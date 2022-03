Új COVID-variáns okozhatja az új hullámot Európában: ezt lehet tudni eddig a BA.2.-ről

Leszállóban van az ötödik hullám, a koronavírus elleni intézkedések zömét visszavonták, már maszkot sem kell hordani, azonban úgy látszik korai volt az öröm, hiszen a hatodik hullám érkezhet. Egyes országokban már most félnek, ugyanis a lopakodó omikron variánst nehezebb kimutatni teszten is. Mutatjuk, mit tudnak eddig a BA.2. variánsról.

Hiába van lecsengőben az ötödik hullám, amikor egyes országokban már a hatodik hullámról rebesgetnek, amit az omikron BA.2. variánsa, azaz a lopakodó omikron okozhat, ami szintén gyorsan fertőz. Ez már senkit sem lep meg, különösen nem azokat, akik épp csak átestek a koronavírus fertőzésen.

Az új kérdés, ami most sokakban felmerül az az, hogy elkaphatja-e a lopakodó variánst az, aki épp most esett át az omikron által okozott fertőzésen. Erre kereste a választ a Huffpost is, ahol a szakértők kiemelték, hogy bár mi most újként tekintünk az omikron BA.2. variánsára, ez abszolút nem újdonság, hiszen már novemberben felfigyeltek erre a változatra.

A lopakodó variáns sokkal fertőzőbb, mint BA.1. társa, és természetesen fertőzőbb a delta variánsnál is, ráadásul a tesztek is nehezen mutatják ki, ezért is kapta a lopakodó nevet. Még nem tudni biztosan, hogy mennyivel fertőzőbb ez, az előzetes adatok alapján akár 1,5-szeresével is gyorsabban terjedhet és fertőzhet,mint az előző omikron, vagy delta.

Bár a két omikron variáns hasonló, és nem akkorák a különbségek, mint az omikron és delta között, az eddigi tapasztalatok arra mutatnak, hogy hasonló szintű megbetegedést okozhat a BA.2 mint a BA.1, azonban a BA.2. valamivel erősebb tünetekkel járhat.

Ismét megfertőződhetünk?

A rövid válasz az, hogy igen. Az újboli fertőzésre mindig van lehetőség, azok között az emberek között is, akik korábban már elkapták a variánst. Azonban Dr. Jennifer Lighter szerint az újrafertőződés lehetséges, rövid időn belül azonban kisebb eséllyel történhet ez meg. Elmondása szerint, az immunrendszerünk máshogy reagál a különböző variánsokra, főleg akkor, ha már a védőoltást, és az emlékeztető oltást is felvettük, ha pedig el is kaptuk az omikron variánst, úgy mintegy 90 napig biztosan védettebbek vagyunk az újrafertőződéssel szemben is.

Egy februári felmérés is ezt a kérdést taglalta, bár az eredmények még nem véglegesek. Első körben a kutatók olyan embereket kerestek, akik két pozitív mintát produkáltak több mint 20, de kevesebb mint 60 napos eltéréssel. 187 ilyen esetet találtak, amely újrafertőződésnek tűnt, ezek közül 47 olyan eset volt, amikor egy személy a BA.2 variánst kapta el miután megkapta a BA.1 variánst.

Bár van rá lehetőség, mégis kevés az esély arra, hogy elkapja valaki a BA.2 variánst, ha éppen most esett át a BA.1 variánson

- fejtette ki Dr. Erica Johnson, aki kiemelte, hogy főleg azok kapják el az új variánst, akik nem vették fel a védőoltást. Andrew Pekosz virulógus is elmondta, hogy ha már elkaptuk a BA.1.-et akkor jó eséllyel immunisak lehetünk a BA.2.-re.

Hogyan védekezzünk?

A szakértők, orvosok fontosnak tartják kiemelni azt, hogy más a védekezőképessége azoknak, akik felvették a védőoltást, és azoknak, akik már az emlékeztetőoltáson is túl vannak. Lighter is kiemelte, hogy minden jel arra mutat, hogy azoknak nagyobb az immunitása, akik már az emlékeztetőoltást is felvették, és esetleg el is kapták a koronavírust, mint azoknak, akik sosem estek át a fertőzésen. Így, ha biztosra szeretnénk menni, úgy a legjobb, ha felvesszük a védőoltást és az emlékeztetőoltást is.

A szakértők véleménye szerint ismét azok lehetnek nagyobb veszélyben, akik nem vették fel a védőoltást. Sok szülő aggódik a gyermekéért, ha az még nem oltható, nekik Lighter azt javasolja, hogy ne aggódjanak, hiszen az adott korcsoportban az omikron nem okoz súlyos megbetegedést.

Míg egyre több országban hagyják el a maszkokat, és a koronavírusra vonatkozó korlátozásokat, fontos hogy óvatosak maradjunk, és figyeljük a környezetünkben az esetszámokat. Az orvosok azt javasolják, hogy amennyiben látjuk, hogy növekedni kezdenek az esetszámok, úgy jobb, ha vigyázunk magunkra, és ismét elkezdünk maszkot viselni.

A legjobb amit tehetsz, hogy beoltatod magad

– mondta Dr.Johnson. Az emlékeztető oltáson kívül pedig figyeljük a helyzetet, és kövessük a koronavírusra vonatkozó korlátozásokat is. Ezen felül pedig a szakértők úgy látják, hogy a BA.2. ellen is jól véd az, ha felvesszük a védőoltást, valamint ha nemrég átestünk a fertőzésen. Azonban ne próbáljuk meg szándékosan elkapni a vírust, és ne felejtsük, hogy újabb variánsok jelenhetnek meg, így jobb elővigyázatosnak lenni.

Tényleg új lendületet vehet a járvány?

Március közepe óta ismét több fertőzöttet regisztrálnak Csehországban, írja a Radio Praha. Ennek hátterében az állhat, hogy újabb lendülettel kezdett terjedni az omikron már ismert alvariánsa, melyet BA.2-nek neveznek. A "lopakodó" BA.1 variáns után a BA.2 is okot adhat aggodalomra. Jan Konvalinka cseh vírusszakértőtő szerint ez a variáns annyira eltér az eddigiektől, hogy akár saját görög betűs elnevezést is kaphatna.

Mint ahogy azt írtuk, a szakértő szerint szerint a cseheknél az omikorn új változata, a BA.2 terjed, mely újrafertőzi a lakosságot. Becslések szerint a BA.2 változat jelenleg a fertőzések negyedét okozta. A szakértő szerint túl korán törölték el a maszkviselést Csehországban, ahol március 14-e óta nem kötelező maszkot hordani a közlekedési eszközökön és zárt helyeken. Súlyos eseteket viszont szerencsére továbbra sem okoz nagy számban az omikron változat.