Megmentheti az életed, ha időben lépsz: ez is segíthet a rákbetegeken

Az időben elvégzett rákszűrés fontosságára hívta fel a figyelmet az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa.

Polgár Csaba kifejtette: a rákregiszter legújabb eredményei alapján folyamatosan nő a felfedezett daganatos megbetegedések száma, a halálozások aránya ugyanakkor stagnál; ez rámutat arra, hogy az időben elvégzett szűrések életet menthetnek.

Megjegyezte, hogy a koronavírus-járvány miatt egy időre visszaesett a szűrések száma, de 2022-re a tendencia visszaállt a pandémia előtti szintre. Az intézet főigazgató főorvosa kitért arra is: Magyarországon a felnőtt lakosság 28 százaléka dohányzik, ezzel szemben a skandináv országokban ez az arány mindössze 10 százalék. Ha a rákos megbetegedések számát "akarjuk csökkeni", a dohányosoknál kell kezdeni, mert a tüdőrák vezeti a daganatos megbetegedések listáját - fűzte hozzá.

Polgár Csaba a sajtótájékoztatón beszámolt arról is, hogy a képalkotó diagnosztikai és a molekuláris patológiai eszközök folyamatos megújítása mellett a robotsebészet területén is sikereket ért el idén az Országos Onkológiai Intézet. Jelenleg egy robot végez hasi és kismedencei műtéteket az onkológiai intézetben, egy robot pedig urológiai beavatkozásokhoz nyújt segítséget a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben - jelezte a főigazgató főorvos. Hozzátette azt is, hogy a rezsiemelés ellenére az intézet pénzügyi helyzete stabil.



Nagy Péter tudományos igazgató az intézet kutatási tevékenységéről beszámolva a hét kutatóosztályuk kiemelkedő eredményének nevezte, hogy kutatásaik és publikációik rangos amerikai szaklapokban is megjelennek. Takácsi-Nagy Zoltán főigazgató-helyettes pedig hozzátette: a közeljövőben online tanfolyam keretében a háziorvosok munkáját tervezik segíteni a daganatos betegségek minél korábbi feltérképezésével kapcsolatban.