonából nem került és nem is kerülhet a magyar fogyasztókhoz. Az agrártárca elkötelezett amellett, hogy a magyar családok asztalira biztonságos élelmiszerek kerüljenek - olvasható a minisztérium közleményében.