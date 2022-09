Vigyázat, ezek a chlamydia tünetei! Tudd meg, mi az a chlamydia, milyen gyorsteszt mutatja ki!

A leggyakoribb nemi úton terjedő fertőzések közé tartozik a chlamydia, ami a 25 év alatti korosztály jellemző betegsége – sokan nem is tudják, hogy fertőzöttek! Tudd meg, mi az a chlamydia, milyen betegségről van szó és milyen chlamydia teszt elvégzése ajánlott, ha erre a betegségre gyanakszunk!

Cikkünkben minden fontos tudnivalót elárulunk a chlamydia nevű betegségről: amellett, hogy megtudhatod, a chlamydia mi az, azt is eláruljuk, hogy van-e okod az aggodalomra, lehetnek-e a betegségnek szövődményei! Azt is leírjuk, mi a chlamydia pneumoniae, illetve, hogy a chlamydia hogyan kapható el – kizárólag nemi úton terjed, vagy a vécéülőkéről is összeszedhetted?

Mi a chlamydia?

A chlamydia napjaink leggyakoribb nemi úton terjedő bakteriális fertőzése, a Chlamydia trachomatis nevű baktérium felelős érte. A chlamydia egyik legnagyobb problémája, hogy az esetek többségében észrevétlen hordozói vagyunk, így csak későn, vagy egyáltalán nem kerül felismerésre. A chlamydia tünetei a nők háromnegyedénél, a férfiaknál pedig szinte kivétel nélkül rejtve maradnak, alkalomadtán fellángolhat vizelési panaszok, sárgásfehér, nyúlós folyás formájában, azonban a fertőzés látszólag magától meggyógyul.

A chlamydia hogyan kapható el?

A chlamydia kifejezetten szexuális úton terjedő betegség, a városi legendáknak ne higgyünk: a chlamydia nem kapható el vécéülőkéről, uszodából, de ölelkezés, csókolózás útján sem terjed. A chlamydia szexuális aktus, orális és anális szex és közös szexuális segédeszközök használatával terjed egyik partnerről a másikra, azonban chlamydiás anya is átadhatja a szülés során a gyermekének.

Mik a chlamydia tünetei?

Amennyiben chlamydia fertőzés történik – hangsúlyozzuk, hogy nem mindenkinél mutatkoznak a chlamydia jelei -, kb. 3 nap múlva jelentkeznek az első tünetek, mégpedig enyhe vizelési panaszok formájában, melyek maguktól elmúlnak, ám bármikor visszatérhetnek. A chlamydia tünetei közt a legjellegzetesebb a méhszáj gyulladása következtében fellépő kontaktvérzés (a szexuális együttlétkor történik), friss, piros vér formájában, illetve utalhat rá a menstruációs ciklustól függetlenül bekövetkező pecsételő vérzés is.

Tünetmentes chlamydia

A chlamydia azért tud olyan gyorsan terjedni, mert a fertőzöttek jelentős többsége nem tud arról, hogy beteg, hiszen a chlamydia tünetei közül egyik sem üti fel a fejét nála. Az orvosok nem győzik elégszer hangsúlyozni, kifejezetten a 18 év alattiak számára, hogy attól, hogy a partner nemi szervén nincs látható jele, egyáltalán nem biztos, hogy egészséges, éppen ezért minden esetben használjunk óvszert, amikor egy új kapcsolat bontogatja szárnyait!

Mik a chlamydia veszélyei?

A chlamydia szövődményei legsúlyosabb esetben meddőséghez vezetnek, ugyanis a chlamydia a méhszáj, a méhnyak és a hüvely gyulladását okozhatja, ám átterjedhet a kismedencében a petevezetékekre is. A chlamydia szövődményei közé tartozik az endometriózis nevű méhnyálkahártya-gyulladás és az adnexitis nevű petefészekgyulladás is. A meddőség akkor következik be, ha a chlamydia okozta gyulladás miatt elzáródik a petevezeték – ennek további veszélyei közé tartozik a méhen kívüli terhesség -, ami mindkét oldalra jellemző lehet. A problémán sajnos csak a lombikprogram segít.

Chlamydia gyorsteszt: magadnak is elvégezheted, otthon!

Évekkel ez előtt a betegek sajnos nem tudták elkerülni a nőgyógyászaton végzett chlamydia szűrést (kenetet vettek a méhnyak környékéről, majd laboratóriumi vizsgálatra küldték), ami kifejezetten a szégyellős pácienseknek okozott gondot. Ma már besétálhatunk a gyógyszertárba, ahol egy hétköznapi chlamydia gyorsteszt beszerzésével is eldönthetjük a kérdést.

A házi chlamydia teszt vizeletből vagy hüvelyváladékból mutatja ki a chlamydia kórokozóját, azonban fontos kihangsúlyoznunk, hogy férfiaknál ez kevésbé megbízható, mint nőknél (náluk úgy mutatható ki a chlamydia a legmegbízhatóbban, ha a pénisz húgycsőnyílásából vesznek kenetet). Amennyiben semmilyen tünetet nem produkáltunk, ám több szexuális partnerrel is volt dolgunk, mindenképpen érdemes néha egy-egy ilyen tesztet elvégeznünk, önmagunk és mások egészségének védelmében.

A chlamydia kezelése milyen antibiotikummal történik?

Aggodalomra semmi ok, egy kis chlamydia még nem a világ vége, ugyanis ez a gyakori betegség antibiotikumos kúrával pár nap alatt meggyógyítható! Chlamydia gyógyszer vény nélkül nem kapható, mindenképpen urológus vagy nőgyógyász szakorvoshoz kell fordulnunk a receptért – általában doxiciklin tablettát, de azitromicint is felírhatnak. Fontos, hogy a chlamydia kezelése során végig szedjük a gyógyszert, ne hagyjuk félbe a kúrát, mert az csökkenti a gyógyulási esélyeket!