Figyelmeztet Zacher Gábor: küszöbön a koronavírus újabb hulláma, nekik mihamarabb oltatniuk kell

A koronavírus felgyorsult ütemű terjedése miatt most már tenni kell valami: Zacher Gábor mentőorvos szerint ideje lenne újra bevezetni a kötelező maszkviselést, és minél hamarabb újabb oltási kampányt tartani – mondta a szakember a Hír TV-ben.

Zacher Gábor egy friss interjúban arról beszélt, jó lenne, ha most már újra lenne kötelező maszkviselés. A szakember szerint továbbra is sokan nem adatták be maguknak az oltást, illetve a szegényebb országokban alacsony az átoltottság, ilyen környezetben pedig új variánsok alakulhatnak ki, mint az omikron. A szakértő szerint még mindig vannak halálos áldozatai a Covid-fertőzésnek itthon, így nem késő beoltatni magunkat most.

Zacher Gábor arra is figyelmeztetett, hogy az utolsó oltás után 6–9 hónappal erősen csökken a védettség, aki pedig csak két vakcinát vett fel, azt is egy éve, nagyon alacsony ellenanyag-szinttel rendelkezik mostanra. Emiatt Zacher szerint itt az ideje egy újabb oltási kampánynak, a vakcina szükségességéről pedig a közmédiában is beszélni kéne.