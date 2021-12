3359 új fertőzöttet regisztráltak, 139 beteg elhunyt

Tovább terjed a járvány Magyarországon, friss adatokat közölt a kormányzati portál szerda reggel. 3359 új beteget regisztráltak, és 139 beteg hunyt el.

3359 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen1 233 744 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 139 beteg, így az elhunytak száma 38 167 főre emelkedett - írja a kormányzati tájékoztató portál.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 060 360 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 135 217 főre csökkent. 5159 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 464-en vannak lélegeztetőgépen. Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed. A beoltottak száma 6 239 410 fő, közülük 5 951 491 fő már a második oltását is megkapta, 3 124 497 pedig már a harmadik oltást is felvették.