Új, rémálomvariánsa jelent meg a koronavírusnak: sok helyen pusztít már, ez nem néz ki jól

A tengerentúlon csak rémálom variánsnak nevezett, erősen fertőző Covid-törzs jelent meg az Egyesült Királyságban, amely a felügyeleti adatok szerint már minden 25. eset mögött áll - írja a Portfolio.

Egyre jobban terjed az XBB.1.5 becenevet kapott törzs az Egyesült Államokban, ahol már 10-ből négy megbetegedés hátterében ez áll, szemben az egy héttel ezelőtti 10-ből kettővel. Most ugyanez a törzs jelent meg az Egyesült Királyságban is - számol be a hírről az Independent.

Az XBB az omikron BA.2 változat egyik alváltozata, az eddigi vizsgálatok pedig arra utalnak, hogy ez az új variáns rendkívül fertőzőképes és ellenálló is. Szakértők szerint aggodalomra ad okot, hogy megjelent a „rémálom” variáns a briteknél, hiszen az Egyesült Államokban ez a variáns megnövelte az idősek körében a kórházba kerültek számát, ugyanakkor azt is kiemelik, hogy

egyelőre semmi nem utal arra, hogy súlyosabb betegséget okozna, mint a korábbi változatok.

Az Egyesült Királyság egyik legnagyobb Covid-megfigyelő központjának adatai szerint a december 17-ig tartó héten az esetek négy százalékát az XBB.1.5 okozta. Ez az első alkalom, hogy a törzs szerepel az intézet hetente frissített vírusadatlapján. A lap megjegyzi, hogy az XBB.1.5-öt legalább 74 országban és 43 amerikai államban észlelték az outbreak.info szerint. Paul Hunter professzor, a Kelet-Angliai Egyetem epidemiológusa szerint az XBB.1.5 előfordulási gyakoriságának gyors emelkedése

mindenképpen nagyon aggasztó, és elégséges ahhoz, hogy egy új fertőzési hullámot indítson el.