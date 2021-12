Vészjósló előrejelzés: csak így lehet biztonságos az idei családi karácsonyozás

A nyugodt karácsony záloga, ha az emberek beoltatják magukat - jelentette ki a budapesti Honvédkórház főigazgatója az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában.

Wikonkál Norbert Miklós azt mondta: karácsonyig még 19 nap van, ez elég arra, hogy a most megkapott harmadik oltás teljesen kifejtse a hatását. A nyugodt karácsony záloga, ha az emberek beoltatják magukat, akkor nem kell félnünk a családtagokkal együtt lenni - mondta a szakember, aki mindenkit arra biztatott, hogy oltassa be magát.

Hozzátette: kulcsfontosságú, hogy december 13-án kezdődik az 5-11 évesek oltása. Hangsúlyozta: szülőként számára egyértelmű, hogy beoltatja a gyermekeit. A főigazgató felhívta a figyelmet arra, hogy a koronavírus "roppant alattomos", és sok olyan szövődménye van a gyerekek esetében, amelyek egy életre elkísérik a betegeket, nem tudnak ezekből tökéletesen meggyógyulni. Példaként olyan kardiológiai problémákat említett, mint amilyen a szívritmuszavar.

Hozzátette: azért is nagyon fontos a gyermekek oltása, mert a gyermekközösségek fertőzési gócnak tekinthetők és a közösségekből a gyerekek "hazaviszik" a fertőzést. Megjegyezte: jó lenne, ha a gyermekközösségek magas átoltottságával el tudnák fojtani a járványt. Szólt arról is, hogy azoknak a gyermekeknek az esetében, akik bizonyítottan átestek a fertőzésen, legalább három hónapot kell várni az oltással.

A vasárnap zárult második oltási akcióhéttel kapcsolatban elmondta, az elmúlt két hétben intézményükben több mint 23 ezer oltást adtak be, ennek tíz százaléka első oltás volt. Megjegyezte, a második héten, ahogy az várható volt, kevesebben oltatták be magukat. A szakember fontosnak nevezte, hogy az előzetes regisztráció nélkül könnyebben lehet hozzájutni az oltáshoz, és ezért sokan fel is veszik azt, ezért tartja fontosnak, hogy meghosszabbították az oltási akcióhetet.

Wikonkál Norbert Miklós egy kérdésre válaszolva elmondta, nem emelkedik a lélegeztettek száma, és "jelenleg, ha nincs romlás, az már javulásnak tekinthető". Hozzátette: a betegek száma nem csökken, egy "alapbetegszámot" visznek tovább, ugyanakkor minden előrejelzés szerint karácsony előtt fog tetőzni a járvány, és minden nappal közelebb vannak ahhoz, hogy elkerüljék az egészségügyi ellátás maximális terhelését.

A Honvédkórház főigazgatója arról is beszélt, a fertőzés utáni első héten, amikor a gyógyszerek hatnak, a pácienseknek alig van tünetük, ám amikor a vírus "rákapcsol" és roncsolja a szerveket, a vírusellenes szerek nem hatnak. Ezért azt javasolta, a betegek a koronavírus-fertőzöttségről szóló diagnózis pillanatában kezdjék el a gyógyszer szedését.