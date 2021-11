Ismét halasztásra kerülhetnek a nem életmentő műtétek: végtelen várólistákra kell készülni

Aki már benn van a kórházban azt megműtik, de akit még nem vettek fel, és halasztható a beavatkozása, annak lemondják az operációját.

"Empatikusan, kellő rutinnal rendelkező kollégák rendezzék a lemondásokat" – kérik kórházigazgatókat a Népszava birtokába került levélben, amit az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) főigazgató-helyettese, Takács Péter küldött a centrumkórházak vezetőinek. A levelet vasárnap küldték ki, ami azért is érdekes, mert az operatív törzs a nyilvánosság előtt tegnap is csak lehetőségként beszélt minderről - írja a lap.

Azt már több beteg is a saját bőrén érezhette, hogy a korábbinál jobban akadozik az ellátás. A kórházak levelet kaptak arról, hogy növelniük kell a koronavírusos betegek ellátására rendelt kapacitásukat és ezzel az egyéb, nem covidos betegellátás korlátozása is együtt jár. Az OKFŐ főigazgató-helyettesének levelében az áll: az intézmények ágyainak húsz százalékát kell felszabadítani úgy, hogy abból minden tizedik lélegeztetésre, illetve intenzív ellátásra is alkalmas legyen.

Mivel ez az átcsoportosítás nyilvánvalóan megakasztja a szokásos betegellátást a levél ahhoz is iránymutatást ad, hogy ezt a leállást hogyan hajtsák végre. Azt írják:

A COVID kapacitások bővítéséhez szükség lehet az elektív (tervezhető) ellátások (műtétek és fekvőbeteg-ellátások) korlátozására, hogy megfelelő mennyiségű humánerőforrás álljon rendelkezésre a COVID osztályokon.

„Lehetőség szerint a műtétre már befektetett betegek esetében a beavatkozások még történjenek meg, senkit ne küldjünk haza, ha már az osztályra felvettük! [...] Elsősorban az anesztéziát igénylő tervezett beavatkozások korlátozhatók, az anesztézia nélkül végezhető műtétek (pl. szemészet) megtartására törekedni kell. A daganatos megbetegedéssel összefüggő és sürgősségi (a kezelés elmaradása potenciálisan életveszélyt vagy maradandó egészségkárosodást okozhat) beavatkozások továbbra is korlátozás nélkül biztosítandók!”- áll a lap birtokába került levélben, amely arra is lehetőséget ad a kórházaknak, hogy a fekvőbeteg osztályaikat a tavaszihoz hasonló módon rokon szakmákban összevonják.

A megemelkedett betegszám egyre nagyobb terhet ró az ellátórendszerre: keddi adatok szerint utoljára 4588 új fertőzöttet találtak, 4522 embert ápolnak a kórházakban, s közel tíz százalékukat, 452 beteget lélegeztetnek. 123-an haltak meg. Egyénileg is érdemes ezért megtenni mindent a fertőzés elkerülése érdekében: viselni a maszkot, kerülni a tömeget, tartani a távolságot, fertőtleníteni.

Ismét hosszabbodhatnak a várólisták

Ahogy arról a Pénzcentrum beszámolt szeptemberben, amióta már végezhetnek a kórházak nem elektív beavatkozásokat is, csak nőttek a várólisták. A szakembereket ez nem lepte meg, és a kormány is tett lépéseket a várólisták csökkentése érdekében. Azonban, ha ismét megtelnek a covid-osztályok, és halasztásra kerülnek az előjegyzett műtétek, az minden bizonnyal a várólisták hosszának növekedésével jár majd együtt.